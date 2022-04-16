Литва призвала Финляндию и Швецию не затягивать со вступлением в НАТО
Президент Литвы Науседа призвал Финляндию и Швецию не затягивать со вступлением в НАТО
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Швецию и Финляндию не терять времени относительно вступления в НАТО: по его мнению, членство этих стран в организации улучшит ситуацию в сфере безопасности в Прибалтике.
МИД РФ ранее отмечал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО грозит негативными последствиями для стабильности на севере Европы, а сами страны "должны понимать и последствия такого шага для наших двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии".
"Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО улучшит ситуацию в сфере безопасности в Балтийском регионе. Мы будем способны лучше контролировать регион с военной точки зрения. Но это также усилит НАТО как организацию", - заявил Науседа в интервью газете Financial Times.
Он добавил, что эти две страны "не могут терять времени, им необходимо реализовать решение (о вступлении в НАТО - ред.) как можно скорее".
Ранее британская газета Times со ссылкой на источники писала, что Швеция и Финляндия намерены стать членами НАТО уже этим летом.
Науседа также поддержал предложение главы альянса Йенса Столтенберга об увеличении числа военных НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше с одной тысячи до 3-5 тысяч, а также идею премьер-министра Эстонии Каи Каллас об изменении воздушной политики НАТО в Прибалтике с патрулирования воздушного пространство на противовоздушную оборону и возможность сбивать вражеские самолеты в случае необходимости.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.