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Запад может попытаться исключить из СПЧ ООН другие страны, заявили в МИД - РИА Новости, 16.04.2022
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Запад может попытаться исключить из СПЧ ООН другие страны, заявили в МИД
Запад может попытаться исключить из СПЧ ООН другие страны, заявили в МИД - РИА Новости, 16.04.2022
Запад может попытаться исключить из СПЧ ООН другие страны, заявили в МИД
Москва не исключает, что вслед за Россией Запад попытается исключить из Совета ООН по правам человека и другие страны, превращая его в "закрытый клуб настоящих... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T10:56
2022-04-16T12:46
в мире
россия
оон
генеральная ассамблея оон
сша
москва
мария захарова
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва не исключает, что вслед за Россией Запад попытается исключить из Совета ООН по правам человека и другие страны, превращая его в "закрытый клуб настоящих демократий", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Несомненно, стремление "отменить" членство России в СПЧ стало попыткой наказания нашей страны за независимую внутреннюю и внешнюю политику. Очевидно за этим шагом "коллективного Запада" последуют аналогичные меры в отношении других суверенных государств, не приемлющих диктат западного мира в области прав человека", - заявил Вершинин.По его словам, "все более ясно становится", что США и страны Евросоюза "продолжат добиваться "монополии" на правозащитном направлении деятельности ООН"."Их цель –трансформировать СПЧ в своего рода закрытый клуб настоящих демократий, призванный устанавливать для остального мира правила игры, нарушения которых будут безжалостно караться",- отметил замминистра.Генассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в СПЧ ООН из-за российской спецоперации на Украине. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против - 24. Воздержались - 58. Среди воздержавшихся такие страны, как Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приостановка членства России в СПЧ ООН никакой "добавочной стоимости" самому Совету не приносит, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала стремление "отменить" членство России в Совете ООН по правам человека попыткой воздействовать на Москву за независимую политику.
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в мире, россия, оон, генеральная ассамблея оон, сша, москва, мария захарова, дмитрий песков (спецпредставитель президента), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
10:56 16.04.2022 (обновлено: 12:46 16.04.2022)
 
Запад может попытаться исключить из СПЧ ООН другие страны, заявили в МИД

Замглавы МИД Вершинин: Запад может попытаться исключить из СПЧ ООН другие страны

© NASA / Denis BalibouseПустые места делегации США на сессии Совета по правам человека при ООН в Женеве
Пустые места делегации США на сессии Совета по правам человека при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© NASA / Denis Balibouse
Пустые места делегации США на сессии Совета по правам человека при ООН в Женеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва не исключает, что вслед за Россией Запад попытается исключить из Совета ООН по правам человека и другие страны, превращая его в "закрытый клуб настоящих демократий", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Несомненно, стремление "отменить" членство России в СПЧ стало попыткой наказания нашей страны за независимую внутреннюю и внешнюю политику. Очевидно за этим шагом "коллективного Запада" последуют аналогичные меры в отношении других суверенных государств, не приемлющих диктат западного мира в области прав человека", - заявил Вершинин.
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По его словам, "все более ясно становится", что США и страны Евросоюза "продолжат добиваться "монополии" на правозащитном направлении деятельности ООН".
"Их цель –трансформировать СПЧ в своего рода закрытый клуб настоящих демократий, призванный устанавливать для остального мира правила игры, нарушения которых будут безжалостно караться",- отметил замминистра.
Генассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в СПЧ ООН из-за российской спецоперации на Украине. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против - 24. Воздержались - 58. Среди воздержавшихся такие страны, как Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приостановка членства России в СПЧ ООН никакой "добавочной стоимости" самому Совету не приносит, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала стремление "отменить" членство России в Совете ООН по правам человека попыткой воздействовать на Москву за независимую политику.
 
В миреРоссияООНГенеральная Ассамблея ООНСШАМоскваМария ЗахароваДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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