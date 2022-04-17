https://ria.ru/20220417/aviakompaniya-1783954946.html

Турция создает авиакомпанию для перевозки туристов из России

Турция создает авиакомпанию для перевозки туристов из России - РИА Новости, 17.04.2022

Турция создает авиакомпанию для перевозки туристов из России

В Турции создают авиакомпанию для перевозки россиян на курорты страны, она будет называться Southwind ("Южный ветер") и начнет работать в конце мая, сообщил... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T12:34

2022-04-17T12:34

2022-04-17T14:23

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Турции создают авиакомпанию для перевозки россиян на курорты страны, она будет называться Southwind ("Южный ветер") и начнет работать в конце мая, сообщил информационный портал Airport Haber. Парк самолетов насчитывает пять Airbus — три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных. Сама компания будет базироваться в Анталье. По данным портала, ходатайство о создании перевозчика уже одобрено турецким Управлением гражданской авиации. Ведомство обещает рассмотреть эту заявку в короткие сроки. Тем не менее, как пишет TourDom, Росавиация пока не заявляла о готовности предоставить авиакомпании допуски на полеты.По оценкам турецких властей, только в этом году услугами нового перевозчика воспользуются около одного миллиона россиян.Ранее крупные российские туроператоры уже объявили, что для перевозки отдыхающих из России в Турцию берут блоки мест на рейсах турецких партнеров: лоукостера Pegasus Airlines и компании Turkish Airlines.

https://ria.ru/20220415/tury-1783461407.html

https://ria.ru/20220413/tury-1783104176.html

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Ольга Распопова

Ольга Распопова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Распопова

новости - туризм, турция, анталья (провинция), туризм, туристы