Рейтинг@Mail.ru
"Пошел ва-банк": в США выступили с предупреждением для Маска - РИА Новости, 16.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220416/preduprezhdenie-1783848729.html
"Пошел ва-банк": в США выступили с предупреждением для Маска
"Пошел ва-банк": в США выступили с предупреждением для Маска - РИА Новости, 16.04.2022
"Пошел ва-банк": в США выступили с предупреждением для Маска
Желание американского предпринимателя Илона Маска приобрести все акции Twitter вызвало резкую реакцию истеблишмента США, а власти уже начали расследование в... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T06:48
2022-04-16T18:12
в мире
технологии
twitter
сша
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767077225_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e255cfa3e101836614f0fe5149104849.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Желание американского предпринимателя Илона Маска приобрести все акции Twitter вызвало резкую реакцию истеблишмента США, а власти уже начали расследование в отношении его бизнеса, очевидно, угрожая "раздавить" его за попытку разрушить их информационную монополию. Такое мнение высказал телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.По словам журналиста, бросив вызов "монополии на высказывания" в Twitter, Маск "рискует всем, что у него есть". "Его многочисленные предприятия пересекаются с правительствами по всему миру. С правительствами, не поддерживающими эту инициативу. Они могут раздавить его просто за то, что он высказал эту идею. То есть он пошел ва-банк", — заявил Карлсон.Как отметил ведущий, в руководстве соцсети Twitter уверены, что предприниматель полон решимости, и из-за этого они так огорчены. "Очевидно, что это не одна из тех компаний, цель которых зарабатывать деньги. Эта компания существует для того, чтобы подвергать цензуре высказывания. В этом вся ее цель", — подчеркнул Карлсон.При этом он привел данные источника Fox Business о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам и Министерство юстиции США начали совместное расследование "нормативно-правовых проблем" Маска, главным образом связанных с его компанией Tesla. "Администрация Байдена, определенно, это (ситуацию. — Прим. ред.) понимает. Она уже предприняла шаги, чтобы запугать Маска и заставить его отступить", — утверждает Карлсон.По его мнению, невозможно преувеличить, какой угрозой может стать возможное изменение политики Twitter. "Не только для людей, занимающих влиятельные политические посты, но и для всей вселенной некоммерческих организаций, которая существует, процветает и богатеет, поддерживая их с помощью цензуры и пропаганды", — резюмирует ведущий.Маск 4 апреля сообщил, что является владельцем 9,2% акций Twitter. В дальнейшем он заявил, что готов купить все 100% акций Twitter по 54,2 доллара за штуку с премией в 54% по сравнению с днем, предшествующим тому, когда он вложился в Twitter, и с премией в 38% по сравнению с днем, предшествующим публичному объявлению об этих инвестициях. Чуть позже Twitter заявил, что рассмотрит предложение Маска. А несколько часов спустя саудовский принц Аль-Валид бен Талал, владеющий акциями сервиса, отклонил предложение основателя SpaceX, назвав его не соответствующим реальной ценности компании.Впоследствии совет директоров Twitter принял "Ядовитую пилюлю" — план по защите компании от поглощения. "Ядовитой пилюлей" называют метод защиты от враждебного поглощения, при котором между акционерами компании распределяются специальные права, дающие им возможность в определенный момент приобрести акции компании на условиях, очень выгодных для себя и невыгодных для потенциального покупателя.
https://ria.ru/20220411/priyut-1782827354.html
https://ria.ru/20220415/twitter-1783634166.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767077225_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b42e9e7ba985ea3955038c18a5d6d67e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, twitter, сша, илон маск
06:48 16.04.2022 (обновлено: 18:12 16.04.2022)
 
"Пошел ва-банк": в США выступили с предупреждением для Маска

Телеведущий Fox Карлсон: Илон Маск может поплатиться за свое стремление выкупить Twitter

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаг США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Желание американского предпринимателя Илона Маска приобрести все акции Twitter вызвало резкую реакцию истеблишмента США, а власти уже начали расследование в отношении его бизнеса, очевидно, угрожая "раздавить" его за попытку разрушить их информационную монополию. Такое мнение высказал телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.
По словам журналиста, бросив вызов "монополии на высказывания" в Twitter, Маск "рискует всем, что у него есть". "Его многочисленные предприятия пересекаются с правительствами по всему миру. С правительствами, не поддерживающими эту инициативу. Они могут раздавить его просто за то, что он высказал эту идею. То есть он пошел ва-банк", — заявил Карлсон.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 02:51
Илон Маск предложил сделать из штаб-квартиры Twitter приют для бездомных
Как отметил ведущий, в руководстве соцсети Twitter уверены, что предприниматель полон решимости, и из-за этого они так огорчены. "Очевидно, что это не одна из тех компаний, цель которых зарабатывать деньги. Эта компания существует для того, чтобы подвергать цензуре высказывания. В этом вся ее цель", — подчеркнул Карлсон.
При этом он привел данные источника Fox Business о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам и Министерство юстиции США начали совместное расследование "нормативно-правовых проблем" Маска, главным образом связанных с его компанией Tesla. "Администрация Байдена, определенно, это (ситуацию. — Прим. ред.) понимает. Она уже предприняла шаги, чтобы запугать Маска и заставить его отступить", — утверждает Карлсон.
По его мнению, невозможно преувеличить, какой угрозой может стать возможное изменение политики Twitter. "Не только для людей, занимающих влиятельные политические посты, но и для всей вселенной некоммерческих организаций, которая существует, процветает и богатеет, поддерживая их с помощью цензуры и пропаганды", — резюмирует ведущий.
Маск 4 апреля сообщил, что является владельцем 9,2% акций Twitter. В дальнейшем он заявил, что готов купить все 100% акций Twitter по 54,2 доллара за штуку с премией в 54% по сравнению с днем, предшествующим тому, когда он вложился в Twitter, и с премией в 38% по сравнению с днем, предшествующим публичному объявлению об этих инвестициях. Чуть позже Twitter заявил, что рассмотрит предложение Маска. А несколько часов спустя саудовский принц Аль-Валид бен Талал, владеющий акциями сервиса, отклонил предложение основателя SpaceX, назвав его не соответствующим реальной ценности компании.
Впоследствии совет директоров Twitter принял "Ядовитую пилюлю" — план по защите компании от поглощения. "Ядовитой пилюлей" называют метод защиты от враждебного поглощения, при котором между акционерами компании распределяются специальные права, дающие им возможность в определенный момент приобрести акции компании на условиях, очень выгодных для себя и невыгодных для потенциального покупателя.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 15:18
Эксперт объяснил, зачем Илон Маск покупает Twitter
 
В миреТехнологииTwitterСШАИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала