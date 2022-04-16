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Призеры детской экопремии Росприроднадзора поедут летом в "Орленок" - РИА Новости, 16.04.2022
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Призеры детской экопремии Росприроднадзора поедут летом в "Орленок"
Призеры детской экопремии Росприроднадзора поедут летом в "Орленок" - РИА Новости, 16.04.2022
Призеры детской экопремии Росприроднадзора поедут летом в "Орленок"
Около 50 самых активных участников международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", которые отправят наибольшее число работ и приведут в проект... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T11:55
2022-04-16T11:55
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
экология
дети
черное море
светлана радионова
орленок (детский центр)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Около 50 самых активных участников международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", которые отправят наибольшее число работ и приведут в проект больше всего друзей, получат специальный приз Росприроднадзора – путевку на шестую смену во Всероссийский детский центр "Орленок", сообщает пресс-центр премии.Премия учреждена Росприроднадзором в 2021 году и призвана повысить экологическую культуру у детей и подростков, ее второй сезон стартовал в марте этого года. В премии могут участвовать дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Подать заявку в срок до 1 мая можно на сайте проекта. Творческие работы принимаются в девяти номинациях, из них две командные – "Экосемья" и "Экошкола", а также семь индивидуальных - "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение"."Ребята со всех уголков России и из-за рубежа уже начали активно присылать свои работы на второй сезон премии. Некоторые из них заявляют сразу несколько работ в разных номинациях. Мы решили поощрить в этом году самых активных участников и тех, кто приведет с собой больше всего друзей. Именно они смогут поехать на летнюю смену в "Орленок". Участвуйте сами, со своими друзьями, семьёй, школой. Расскажите, что вас беспокоит и что нужно сделать, чтобы планета стала чище и здоровее", - привели в пресс-службе слова главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.Специальная экологическая смена для детей и подростков под эгидой ведомства пройдёт в "Орленке" с 30 мая по 19 июня. Ее участники смогут познакомиться с флорой и фауной побережья Черного моря, провести собственные исследования. Для юных экологов будут организованы творческие встречи и мастер-класс с федеральными экспертами.В первый год существования премии поступило 9,5 тысяч заявок от детей и подростков со всех регионов России и 28 стран мира. Было принято 6 тысяч работ, более 650 из них попали в финальный шорт-лист, отметили в пресс-центре.
https://ria.ru/20220330/konkurs-1780725490.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология, дети, черное море, светлана радионова, орленок (детский центр)
11:55 16.04.2022
 
Призеры детской экопремии Росприроднадзора поедут летом в "Орленок"

Самые активные участники детской премии "Экология – дело каждого" поедут летом в "Орленок"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНа территории Всероссийского детского центра "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края
На территории Всероссийского детского центра Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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На территории Всероссийского детского центра "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Около 50 самых активных участников международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", которые отправят наибольшее число работ и приведут в проект больше всего друзей, получат специальный приз Росприроднадзора – путевку на шестую смену во Всероссийский детский центр "Орленок", сообщает пресс-центр премии.
Премия учреждена Росприроднадзором в 2021 году и призвана повысить экологическую культуру у детей и подростков, ее второй сезон стартовал в марте этого года. В премии могут участвовать дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Подать заявку в срок до 1 мая можно на сайте проекта. Творческие работы принимаются в девяти номинациях, из них две командные – "Экосемья" и "Экошкола", а также семь индивидуальных - "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение".
Стартовал детско-юношеский конкурс на премию Экология - дело каждого - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 10:00
Стартовал детско-юношеский конкурс на премию "Экология — дело каждого"
"Ребята со всех уголков России и из-за рубежа уже начали активно присылать свои работы на второй сезон премии. Некоторые из них заявляют сразу несколько работ в разных номинациях. Мы решили поощрить в этом году самых активных участников и тех, кто приведет с собой больше всего друзей. Именно они смогут поехать на летнюю смену в "Орленок". Участвуйте сами, со своими друзьями, семьёй, школой. Расскажите, что вас беспокоит и что нужно сделать, чтобы планета стала чище и здоровее", - привели в пресс-службе слова главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.
Специальная экологическая смена для детей и подростков под эгидой ведомства пройдёт в "Орленке" с 30 мая по 19 июня. Ее участники смогут познакомиться с флорой и фауной побережья Черного моря, провести собственные исследования. Для юных экологов будут организованы творческие встречи и мастер-класс с федеральными экспертами.
В первый год существования премии поступило 9,5 тысяч заявок от детей и подростков со всех регионов России и 28 стран мира. Было принято 6 тысяч работ, более 650 из них попали в финальный шорт-лист, отметили в пресс-центре.
МИА Россия сегодня запускает медиалабораторию в Орленке - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября 2021, 11:33
МИА "Россия сегодня" запускает медиалабораторию в ВДЦ "Орленок"
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ЭкологияДетиЧерное мореСветлана РадионоваОрленок (детский центр)
 
 
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