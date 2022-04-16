https://ria.ru/20220416/ekologiya-1783869201.html

Призеры детской экопремии Росприроднадзора поедут летом в "Орленок"

Призеры детской экопремии Росприроднадзора поедут летом в "Орленок" - РИА Новости, 16.04.2022

Призеры детской экопремии Росприроднадзора поедут летом в "Орленок"

Около 50 самых активных участников международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", которые отправят наибольшее число работ и приведут в проект... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T11:55

2022-04-16T11:55

2022-04-16T11:55

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

экология

дети

черное море

светлана радионова

орленок (детский центр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783868895_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_413660e07bc87d8e987c0fc7da186a3c.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Около 50 самых активных участников международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", которые отправят наибольшее число работ и приведут в проект больше всего друзей, получат специальный приз Росприроднадзора – путевку на шестую смену во Всероссийский детский центр "Орленок", сообщает пресс-центр премии.Премия учреждена Росприроднадзором в 2021 году и призвана повысить экологическую культуру у детей и подростков, ее второй сезон стартовал в марте этого года. В премии могут участвовать дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Подать заявку в срок до 1 мая можно на сайте проекта. Творческие работы принимаются в девяти номинациях, из них две командные – "Экосемья" и "Экошкола", а также семь индивидуальных - "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение"."Ребята со всех уголков России и из-за рубежа уже начали активно присылать свои работы на второй сезон премии. Некоторые из них заявляют сразу несколько работ в разных номинациях. Мы решили поощрить в этом году самых активных участников и тех, кто приведет с собой больше всего друзей. Именно они смогут поехать на летнюю смену в "Орленок". Участвуйте сами, со своими друзьями, семьёй, школой. Расскажите, что вас беспокоит и что нужно сделать, чтобы планета стала чище и здоровее", - привели в пресс-службе слова главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.Специальная экологическая смена для детей и подростков под эгидой ведомства пройдёт в "Орленке" с 30 мая по 19 июня. Ее участники смогут познакомиться с флорой и фауной побережья Черного моря, провести собственные исследования. Для юных экологов будут организованы творческие встречи и мастер-класс с федеральными экспертами.В первый год существования премии поступило 9,5 тысяч заявок от детей и подростков со всех регионов России и 28 стран мира. Было принято 6 тысяч работ, более 650 из них попали в финальный шорт-лист, отметили в пресс-центре.

https://ria.ru/20220330/konkurs-1780725490.html

https://sn.ria.ru/20211125/orlenok-1760649539.html

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология, дети, черное море, светлана радионова, орленок (детский центр)