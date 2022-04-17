https://ria.ru/20220417/dzhonson-1783968099.html

"Джонсон постоянно жалеет Украину, а сам наживается на поставках туда оружия"

"Вы чей премьер?" Британцы осудили Джонсона за частое упоминание Украины - РИА Новости, 17.04.2022

"Джонсон постоянно жалеет Украину, а сам наживается на поставках туда оружия"

Читатели Daily Mail раскритиковали Бориса Джонсона после его пасхального обращения к украинцам. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T14:35

2022-04-17T14:35

2022-04-17T14:35

в мире

украина

борис джонсон

великобритания

католическая пасха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354343_0:0:2733:1537_1920x0_80_0_0_4d479cf76ef84e9a3cc40360c17b9a75.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail раскритиковали Бориса Джонсона после его пасхального обращения к украинцам.Во время поздравления верующих британский премьер-министр отметил, что "послание Христа о победе жизни над смертью и добра над злом будет иметь больше значения в этом году, пожалуй, больше, чем в любом другом". Он также написал пост в Twitter на украинском языке.Многие комментаторы решили, что Джонсон забыл, какой страной управляет."Прежде всего вы должны думать о своей стране, где семьям приходится бороться из-за повсеместного роста цен", — отметил non2."Он должен был обратиться к нам и извиниться за то, что он все еще премьер", — считает Man on a Soapbox.Пользователь под ником Christian Rees-Gob допустил, что Джонсон не знает, когда украинцы отмечают Пасху."Он такой же искренний, как пластиковая кукла", — подчеркнул читатель."Как хорошо обученный актер, он использует самые волнующие и эмоциональные выражения, чтобы посоветовать другим "продолжать гибнуть, пока Британия не получит все выгоды от поставок оружия, санкций и конфискации чужих активов", — заключил derekj07.На этой неделе британский премьер заявил, что продолжит оказывать военную помощь Киеву на фоне специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины.Как подчеркнул президент Владимир Путин, цель спецоперации заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/dzhonson-1783310888.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782765653.html

https://ria.ru/20220415/migranty-1783630808.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, борис джонсон, великобритания, католическая пасха