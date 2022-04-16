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В Петербурге простились с генерал-майором, погибшим на Украине - РИА Новости, 16.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/ukraina-1783899169.html
В Петербурге простились с генерал-майором, погибшим на Украине
В Петербурге простились с генерал-майором, погибшим на Украине - РИА Новости, 16.04.2022
В Петербурге простились с генерал-майором, погибшим на Украине
В Санкт-Петербурге простились с заместителем командующего 8-й армии генерал-майором Владимиром Фроловым, погибшим в ходе специальной военной операции на... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T17:14
2022-04-16T17:14
обострение ситуации в днр и лнр
общество
украина
санкт-петербург
донбасс
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. В Санкт-Петербурге простились с заместителем командующего 8-й армии генерал-майором Владимиром Фроловым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.В церемонии прощания принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов."Сегодня мы прощаемся с настоящим героем. Владимир Петрович Фролов пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами. Он пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы дети, женщины и старики на Донбассе больше не слышали разрывов бомб. Чтобы перестали ждать смерти и, уходя из дома, прощаться как в последний раз", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Он назвал Фролова настоящим патриотом. "Его отец прошел Великую Отечественную и сражался с теми, кто сжег Хатынь. Спустя более чем 70 лет его сын отдал свою жизнь в борьбе с новым поколением нацистов, на руках которых кровь сожженных в одесском Доме профсоюзов. Настоящий патриот, храбрый и отважный человек, он честно и до конца исполнил свой воинский и человеческий долг. Народ не забудет своих героев. Вечная ему память", - сказал Беглов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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общество, украина, санкт-петербург, донбасс, александр беглов
17:14 16.04.2022
 
В Петербурге простились с генерал-майором, погибшим на Украине

В Петербурге простились с погибшим на Украине генерал-майором Владимиром Фроловым

© РИА Новости / Андрей СтенинГвоздики
Гвоздики - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
Гвоздики. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. В Санкт-Петербурге простились с заместителем командующего 8-й армии генерал-майором Владимиром Фроловым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"На Серафимовском кладбище с воинскими почестями простились с заместителем командующего 8-й армии Владимиром Фроловым", - говорится в сообщении.
В церемонии прощания принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов.
"Сегодня мы прощаемся с настоящим героем. Владимир Петрович Фролов пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами. Он пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы дети, женщины и старики на Донбассе больше не слышали разрывов бомб. Чтобы перестали ждать смерти и, уходя из дома, прощаться как в последний раз", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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Он назвал Фролова настоящим патриотом. "Его отец прошел Великую Отечественную и сражался с теми, кто сжег Хатынь. Спустя более чем 70 лет его сын отдал свою жизнь в борьбе с новым поколением нацистов, на руках которых кровь сожженных в одесском Доме профсоюзов. Настоящий патриот, храбрый и отважный человек, он честно и до конца исполнил свой воинский и человеческий долг. Народ не забудет своих героев. Вечная ему память", - сказал Беглов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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