https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783876363.html

Маневр Мишустина спас россиян и добавил головной боли Западу

Telegraph: маневр Мишустина против санкций добавил головной боли Западу - РИА Новости, 16.04.2022

Маневр Мишустина спас россиян и добавил головной боли Западу

Решение Михаила Мишустина узаконить параллельный импорт создало новую головную боль для крупных мировых брендов, страдающих от потери доходов после ухода с... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T13:25

2022-04-16T13:25

2022-04-16T18:02

в мире

михаил мишустин

россия

правительство рф

санкции

украина

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Решение Михаила Мишустина узаконить параллельный импорт создало новую головную боль для крупных мировых брендов, страдающих от потери доходов после ухода с российского рынка. Об этом в интервью газете The Daily Telegraph рассказал юрист DLA Piper в России Майкл Маллой.Отмечается, что один из маршрутов поставок может проходить через входящие в региональный экономический союз с Россией Белоруссию и Казахстан. Как отметил эксперт, товары иностранных брендов попадают в эти страны только после разрешения владельца, но уже оттуда их можно будет свободно ввозить в Россию.Специалисты консалтинговой компании EY подчеркнули, что легализация параллельного импорта позволит продавать в России не контрафакт, а подлинную продукцию.По словам Маллоя, в обычное время иностранные дистрибьютеры могли потребовать компенсацию или изъять товар, но теперь у них нет такой возможности. При этом затраты и издержки, связанные с судебным иском против параллельного импортера, настолько велики, что могут отпугнуть даже некоторых богатых ретейлеров.В конце марта правительство узаконило ввоз в Россию товаров без разрешения правообладателя. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, эта мера позволит гарантировать поставки товаров вопреки "недружественным действиям" зарубежных политиков. Список продукции утвердит Минпромторг на основе предложений от заинтересованных органов власти.Западные страны объявили о санкциях после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В основном ограничения затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но заявили о готовности к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Правительство также подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Вместе с тем санкционное давление на Москву обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783770722.html

https://ria.ru/20220416/rasplata-1783846527.html

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, михаил мишустин, россия, правительство рф, санкции, украина