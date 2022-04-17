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Глава ЕК пригрозила России дефолтом из-за санкций - РИА Новости, 17.04.2022
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Европа пригрозила России дефолтом
Глава ЕК пригрозила России дефолтом из-за санкций - РИА Новости, 17.04.2022
Европа пригрозила России дефолтом
Санкции приведут к дефолту в России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T15:55
2022-04-17T16:09
в мире
украина
евросоюз
урсула фон дер ляйен
россия
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Санкции приведут к дефолту в России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.По ее словам, сотни крупных компаний и тысячи специалистов отвернулись от страны.Западные страны после начала военной спецоперации на Украине ввели несколько раундов жестких санкций, в том числе ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы.Блокировка активов не позволила Минфину 6 апреля исполнить обязательства по евробондам в валюте из-за отказа иностранного банка-агента. Ведомство произвело выплату в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам.По оценке Силуанова, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов долларов.
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в мире, украина, евросоюз, урсула фон дер ляйен, россия
15:55 17.04.2022 (обновлено: 16:09 17.04.2022)
 
Глава ЕК пригрозила России дефолтом из-за санкций

Глава ЕК фон дер Ляйен утверждает, что санкции Запада приведут к дефолту в России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Санкции приведут к дефолту в России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.
"Каждую неделю санкции все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт рухнул на 70 процентов. По нашим прогнозам, ВВП рухнет на 11 процентов. Национальное банкротство России — лишь вопрос времени", — утверждает политик.
По ее словам, сотни крупных компаний и тысячи специалистов отвернулись от страны.
Западные страны после начала военной спецоперации на Украине ввели несколько раундов жестких санкций, в том числе ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы.
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Блокировка активов не позволила Минфину 6 апреля исполнить обязательства по евробондам в валюте из-за отказа иностранного банка-агента. Ведомство произвело выплату в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам.
По оценке Силуанова, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов долларов.
 
В миреУкраинаЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенРоссия
 
 
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