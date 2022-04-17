Рейтинг@Mail.ru
Российские саперы завершили разминирование ТЭС в Счастье в ЛНР - РИА Новости, 17.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/donbass-1783975962.html
Российские саперы завершили разминирование ТЭС в Счастье в ЛНР
Российские саперы завершили разминирование ТЭС в Счастье в ЛНР - РИА Новости, 17.04.2022
Российские саперы завершили разминирование ТЭС в Счастье в ЛНР
Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России завершили работы по разминированию теплоэлектростанции в городе Счастье Луганской... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T16:17
2022-04-17T16:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
россия
счастье (город)
донбасс
лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783510592_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_de883801edf4d74cbb6dcc22678bc1ad.jpg
СЧАСТЬЕ (ЛНР) 17 апр - РИА Новости. Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России завершили работы по разминированию теплоэлектростанции в городе Счастье Луганской народной республики.При отходе украинских войск территория теплоэлектростанции в Счастье была заминирована, её готовили к подрыву, после перехода территории ТЭС под контроль ЛНР началось ее разминирование, в том числе с участием саперов из России. Ранее в ЛНР прибыли специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России и приступили к гуманитарному разминированию."Территория теплоэлектростанции и прилегающая территория на наличие взрывоопасных предметов проверена и готова к эксплуатации персоналом", - доложил главе ЛНР Пасечнику командир российских саперов.Согласно данным противоминного центра, было обследовано 35 гектаров территории и обезврежено порядка 250 взрывоопасных предметов.
https://ria.ru/20220413/schaste-1783373109.html
луганская народная республика
россия
счастье (город)
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783510592_857:0:3086:1672_1920x0_80_0_0_0aa76bf5b795ef5b1fbf1646976b0f3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, россия, счастье (город), донбасс, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник
16:17 17.04.2022
 
Российские саперы завершили разминирование ТЭС в Счастье в ЛНР

Российские саперы доложили главе ЛНР Пасечнику о завершении разминирования ТЭС в Счастье

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ в городе Счастье, ЛНР.
Военнослужащий РФ в городе Счастье, ЛНР. - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий РФ в городе Счастье, ЛНР.. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЧАСТЬЕ (ЛНР) 17 апр - РИА Новости. Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России завершили работы по разминированию теплоэлектростанции в городе Счастье Луганской народной республики.
При отходе украинских войск территория теплоэлектростанции в Счастье была заминирована, её готовили к подрыву, после перехода территории ТЭС под контроль ЛНР началось ее разминирование, в том числе с участием саперов из России. Ранее в ЛНР прибыли специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России и приступили к гуманитарному разминированию.
"Территория теплоэлектростанции и прилегающая территория на наличие взрывоопасных предметов проверена и готова к эксплуатации персоналом", - доложил главе ЛНР Пасечнику командир российских саперов.
Согласно данным противоминного центра, было обследовано 35 гектаров территории и обезврежено порядка 250 взрывоопасных предметов.
Разминирование ТЭС в Счастье ЛНР, где также были найдены иностранные гранатометы - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 17:24
Глава ЛНР пообещал запустить ТЭС в Счастье сразу после разминирования
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияСчастье (город)ДонбассЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид Пасечник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала