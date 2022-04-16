https://ria.ru/20220416/ramadan-1783879293.html
Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с Рамаданом
Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с Рамаданом - РИА Новости, 16.04.2022
Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с Рамаданом
Президент России Владимир Путин в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом поздравил руководство и народ Саудовской... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T14:02
2022-04-16T14:02
2022-04-16T14:03
в мире
саудовская аравия
рамадан
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан", - говорится в сообщении.Добавляется, что условлено о продолжении контактов на различных уровнях.Рамадан является частью лунного календаря и началом его считается появление луны. Как известно, лунный календарь на 11 дней короче Григорианского календаря, поэтому каждый год Рамадан начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году.В этот период в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония, вкушать удовольствия и предаваться развлечениям; дневное время должно быть посвящено работе, молитвам, чтению Корана, благочестивым размышлениям и поступкам, благотворительности.Принимать пищу и пить разрешается лишь после захода солнца и до его восхода. От поста в Рамадан освобождаются больные, дети, люди, находящиеся в пути, воины, участвующие в боевых действиях и т.д., однако невыполненный пост должен быть возмещен в другое время. Во время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака (добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню).
https://ria.ru/20220411/khadzh-1782865037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, саудовская аравия, рамадан
14:02 16.04.2022 (обновлено: 14:03 16.04.2022)
Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с Рамаданом
Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным месяцем Рамадан
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан, сообщает пресс-служба
Кремля.
"Владимир Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан", - говорится в сообщении.
Добавляется, что условлено о продолжении контактов на различных уровнях.
Рамадан является частью лунного календаря и началом его считается появление луны. Как известно, лунный календарь на 11 дней короче Григорианского календаря, поэтому каждый год Рамадан начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году.
В этот период в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония, вкушать удовольствия и предаваться развлечениям; дневное время должно быть посвящено работе, молитвам, чтению Корана, благочестивым размышлениям и поступкам, благотворительности.
Принимать пищу и пить разрешается лишь после захода солнца и до его восхода. От поста в Рамадан освобождаются больные, дети, люди, находящиеся в пути, воины, участвующие в боевых действиях и т.д., однако невыполненный пост должен быть возмещен в другое время. Во время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака (добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню).