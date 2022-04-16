https://ria.ru/20220416/preduprezhdenie-1783848729.html

"Пошел ва-банк": в США выступили с предупреждением для Маска

"Пошел ва-банк": в США выступили с предупреждением для Маска - РИА Новости, 16.04.2022

"Пошел ва-банк": в США выступили с предупреждением для Маска

Желание американского предпринимателя Илона Маска приобрести все акции Twitter вызвало резкую реакцию истеблишмента США, а власти уже начали расследование в... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T06:48

2022-04-16T06:48

2022-04-16T18:12

в мире

технологии

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илон маск

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Желание американского предпринимателя Илона Маска приобрести все акции Twitter вызвало резкую реакцию истеблишмента США, а власти уже начали расследование в отношении его бизнеса, очевидно, угрожая "раздавить" его за попытку разрушить их информационную монополию. Такое мнение высказал телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.По словам журналиста, бросив вызов "монополии на высказывания" в Twitter, Маск "рискует всем, что у него есть". "Его многочисленные предприятия пересекаются с правительствами по всему миру. С правительствами, не поддерживающими эту инициативу. Они могут раздавить его просто за то, что он высказал эту идею. То есть он пошел ва-банк", — заявил Карлсон.Как отметил ведущий, в руководстве соцсети Twitter уверены, что предприниматель полон решимости, и из-за этого они так огорчены. "Очевидно, что это не одна из тех компаний, цель которых зарабатывать деньги. Эта компания существует для того, чтобы подвергать цензуре высказывания. В этом вся ее цель", — подчеркнул Карлсон.При этом он привел данные источника Fox Business о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам и Министерство юстиции США начали совместное расследование "нормативно-правовых проблем" Маска, главным образом связанных с его компанией Tesla. "Администрация Байдена, определенно, это (ситуацию. — Прим. ред.) понимает. Она уже предприняла шаги, чтобы запугать Маска и заставить его отступить", — утверждает Карлсон.По его мнению, невозможно преувеличить, какой угрозой может стать возможное изменение политики Twitter. "Не только для людей, занимающих влиятельные политические посты, но и для всей вселенной некоммерческих организаций, которая существует, процветает и богатеет, поддерживая их с помощью цензуры и пропаганды", — резюмирует ведущий.Маск 4 апреля сообщил, что является владельцем 9,2% акций Twitter. В дальнейшем он заявил, что готов купить все 100% акций Twitter по 54,2 доллара за штуку с премией в 54% по сравнению с днем, предшествующим тому, когда он вложился в Twitter, и с премией в 38% по сравнению с днем, предшествующим публичному объявлению об этих инвестициях. Чуть позже Twitter заявил, что рассмотрит предложение Маска. А несколько часов спустя саудовский принц Аль-Валид бен Талал, владеющий акциями сервиса, отклонил предложение основателя SpaceX, назвав его не соответствующим реальной ценности компании.Впоследствии совет директоров Twitter принял "Ядовитую пилюлю" — план по защите компании от поглощения. "Ядовитой пилюлей" называют метод защиты от враждебного поглощения, при котором между акционерами компании распределяются специальные права, дающие им возможность в определенный момент приобрести акции компании на условиях, очень выгодных для себя и невыгодных для потенциального покупателя.

https://ria.ru/20220411/priyut-1782827354.html

https://ria.ru/20220415/twitter-1783634166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, twitter, сша, илон маск