https://ria.ru/20220417/aviakompaniya-1783954946.html
Турция создает авиакомпанию для перевозки туристов из России
Турция создает авиакомпанию для перевозки туристов из России - РИА Новости, 17.04.2022
Турция создает авиакомпанию для перевозки туристов из России
В Турции создают авиакомпанию для перевозки россиян на курорты страны, она будет называться Southwind ("Южный ветер") и начнет работать в конце мая, сообщил... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T12:34
2022-04-17T12:34
2022-04-17T14:23
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Турции создают авиакомпанию для перевозки россиян на курорты страны, она будет называться Southwind ("Южный ветер") и начнет работать в конце мая, сообщил информационный портал Airport Haber. Парк самолетов насчитывает пять Airbus — три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных. Сама компания будет базироваться в Анталье. По данным портала, ходатайство о создании перевозчика уже одобрено турецким Управлением гражданской авиации. Ведомство обещает рассмотреть эту заявку в короткие сроки. Тем не менее, как пишет TourDom, Росавиация пока не заявляла о готовности предоставить авиакомпании допуски на полеты.По оценкам турецких властей, только в этом году услугами нового перевозчика воспользуются около одного миллиона россиян.Ранее крупные российские туроператоры уже объявили, что для перевозки отдыхающих из России в Турцию берут блоки мест на рейсах турецких партнеров: лоукостера Pegasus Airlines и компании Turkish Airlines.
https://ria.ru/20220415/tury-1783461407.html
https://ria.ru/20220413/tury-1783104176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, турция, анталья (провинция), туризм, туристы
12:34 17.04.2022 (обновлено: 14:23 17.04.2022)
Турция создает авиакомпанию для перевозки туристов из России
Турция к концу мая создаст авиакомпанию Southwind для перевозки россиян на курорты страны