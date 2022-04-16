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В Ленинградской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве
В Ленинградской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве - РИА Новости, 17.04.2022
В Ленинградской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве
Мужчина, подозреваемый в убийстве мужчины и женщины, задержан в Кировском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-16T23:49
2022-04-16T23:49
2022-04-17T10:28
происшествия
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве мужчины и женщины, задержан в Кировском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.По данным ведомства, тела мужчины 67 лет и 62-летней женщины со множественными колото-резаными ранениями были найдены в доме в СНТ "Ласточка".Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух лиц").Задержанный мужчина является зятем погибших, говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ленинградская область, россия
23:49 16.04.2022 (обновлено: 10:28 17.04.2022)
В Ленинградской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве
Подозреваемый в жестоком убийстве мужчины и женщины задержан в Ленинградской области