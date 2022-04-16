10:56 16.04.2022 (обновлено: 12:46 16.04.2022)
Запад может попытаться исключить из СПЧ ООН другие страны, заявили в МИД
Замглавы МИД Вершинин: Запад может попытаться исключить из СПЧ ООН другие страны
© NASA / Denis BalibouseПустые места делегации США на сессии Совета по правам человека при ООН в Женеве
Пустые места делегации США на сессии Совета по правам человека при ООН в Женеве
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва не исключает, что вслед за Россией Запад попытается исключить из Совета ООН по правам человека и другие страны, превращая его в "закрытый клуб настоящих демократий", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Несомненно, стремление "отменить" членство России в СПЧ стало попыткой наказания нашей страны за независимую внутреннюю и внешнюю политику. Очевидно за этим шагом "коллективного Запада" последуют аналогичные меры в отношении других суверенных государств, не приемлющих диктат западного мира в области прав человека", - заявил Вершинин.
"Их цель –трансформировать СПЧ в своего рода закрытый клуб настоящих демократий, призванный устанавливать для остального мира правила игры, нарушения которых будут безжалостно караться",- отметил замминистра.
Генассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в СПЧ ООН из-за российской спецоперации на Украине. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против - 24. Воздержались - 58. Среди воздержавшихся такие страны, как Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приостановка членства России в СПЧ ООН никакой "добавочной стоимости" самому Совету не приносит, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала стремление "отменить" членство России в Совете ООН по правам человека попыткой воздействовать на Москву за независимую политику.