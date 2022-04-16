https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783870995.html

Россия ввела ответные персональные санкции против Британии

Россия ввела ответные персональные санкции против Британии - РИА Новости, 16.04.2022

Россия ввела ответные персональные санкции против Британии

Россия в качестве ответной меры на санкции Лондона включила в российский стоп-лист ключевых членов британского правительства и нескольких политиков, сообщается... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T12:19

2022-04-16T12:19

2022-04-16T13:07

политика

россия

великобритания

борис джонсон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россия в качестве ответной меры на санкции Лондона включила в российский стоп-лист ключевых членов британского правительства и нескольких политиков, сообщается на сайте дипведомства."В связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц России, принято решение о включении в российский стоп-лист ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей", — говорится в заявлении МИД.Среди фигурантов премьер-министр Борис Джонсон, министр обороны Бен Уоллес и другие члены кабмина.Перечень будут расширять. Туда, как утверждают в российском ведомстве, войдут политики и парламентарии, "которые способствуют нагнетанию антироссийской истерии, подталкивают "коллективный Запад" к использованию языка угроз в диалоге с Москвой и занимаются бессовестным подстрекательством киевского неонацистского режима"."Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики", — добавили в МИД.По словам главы британского МИД Лиз Трасс, под санкциями находятся более тысячи россиян. Рестрикции предполагают заморозку активов и запрет на въезд на территорию королевства. Ограничения введены для "прекращения действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, ее территориальной целостности и независимости".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали "освобождение Донбасса".

https://ria.ru/20220416/forbes-1783867219.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, великобритания, борис джонсон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции