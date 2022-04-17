https://ria.ru/20220417/defolt-1783974179.html

Европа пригрозила России дефолтом

Глава ЕК пригрозила России дефолтом из-за санкций - РИА Новости, 17.04.2022

Европа пригрозила России дефолтом

Санкции приведут к дефолту в России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T15:55

2022-04-17T15:55

2022-04-17T16:09

в мире

украина

евросоюз

урсула фон дер ляйен

россия

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Санкции приведут к дефолту в России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.По ее словам, сотни крупных компаний и тысячи специалистов отвернулись от страны.Западные страны после начала военной спецоперации на Украине ввели несколько раундов жестких санкций, в том числе ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы.Блокировка активов не позволила Минфину 6 апреля исполнить обязательства по евробондам в валюте из-за отказа иностранного банка-агента. Ведомство произвело выплату в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам.По оценке Силуанова, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов долларов.

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украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, евросоюз, урсула фон дер ляйен, россия