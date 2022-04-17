https://ria.ru/20220417/dtp-1783945888.html

В Курганской области задержали водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП

В Курганской области задержали водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП - РИА Новости, 17.04.2022

В Курганской области задержали водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП

Задержан водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee, который, по данным правоохранителей, спровоцировал ДТП на трассе в Курганской области в субботу с четырьмя... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T10:32

2022-04-17T10:32

2022-04-17T10:32

происшествия

курган

jeep grand cherokee

volkswagen tiguan

курганская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783888651_0:318:720:723_1920x0_80_0_0_3d47ef5a82f274433ec06dc8415d2b57.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. Задержан водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee, который, по данным правоохранителей, спровоцировал ДТП на трассе в Курганской области в субботу с четырьмя погибшими, сообщает УМВД по региону.ДТП произошло в субботу в 14.20 (12.20 мск) на 11-м километре автодороги "Курган-Звериноголовское": столкнулись "ВАЗ-2115" и Volkswagen Tiguan. В результате ДТП погиб водитель "ВАЗ" и три его пассажира - две женщины и подросток.По данным полиции, аварию спровоцировал водитель Jeep Grand Cherokee, который двигался по трассе на высокой скорости и при обгоне выехал на полосу встречного движения, а после съехал на левую обочину, не успевая совершить обгон. Водитель "ВАЗ-2115", увидев внезапно возникший автомобиль, попытался избежать столкновения, но его занесло и произошло столкновение с Volkswagen Tiguan.Заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет. Водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, поясняется в сообщении.По данным ГИБДД, с момента получения водительского удостоверения в 2019 году он 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а с начала этого года – девять раз, в том числе неоднократно за превышение скорости.

https://ria.ru/20220417/avariya-1783129454.html

курган

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курган, jeep grand cherokee, volkswagen tiguan, курганская область