https://ria.ru/20220416/dtp-1783889413.html
В Курганской области четыре человека погибли в ДТП
В Курганской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 16.04.2022
В Курганской области четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, в том числе подросток, погибли при столкновении двух автомобилей на автодороге в Курганской области в субботу, сообщила пресс-служба УМВД... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T15:44
2022-04-16T15:44
2022-04-16T15:44
происшествия
авто
курганская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783888651_0:318:720:723_1920x0_80_0_0_3d47ef5a82f274433ec06dc8415d2b57.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Четыре человека, в том числе подросток, погибли при столкновении двух автомобилей на автодороге в Курганской области в субботу, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.ДТП произошло в 14.20 (12.20 мск) на 11 километре автодороги "Курган-Звериноголовское"."По предварительной информации… произошло столкновение ВАЗ-2115 и Volkswagen Tiguan. Автомобиль "ВАЗ" осуществлял движение в сторону областного центра, иномарка двигалась во встречном направлении. В результате столкновения водитель "ВАЗ", мужчина 1955 года рождения, и три его пассажира: женщины 1957, 1981 годов рождения, а также подросток 2008 года рождения погибли на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.На месте происшествия находится руководитель госавтоинспекции, работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220410/dtp-1782784857.html
курганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783888651_0:288:720:828_1920x0_80_0_0_5ec671716715db63167b0cc4e303b104.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, курганская область
В Курганской области четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Курганской области
ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости.
Четыре человека, в том числе подросток, погибли при столкновении двух автомобилей на автодороге в Курганской области в субботу, сообщила пресс-служба
УМВД России по региону.
ДТП произошло в 14.20 (12.20 мск) на 11 километре автодороги "Курган-Звериноголовское".
"По предварительной информации… произошло столкновение ВАЗ-2115 и Volkswagen Tiguan. Автомобиль "ВАЗ" осуществлял движение в сторону областного центра, иномарка двигалась во встречном направлении. В результате столкновения водитель "ВАЗ", мужчина 1955 года рождения, и три его пассажира: женщины 1957, 1981 годов рождения, а также подросток 2008 года рождения погибли на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
На месте происшествия находится руководитель госавтоинспекции, работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, добавляется в сообщении.