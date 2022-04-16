https://ria.ru/20220416/zaderzhanie-1783926532.html

В Ленинградской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве

В Ленинградской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве - РИА Новости, 17.04.2022

В Ленинградской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве

Мужчина, подозреваемый в убийстве мужчины и женщины, задержан в Кировском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-16T23:49

2022-04-16T23:49

2022-04-17T10:28

происшествия

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве мужчины и женщины, задержан в Кировском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.По данным ведомства, тела мужчины 67 лет и 62-летней женщины со множественными колото-резаными ранениями были найдены в доме в СНТ "Ласточка".Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух лиц").Задержанный мужчина является зятем погибших, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220225/zaderzhanie-1775001493.html

ленинградская область

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Севастиан Котов

происшествия, ленинградская область, россия