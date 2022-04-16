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Россия осталась наблюдателем при Совете ООН по правам человека - РИА Новости, 16.04.2022
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Россия осталась наблюдателем при Совете ООН по правам человека
Россия осталась наблюдателем при Совете ООН по правам человека - РИА Новости, 16.04.2022
Россия осталась наблюдателем при Совете ООН по правам человека
Россия, заявив о досрочном прекращении полномочий в Совете ООН по правам человека, не допустила поражения в своих правах при дальнейшей работе в этой... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T10:39
2022-04-16T11:41
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
мария захарова
владимир путин
россия
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донбасс
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россия, заявив о досрочном прекращении полномочий в Совете ООН по правам человека, не допустила поражения в своих правах при дальнейшей работе в этой организации, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин.Он отметил, что в документах, учредивших СПЧ, ничего не сказано о мерах после приостановления членства какой-либо из стран. Замминистра напомнил, что в 2011 году Совет приостановил членство Ливии — официальный Триполи тогда лишили всех полномочий: права принимать участие в принятии решений и голосовать, выступать по пунктам повестки дня, готовить и распространять любые заявления. Ливийская делегация могла лишь продолжать находиться в зале заседаний, да и то не за своей табличкой. Россию, подчеркнул собеседник агентства, такой вариант "не мог устроить".В свою очередь, статус наблюдателя предоставляет Москве возможности, сопоставимые с полномочиями государств — членов СПЧ."Мы продолжим вносить свои инициативы, принимать участие в переговорном процессе по проектам резолюций, делать выступления и заявления. Другими словами, сможем доносить до международного сообщества — пусть и в усложнившихся условиях — российскую позицию по актуальным международным вопросам", — добавил Вершинин.Генассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в СПЧ ООН из-за военной операции на Украине. "За" проголосовали 93 государства. "Против" — 24. Воздержались — 58. Среди воздержавшихся такие страны, как Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такое действие никакой "добавочной стоимости" самому Совету не приносит, а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала стремление отменить членство России в Совете ООН по правам человека попыткой воздействовать на Москву за независимую политику.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html
https://ria.ru/20220416/spch-1783848088.html
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), мария захарова, владимир путин, россия, украина, донбасс, оон, генеральная ассамблея оон, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:39 16.04.2022 (обновлено: 11:41 16.04.2022)
 
Россия осталась наблюдателем при Совете ООН по правам человека

Замглавы МИД Вершинин: Россия осталась наблюдателем при Совете ООН по правам человека

© AFP 2022 / Fabrice CoffriniЗаседание Совета по правам человека ООН в Женеве
Заседание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россия, заявив о досрочном прекращении полномочий в Совете ООН по правам человека, не допустила поражения в своих правах при дальнейшей работе в этой организации, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин.

"Если бы Россия 7 апреля согласилась с "ливийским сценарием", мы, по сути, получили бы аналогичное "поражение в правах" на оставшиеся полтора года нашего членства в СПЧ. Нам отводилась бы роль молчаливого зрителя — не более того", — сказал дипломат.

Он отметил, что в документах, учредивших СПЧ, ничего не сказано о мерах после приостановления членства какой-либо из стран. Замминистра напомнил, что в 2011 году Совет приостановил членство Ливии — официальный Триполи тогда лишили всех полномочий: права принимать участие в принятии решений и голосовать, выступать по пунктам повестки дня, готовить и распространять любые заявления. Ливийская делегация могла лишь продолжать находиться в зале заседаний, да и то не за своей табличкой. Россию, подчеркнул собеседник агентства, такой вариант "не мог устроить".
В свою очередь, статус наблюдателя предоставляет Москве возможности, сопоставимые с полномочиями государств — членов СПЧ.
"Мы продолжим вносить свои инициативы, принимать участие в переговорном процессе по проектам резолюций, делать выступления и заявления. Другими словами, сможем доносить до международного сообщества — пусть и в усложнившихся условиях — российскую позицию по актуальным международным вопросам", — добавил Вершинин.
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Генассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в СПЧ ООН из-за военной операции на Украине. "За" проголосовали 93 государства. "Против" — 24. Воздержались — 58. Среди воздержавшихся такие страны, как Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такое действие никакой "добавочной стоимости" самому Совету не приносит, а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала стремление отменить членство России в Совете ООН по правам человека попыткой воздействовать на Москву за независимую политику.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.
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В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Мария ЗахароваВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассООНГенеральная Ассамблея ООНПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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