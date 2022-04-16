https://ria.ru/20220416/dtp-1783889413.html

В Курганской области четыре человека погибли в ДТП

В Курганской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 16.04.2022

В Курганской области четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека, в том числе подросток, погибли при столкновении двух автомобилей на автодороге в Курганской области в субботу, сообщила пресс-служба УМВД... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T15:44

2022-04-16T15:44

2022-04-16T15:44

происшествия

авто

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Четыре человека, в том числе подросток, погибли при столкновении двух автомобилей на автодороге в Курганской области в субботу, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.ДТП произошло в 14.20 (12.20 мск) на 11 километре автодороги "Курган-Звериноголовское"."По предварительной информации… произошло столкновение ВАЗ-2115 и Volkswagen Tiguan. Автомобиль "ВАЗ" осуществлял движение в сторону областного центра, иномарка двигалась во встречном направлении. В результате столкновения водитель "ВАЗ", мужчина 1955 года рождения, и три его пассажира: женщины 1957, 1981 годов рождения, а также подросток 2008 года рождения погибли на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.На месте происшествия находится руководитель госавтоинспекции, работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220410/dtp-1782784857.html

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, авто, курганская область