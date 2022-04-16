https://ria.ru/20220416/rebenok-1783884593.html

В Петербурге нашли тело ребенка

В Петербурге нашли тело ребенка - РИА Новости, 16.04.2022

В Петербурге нашли тело ребенка

СК начал доследственную проверку после обнаружения тела ребенка в Невском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T14:53

2022-04-16T14:53

2022-04-16T14:53

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. СК начал доследственную проверку после обнаружения тела ребенка в Невском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ."Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела ребенка 16 апреля 2022 года в Невском районе города", - сказано в сообщении.Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20220407/smert-1782256228.html

санкт-петербург

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)