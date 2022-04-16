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Литва призвала Финляндию и Швецию не затягивать со вступлением в НАТО - РИА Новости, 16.04.2022
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Литва призвала Финляндию и Швецию не затягивать со вступлением в НАТО
Литва призвала Финляндию и Швецию не затягивать со вступлением в НАТО - РИА Новости, 16.04.2022
Литва призвала Финляндию и Швецию не затягивать со вступлением в НАТО
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Швецию и Финляндию не терять времени относительно вступления в НАТО: по его мнению, членство этих стран в организации... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T15:08
2022-04-16T15:08
в мире
нато
финляндия
швеция
литва
гитанас науседа
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Швецию и Финляндию не терять времени относительно вступления в НАТО: по его мнению, членство этих стран в организации улучшит ситуацию в сфере безопасности в Прибалтике.МИД РФ ранее отмечал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО грозит негативными последствиями для стабильности на севере Европы, а сами страны "должны понимать и последствия такого шага для наших двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии"."Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО улучшит ситуацию в сфере безопасности в Балтийском регионе. Мы будем способны лучше контролировать регион с военной точки зрения. Но это также усилит НАТО как организацию", - заявил Науседа в интервью газете Financial Times.Он добавил, что эти две страны "не могут терять времени, им необходимо реализовать решение (о вступлении в НАТО - ред.) как можно скорее".Ранее британская газета Times со ссылкой на источники писала, что Швеция и Финляндия намерены стать членами НАТО уже этим летом.Науседа также поддержал предложение главы альянса Йенса Столтенберга об увеличении числа военных НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше с одной тысячи до 3-5 тысяч, а также идею премьер-министра Эстонии Каи Каллас об изменении воздушной политики НАТО в Прибалтике с патрулирования воздушного пространство на противовоздушную оборону и возможность сбивать вражеские самолеты в случае необходимости.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
https://ria.ru/20220414/nato-1783463565.html
https://ria.ru/20220406/finlyandiya-1782087485.html
https://ria.ru/20220404/nato-1781672872.html
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в мире, нато, финляндия, швеция, литва, гитанас науседа
15:08 16.04.2022
 
Литва призвала Финляндию и Швецию не затягивать со вступлением в НАТО

Президент Литвы Науседа призвал Финляндию и Швецию не затягивать со вступлением в НАТО

© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Швецию и Финляндию не терять времени относительно вступления в НАТО: по его мнению, членство этих стран в организации улучшит ситуацию в сфере безопасности в Прибалтике.
МИД РФ ранее отмечал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО грозит негативными последствиями для стабильности на севере Европы, а сами страны "должны понимать и последствия такого шага для наших двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии".
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"Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО улучшит ситуацию в сфере безопасности в Балтийском регионе. Мы будем способны лучше контролировать регион с военной точки зрения. Но это также усилит НАТО как организацию", - заявил Науседа в интервью газете Financial Times.
Он добавил, что эти две страны "не могут терять времени, им необходимо реализовать решение (о вступлении в НАТО - ред.) как можно скорее".
Ранее британская газета Times со ссылкой на источники писала, что Швеция и Финляндия намерены стать членами НАТО уже этим летом.
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Вступление в НАТО сделает Финляндию мишенью для России, считают в Совфеде
Науседа также поддержал предложение главы альянса Йенса Столтенберга об увеличении числа военных НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше с одной тысячи до 3-5 тысяч, а также идею премьер-министра Эстонии Каи Каллас об изменении воздушной политики НАТО в Прибалтике с патрулирования воздушного пространство на противовоздушную оборону и возможность сбивать вражеские самолеты в случае необходимости.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
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В миреНАТОФинляндияШвецияЛитваГитанас Науседа
 
 
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