https://ria.ru/20220416/spch-1783863719.html

Запад может попытаться исключить из СПЧ ООН другие страны, заявили в МИД

Запад может попытаться исключить из СПЧ ООН другие страны, заявили в МИД - РИА Новости, 16.04.2022

Запад может попытаться исключить из СПЧ ООН другие страны, заявили в МИД

Москва не исключает, что вслед за Россией Запад попытается исключить из Совета ООН по правам человека и другие страны, превращая его в "закрытый клуб настоящих... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T10:56

2022-04-16T10:56

2022-04-16T12:46

в мире

россия

оон

генеральная ассамблея оон

сша

москва

мария захарова

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва не исключает, что вслед за Россией Запад попытается исключить из Совета ООН по правам человека и другие страны, превращая его в "закрытый клуб настоящих демократий", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Несомненно, стремление "отменить" членство России в СПЧ стало попыткой наказания нашей страны за независимую внутреннюю и внешнюю политику. Очевидно за этим шагом "коллективного Запада" последуют аналогичные меры в отношении других суверенных государств, не приемлющих диктат западного мира в области прав человека", - заявил Вершинин.По его словам, "все более ясно становится", что США и страны Евросоюза "продолжат добиваться "монополии" на правозащитном направлении деятельности ООН"."Их цель –трансформировать СПЧ в своего рода закрытый клуб настоящих демократий, призванный устанавливать для остального мира правила игры, нарушения которых будут безжалостно караться",- отметил замминистра.Генассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в СПЧ ООН из-за российской спецоперации на Украине. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против - 24. Воздержались - 58. Среди воздержавшихся такие страны, как Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приостановка членства России в СПЧ ООН никакой "добавочной стоимости" самому Совету не приносит, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала стремление "отменить" членство России в Совете ООН по правам человека попыткой воздействовать на Москву за независимую политику.

https://ria.ru/20220413/oon-1783284141.html

россия

сша

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, оон, генеральная ассамблея оон, сша, москва, мария захарова, дмитрий песков (спецпредставитель президента), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)