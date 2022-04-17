https://ria.ru/20220417/donbass-1783975962.html

Российские саперы завершили разминирование ТЭС в Счастье в ЛНР

Российские саперы завершили разминирование ТЭС в Счастье в ЛНР - РИА Новости, 17.04.2022

Российские саперы завершили разминирование ТЭС в Счастье в ЛНР

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России завершили работы по разминированию теплоэлектростанции в городе Счастье Луганской... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T16:17

2022-04-17T16:17

2022-04-17T16:17

обострение ситуации в днр и лнр

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СЧАСТЬЕ (ЛНР) 17 апр - РИА Новости. Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России завершили работы по разминированию теплоэлектростанции в городе Счастье Луганской народной республики.При отходе украинских войск территория теплоэлектростанции в Счастье была заминирована, её готовили к подрыву, после перехода территории ТЭС под контроль ЛНР началось ее разминирование, в том числе с участием саперов из России. Ранее в ЛНР прибыли специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России и приступили к гуманитарному разминированию."Территория теплоэлектростанции и прилегающая территория на наличие взрывоопасных предметов проверена и готова к эксплуатации персоналом", - доложил главе ЛНР Пасечнику командир российских саперов.Согласно данным противоминного центра, было обследовано 35 гектаров территории и обезврежено порядка 250 взрывоопасных предметов.

https://ria.ru/20220413/schaste-1783373109.html

луганская народная республика

россия

счастье (город)

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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