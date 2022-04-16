https://ria.ru/20220416/pomosch-1783899883.html

Жена Медведчука обратилась к принцу Саудовской Аравии с просьбой о помощи

Жена Медведчука обратилась к принцу Саудовской Аравии с просьбой о помощи - РИА Новости, 16.04.2022

Жена Медведчука обратилась к принцу Саудовской Аравии с просьбой о помощи

Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду с просьбой о... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T17:22

2022-04-16T17:22

2022-04-16T17:37

в мире

виктор медведчук

великобритания

саудовская аравия

донецкая народная республика

лондон

борис джонсон

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду с просьбой о содействии в обмене попавших в плен к военным ДНР и РФ граждан Британии на ее мужа."Ваше Высочество, у вашей страны и у вас лично исторически были тесные отношения с Великобританией. Будучи человеком, способным повлиять на решения, принимаемые в Лондоне, вы могли бы использовать этот рычаг давления и попросить премьер-министра Бориса Джонсона повлиять на президента Зеленского и обменять моего мужа на британских граждан, которые попали в плен к ВС России и ДНР на Украине", - сказала она в видео, выложенном на ее Youtube-канале.Видео записано на английском языке.

https://ria.ru/20220416/medvedchuk-1783887144.html

великобритания

саудовская аравия

донецкая народная республика

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, виктор медведчук, великобритания, саудовская аравия, донецкая народная республика, лондон, борис джонсон, вооруженные силы рф