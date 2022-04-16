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В Петербурге нашли тело ребенка - РИА Новости, 16.04.2022
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В Петербурге нашли тело ребенка
В Петербурге нашли тело ребенка - РИА Новости, 16.04.2022
В Петербурге нашли тело ребенка
СК начал доследственную проверку после обнаружения тела ребенка в Невском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T14:53
2022-04-16T14:53
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. СК начал доследственную проверку после обнаружения тела ребенка в Невском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ."Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела ребенка 16 апреля 2022 года в Невском районе города", - сказано в сообщении.Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
14:53 16.04.2022
 
В Петербурге нашли тело ребенка

СК начал проверку после обнаружения тела ребенка в Невском районе Петербурга

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. СК начал доследственную проверку после обнаружения тела ребенка в Невском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ.
"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела ребенка 16 апреля 2022 года в Невском районе города", - сказано в сообщении.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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