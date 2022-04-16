12:58 16.04.2022 (обновлено: 14:01 16.04.2022)
Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии
Путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление СССР и нацистской Германии
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Кодекс об административных правонарушениях дополнился статьей с наказаниями за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, устанавливается ответственность в виде: административного штрафа для граждан в размере от одной до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до 15 суток; для должностных лиц — от двух до четырех тысяч рублей; для юридических лиц — от десяти до 50 тысяч.
За повторное совершение правонарушения физические лица наказываются взысканием в размере от двух с половиной до пяти тысяч рублей либо административным арестом на срок до 15 суток.
Должностных лиц за нарушение этого закона могут наказать штрафом от пяти до 20 тысяч рублей или дисквалифицировать на срок от шести месяцев до года. Для юридических лиц предусмотрено наказание в размере 50-100 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Полностью название статьи 13.48 звучит так: "Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".
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