https://ria.ru/20220416/rebenok-1783884593.html
В Петербурге нашли тело ребенка
В Петербурге нашли тело ребенка - РИА Новости, 16.04.2022
В Петербурге нашли тело ребенка
СК начал доследственную проверку после обнаружения тела ребенка в Невском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T14:53
2022-04-16T14:53
2022-04-16T14:53
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. СК начал доследственную проверку после обнаружения тела ребенка в Невском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ."Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела ребенка 16 апреля 2022 года в Невском районе города", - сказано в сообщении.Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20220407/smert-1782256228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
В Петербурге нашли тело ребенка
СК начал проверку после обнаружения тела ребенка в Невском районе Петербурга