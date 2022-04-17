Европа пригрозила России дефолтом

15:55 17.04.2022 (обновлено: 16:09 17.04.2022)
Глава ЕК пригрозила России дефолтом из-за санкций
Глава ЕК фон дер Ляйен утверждает, что санкции Запада приведут к дефолту в России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Санкции приведут к дефолту в России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.
"Каждую неделю санкции все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт рухнул на 70 процентов. По нашим прогнозам, ВВП рухнет на 11 процентов. Национальное банкротство России — лишь вопрос времени", — утверждает политик.
По ее словам, сотни крупных компаний и тысячи специалистов отвернулись от страны.
Западные страны после начала военной спецоперации на Украине ввели несколько раундов жестких санкций, в том числе ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы.
Блокировка активов не позволила Минфину 6 апреля исполнить обязательства по евробондам в валюте из-за отказа иностранного банка-агента. Ведомство произвело выплату в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам.
По оценке Силуанова, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов долларов.