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СК возбудил уголовное дело после ДТП под Воронежем - РИА Новости, 17.04.2022
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СК возбудил уголовное дело после ДТП под Воронежем
СК возбудил уголовное дело после ДТП под Воронежем - РИА Новости, 17.04.2022
СК возбудил уголовное дело после ДТП под Воронежем
Следователи после ДТП в Воронежской области с участием автобуса и микроавтобуса, в котором погибли два человек и 15 пострадали, возбудили уголовное дело по... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T02:41
2022-04-17T02:41
происшествия
воронежская область
новоусманский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Следователи после ДТП в Воронежской области с участием автобуса и микроавтобуса, в котором погибли два человек и 15 пострадали, возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте СК РФ.Авария произошла в 20.30 мск субботы на 525-м километре трассы М4 "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области. По данным полиции, у поворота на Новую Усмань столкнулись микроавтобус с 16 пассажирами и автобус, ехавший из Элисты в Санкт-Петербург с двумя водителями и 37 пассажирами. По последним данным Минздрава, в результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Из 13 госпитализированных двое - в тяжелом состоянии, 11 — в состоянии средней тяжести. Двоим пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.На месте происшествия, как сообщает СК, продолжают работать следователи и криминалисты регионального управления СК. Допрашивают очевидцев, пассажиров и водителей автобусов, представителей компании-перевозчика. "Истребована документация, регламентирующая оказание транспортными компаниями услуг по перевозке населения, а также результаты административного производства по факту ДТП", — добавляется в сообщении.В ближайшее время будет назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинские, чтобы установить причины смерти и степень тяжести вреда здоровью.
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происшествия, воронежская область, новоусманский район, следственный комитет россии (ск рф)
02:41 17.04.2022
 
СК возбудил уголовное дело после ДТП под Воронежем

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусами под Воронежем

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Следователи после ДТП в Воронежской области с участием автобуса и микроавтобуса, в котором погибли два человек и 15 пострадали, возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте СК РФ.
Авария произошла в 20.30 мск субботы на 525-м километре трассы М4 "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области. По данным полиции, у поворота на Новую Усмань столкнулись микроавтобус с 16 пассажирами и автобус, ехавший из Элисты в Санкт-Петербург с двумя водителями и 37 пассажирами. По последним данным Минздрава, в результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Из 13 госпитализированных двое - в тяжелом состоянии, 11 — в состоянии средней тяжести. Двоим пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.

"...В связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшем в Новоусманском районе Воронежской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц)", — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия, как сообщает СК, продолжают работать следователи и криминалисты регионального управления СК. Допрашивают очевидцев, пассажиров и водителей автобусов, представителей компании-перевозчика. "Истребована документация, регламентирующая оказание транспортными компаниями услуг по перевозке населения, а также результаты административного производства по факту ДТП", — добавляется в сообщении.
В ближайшее время будет назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинские, чтобы установить причины смерти и степень тяжести вреда здоровью.
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ПроисшествияВоронежская областьНовоусманский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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