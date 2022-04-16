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В Курганской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 16.04.2022
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В Курганской области четыре человека погибли в ДТП
В Курганской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 16.04.2022
В Курганской области четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, в том числе подросток, погибли при столкновении двух автомобилей на автодороге в Курганской области в субботу, сообщила пресс-служба УМВД... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T15:44
2022-04-16T15:44
происшествия
авто
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Четыре человека, в том числе подросток, погибли при столкновении двух автомобилей на автодороге в Курганской области в субботу, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.ДТП произошло в 14.20 (12.20 мск) на 11 километре автодороги "Курган-Звериноголовское"."По предварительной информации… произошло столкновение ВАЗ-2115 и Volkswagen Tiguan. Автомобиль "ВАЗ" осуществлял движение в сторону областного центра, иномарка двигалась во встречном направлении. В результате столкновения водитель "ВАЗ", мужчина 1955 года рождения, и три его пассажира: женщины 1957, 1981 годов рождения, а также подросток 2008 года рождения погибли на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.На месте происшествия находится руководитель госавтоинспекции, работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, добавляется в сообщении.
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происшествия, авто, курганская область
15:44 16.04.2022
 
В Курганской области четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Курганской области

© Фото : УМВД России по Курганской области/ВКонтактеСтолкновение двух автомобилей на автодороге в Курганской области
Столкновение двух автомобилей на автодороге в Курганской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© Фото : УМВД России по Курганской области/ВКонтакте
Столкновение двух автомобилей на автодороге в Курганской области
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Четыре человека, в том числе подросток, погибли при столкновении двух автомобилей на автодороге в Курганской области в субботу, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
ДТП произошло в 14.20 (12.20 мск) на 11 километре автодороги "Курган-Звериноголовское".
"По предварительной информации… произошло столкновение ВАЗ-2115 и Volkswagen Tiguan. Автомобиль "ВАЗ" осуществлял движение в сторону областного центра, иномарка двигалась во встречном направлении. В результате столкновения водитель "ВАЗ", мужчина 1955 года рождения, и три его пассажира: женщины 1957, 1981 годов рождения, а также подросток 2008 года рождения погибли на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
На месте происшествия находится руководитель госавтоинспекции, работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, добавляется в сообщении.
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