https://ria.ru/20220417/donbass-1783975962.html
Российские саперы завершили разминирование ТЭС в Счастье в ЛНР
Российские саперы завершили разминирование ТЭС в Счастье в ЛНР - РИА Новости, 17.04.2022
Российские саперы завершили разминирование ТЭС в Счастье в ЛНР
Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России завершили работы по разминированию теплоэлектростанции в городе Счастье Луганской... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T16:17
2022-04-17T16:17
2022-04-17T16:17
обострение ситуации в днр и лнр
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СЧАСТЬЕ (ЛНР) 17 апр - РИА Новости. Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России завершили работы по разминированию теплоэлектростанции в городе Счастье Луганской народной республики.При отходе украинских войск территория теплоэлектростанции в Счастье была заминирована, её готовили к подрыву, после перехода территории ТЭС под контроль ЛНР началось ее разминирование, в том числе с участием саперов из России. Ранее в ЛНР прибыли специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России и приступили к гуманитарному разминированию."Территория теплоэлектростанции и прилегающая территория на наличие взрывоопасных предметов проверена и готова к эксплуатации персоналом", - доложил главе ЛНР Пасечнику командир российских саперов.Согласно данным противоминного центра, было обследовано 35 гектаров территории и обезврежено порядка 250 взрывоопасных предметов.
https://ria.ru/20220413/schaste-1783373109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские саперы завершили разминирование ТЭС в Счастье в ЛНР
Российские саперы доложили главе ЛНР Пасечнику о завершении разминирования ТЭС в Счастье