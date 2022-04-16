https://ria.ru/20220416/kolonializm-1783848429.html

Экс-дипломат заявил об угрозе возрождения колониализма

Экс-дипломат заявил об угрозе возрождения колониализма - РИА Новости, 16.04.2022

Экс-дипломат заявил об угрозе возрождения колониализма

Тень западного колониализма вновь нависла над Азией. К такому выводу в статье для китайского издания Global Times пришел бывший австралийский дипломат Джон... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T06:31

2022-04-16T06:31

2022-04-16T06:31

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сша

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Тень западного колониализма вновь нависла над Азией. К такому выводу в статье для китайского издания Global Times пришел бывший австралийский дипломат Джон Лэндер.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что главы государств и правительств Североатлантического альянса одобрят новую стратегическую концепцию, чтобы формализовать расширение присутствия блока в Азиатско-Тихоокеанском регионе с явной целью противодействия "растущему влиянию и политике принуждения Китая".По мнению Лэндера, заявление Столтенберга вряд ли было воспринято с энтузиазмом в азиатских столицах, где еще живы воспоминания о горьком опыте западного колониального господства. За исключением Японии и Сингапура, азиатские страны — наряду с остальным развивающимся миром — воздерживались от санкций против России и избегали враждебных проявлений по отношению к Китаю, отмечается в статье.Лэндер напоминает, что Китай хочет работать в рамках системы ООН, чтобы укрепить эту организацию и сделать ее более справедливой для развивающихся стран. США же видят в этом подрыв "порядка, основанного на правилах", который был придуман Америкой и ее союзниками для их же собственного блага, резюмирует автор.Ранее китайское издание "Синьхуа" сообщило, что попытки США опорочить официальный Пекин и преувеличить так называемую "китайскую угрозу" предпринимаются с целью создания пространства для дальнейшего подавления страны.Клевета и репрессии, используемые Вашингтоном, в очередной раз показали "презренный и зловещий характер" США, которые доминируют в НАТО, и используют любые средства для защиты своей гегемонии и личных интересов, резюмирует "Синьхуа".

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в мире, сша, китай