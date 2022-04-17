https://ria.ru/20220417/dtp-1783945888.html
В Курганской области задержали водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП
В Курганской области задержали водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП - РИА Новости, 17.04.2022
В Курганской области задержали водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП
Задержан водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee, который, по данным правоохранителей, спровоцировал ДТП на трассе в Курганской области в субботу с четырьмя... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T10:32
2022-04-17T10:32
2022-04-17T10:32
происшествия
курган
jeep grand cherokee
volkswagen tiguan
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. Задержан водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee, который, по данным правоохранителей, спровоцировал ДТП на трассе в Курганской области в субботу с четырьмя погибшими, сообщает УМВД по региону.ДТП произошло в субботу в 14.20 (12.20 мск) на 11-м километре автодороги "Курган-Звериноголовское": столкнулись "ВАЗ-2115" и Volkswagen Tiguan. В результате ДТП погиб водитель "ВАЗ" и три его пассажира - две женщины и подросток.По данным полиции, аварию спровоцировал водитель Jeep Grand Cherokee, который двигался по трассе на высокой скорости и при обгоне выехал на полосу встречного движения, а после съехал на левую обочину, не успевая совершить обгон. Водитель "ВАЗ-2115", увидев внезапно возникший автомобиль, попытался избежать столкновения, но его занесло и произошло столкновение с Volkswagen Tiguan.Заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет. Водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, поясняется в сообщении.По данным ГИБДД, с момента получения водительского удостоверения в 2019 году он 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а с начала этого года – девять раз, в том числе неоднократно за превышение скорости.
https://ria.ru/20220417/avariya-1783129454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курган, jeep grand cherokee, volkswagen tiguan, курганская область
В Курганской области задержали водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП
Курганская полиция задержала водителя джипа, спровоцировавшего ДТП с четырьмя погибшими
ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости.
Задержан водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee, который, по данным правоохранителей, спровоцировал ДТП на трассе в Курганской области в субботу с четырьмя погибшими, сообщает
УМВД по региону.
ДТП произошло
в субботу в 14.20 (12.20 мск) на 11-м километре автодороги "Курган-Звериноголовское": столкнулись "ВАЗ-2115" и Volkswagen Tiguan. В результате ДТП погиб водитель "ВАЗ" и три его пассажира - две женщины и подросток.
По данным полиции, аварию спровоцировал водитель Jeep Grand Cherokee, который двигался по трассе на высокой скорости и при обгоне выехал на полосу встречного движения, а после съехал на левую обочину, не успевая совершить обгон. Водитель "ВАЗ-2115", увидев внезапно возникший автомобиль, попытался избежать столкновения, но его занесло и произошло столкновение с Volkswagen Tiguan.
"Автомобиль виновника ДТП с места происшествия скрылся. Информацию о джипе, спровоцировавшем аварию, сотрудникам полиции сообщили свидетели трагедии. Полицейскими были изучены записи камер наружного видеонаблюдения. В ходе розыскных мероприятий автомобиль и личность водителя были установлены, им оказался 21-летний житель Кургана
", - говорится в сообщении.
Заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет. Водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, поясняется в сообщении.
По данным ГИБДД, с момента получения водительского удостоверения в 2019 году он 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а с начала этого года – девять раз, в том числе неоднократно за превышение скорости.