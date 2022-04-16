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Жена Медведчука обратилась к принцу Саудовской Аравии с просьбой о помощи - РИА Новости, 16.04.2022
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Жена Медведчука обратилась к принцу Саудовской Аравии с просьбой о помощи
Жена Медведчука обратилась к принцу Саудовской Аравии с просьбой о помощи - РИА Новости, 16.04.2022
Жена Медведчука обратилась к принцу Саудовской Аравии с просьбой о помощи
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду с просьбой о... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T17:22
2022-04-16T17:37
в мире
виктор медведчук
великобритания
саудовская аравия
донецкая народная республика
лондон
борис джонсон
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду с просьбой о содействии в обмене попавших в плен к военным ДНР и РФ граждан Британии на ее мужа."Ваше Высочество, у вашей страны и у вас лично исторически были тесные отношения с Великобританией. Будучи человеком, способным повлиять на решения, принимаемые в Лондоне, вы могли бы использовать этот рычаг давления и попросить премьер-министра Бориса Джонсона повлиять на президента Зеленского и обменять моего мужа на британских граждан, которые попали в плен к ВС России и ДНР на Украине", - сказала она в видео, выложенном на ее Youtube-канале.Видео записано на английском языке.
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в мире, виктор медведчук, великобритания, саудовская аравия, донецкая народная республика, лондон, борис джонсон, вооруженные силы рф
17:22 16.04.2022 (обновлено: 17:37 16.04.2022)
 
Жена Медведчука обратилась к принцу Саудовской Аравии с просьбой о помощи

Жена Медведчука попросила принца Саудовской Аравии содействовать в освобождении ее мужа

© RTЖена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко во время пресс-конференции в Москве. Кадр из видео
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко во время пресс-конференции в Москве. Кадр из видео
© RT
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко во время пресс-конференции в Москве. Кадр из видео
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду с просьбой о содействии в обмене попавших в плен к военным ДНР и РФ граждан Британии на ее мужа.
"Ваше Высочество, у вашей страны и у вас лично исторически были тесные отношения с Великобританией. Будучи человеком, способным повлиять на решения, принимаемые в Лондоне, вы могли бы использовать этот рычаг давления и попросить премьер-министра Бориса Джонсона повлиять на президента Зеленского и обменять моего мужа на британских граждан, которые попали в плен к ВС России и ДНР на Украине", - сказала она в видео, выложенном на ее Youtube-канале.
Видео записано на английском языке.
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В миреВиктор МедведчукВеликобританияСаудовская АравияДонецкая Народная РеспубликаЛондонБорис ДжонсонВооруженные силы РФ
 
 
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