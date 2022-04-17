https://ria.ru/20220417/armeniya-1784001930.html

В Армении оппозиция объявила о бессрочной акции протеста

В Армении оппозиция объявила о бессрочной акции протеста - РИА Новости, 17.04.2022

В Армении оппозиция объявила о бессрочной акции протеста

Несколько сотен человек собрались на организованную оппозицией акцию на площади Свободы в центре Еревана, следует из трансляции онлайн-ресурса News.am. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T21:03

2022-04-17T21:03

2022-04-17T23:18

в мире

армения

ереван

нагорный карабах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1784001725_0:299:950:833_1920x0_80_0_0_424539a5032cb20ba8d9dcd443bd9025.jpg

ЕРЕВАН, 17 апр — РИА Новости. Несколько сотен человек собрались на организованную оппозицией акцию на площади Свободы в центре Еревана, следует из трансляции онлайн-ресурса News.am.Лидер фракции "Честь имею" и экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян ранее призвал сторонников прийти на площадь для поддержки Нагорного Карабаха.Вечером полицейские пресекли попытку протестующих установить палатки, несколько человек увезли на полицейских машинах.Тогда Ванецян заявил, что не покинет площадь вне зависимости от того, разрешат власти установить палатки или нет. "Я никуда отсюда не уйду, мы начинаем бессрочные акции протеста. Наша борьба во имя нашей страны", — сказал он.По его словам, наплыв людей на воскресную акцию и присутствие крупных сил полиции свидетельствуют, что "оппозиция на верном пути".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Баку и Ереван договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Армения также передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В марте Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост, также ими было нанесено четыре удара по подразделениям непризнанной НКР в районе поселка Фурух, заявили в Минобороны России. Позже Баку отвел подразделения.

армения

ереван

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, армения, ереван, нагорный карабах