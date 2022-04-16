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Россия ввела ответные персональные санкции против Британии - РИА Новости, 16.04.2022
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Россия ввела ответные персональные санкции против Британии
Россия ввела ответные персональные санкции против Британии - РИА Новости, 16.04.2022
Россия ввела ответные персональные санкции против Британии
Россия в качестве ответной меры на санкции Лондона включила в российский стоп-лист ключевых членов британского правительства и нескольких политиков, сообщается... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T12:19
2022-04-16T13:07
политика
россия
великобритания
борис джонсон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россия в качестве ответной меры на санкции Лондона включила в российский стоп-лист ключевых членов британского правительства и нескольких политиков, сообщается на сайте дипведомства."В связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц России, принято решение о включении в российский стоп-лист ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей", — говорится в заявлении МИД.Среди фигурантов премьер-министр Борис Джонсон, министр обороны Бен Уоллес и другие члены кабмина.Перечень будут расширять. Туда, как утверждают в российском ведомстве, войдут политики и парламентарии, "которые способствуют нагнетанию антироссийской истерии, подталкивают "коллективный Запад" к использованию языка угроз в диалоге с Москвой и занимаются бессовестным подстрекательством киевского неонацистского режима"."Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики", — добавили в МИД.По словам главы британского МИД Лиз Трасс, под санкциями находятся более тысячи россиян. Рестрикции предполагают заморозку активов и запрет на въезд на территорию королевства. Ограничения введены для "прекращения действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, ее территориальной целостности и независимости".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали "освобождение Донбасса".
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политика, россия, великобритания, борис джонсон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции
12:19 16.04.2022 (обновлено: 13:07 16.04.2022)
 
Россия ввела ответные персональные санкции против Британии

Россия запретила въезд премьер-министру Джонсону и главам МИД и Минобороны Британии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россия в качестве ответной меры на санкции Лондона включила в российский стоп-лист ключевых членов британского правительства и нескольких политиков, сообщается на сайте дипведомства.
"В связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании, выразившимися, в частности, во введении санкций в отношении высших должностных лиц России, принято решение о включении в российский стоп-лист ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей", — говорится в заявлении МИД.
Среди фигурантов премьер-министр Борис Джонсон, министр обороны Бен Уоллес и другие члены кабмина.
Перечень будут расширять. Туда, как утверждают в российском ведомстве, войдут политики и парламентарии, "которые способствуют нагнетанию антироссийской истерии, подталкивают "коллективный Запад" к использованию языка угроз в диалоге с Москвой и занимаются бессовестным подстрекательством киевского неонацистского режима".
"Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики", — добавили в МИД.
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По словам главы британского МИД Лиз Трасс, под санкциями находятся более тысячи россиян. Рестрикции предполагают заморозку активов и запрет на въезд на территорию королевства. Ограничения введены для "прекращения действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, ее территориальной целостности и независимости".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали "освобождение Донбасса".
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