Экс-дипломат заявил об угрозе возрождения колониализма
Австралийский экс-дипломат Лэндер: над Азией вновь нависла тень западного колониализма
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Тень западного колониализма вновь нависла над Азией. К такому выводу в статье для китайского издания Global Times пришел бывший австралийский дипломат Джон Лэндер.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что главы государств и правительств Североатлантического альянса одобрят новую стратегическую концепцию, чтобы формализовать расширение присутствия блока в Азиатско-Тихоокеанском регионе с явной целью противодействия "растущему влиянию и политике принуждения Китая".
По мнению Лэндера, заявление Столтенберга вряд ли было воспринято с энтузиазмом в азиатских столицах, где еще живы воспоминания о горьком опыте западного колониального господства. За исключением Японии и Сингапура, азиатские страны — наряду с остальным развивающимся миром — воздерживались от санкций против России и избегали враждебных проявлений по отношению к Китаю, отмечается в статье.
Лэндер напоминает, что Китай хочет работать в рамках системы ООН, чтобы укрепить эту организацию и сделать ее более справедливой для развивающихся стран. США же видят в этом подрыв "порядка, основанного на правилах", который был придуман Америкой и ее союзниками для их же собственного блага, резюмирует автор.
Ранее китайское издание "Синьхуа" сообщило, что попытки США опорочить официальный Пекин и преувеличить так называемую "китайскую угрозу" предпринимаются с целью создания пространства для дальнейшего подавления страны.
Клевета и репрессии, используемые Вашингтоном, в очередной раз показали "презренный и зловещий характер" США, которые доминируют в НАТО, и используют любые средства для защиты своей гегемонии и личных интересов, резюмирует "Синьхуа".