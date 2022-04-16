https://ria.ru/20220416/dzhonson-1783881951.html

"Почему мы до этого не додумались?" Британцы обрадовались за россиян после запрета на въезд Джонсону

Британцы позавидовали россиянам после запрета на въезд Джонсону - РИА Новости, 16.04.2022

"Почему мы до этого не додумались?" Британцы обрадовались за россиян после запрета на въезд Джонсону

Читатели Daily Mail активно обсуждают новость о введении запрета на въезд для Бориса Джонсона в Россию. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T14:27

2022-04-16T14:27

2022-04-16T18:41

в мире

великобритания

россия

борис джонсон

лиз трасс

доминик рааб

украина

бен уоллес

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают новость о введении запрета на въезд для Бориса Джонсона в Россию.Многие комментаторы назвали россиян "счастливчиками". Так, пользователь под ником barry robbins призвал по аналогии запретить Джонсону находиться в Великобритании."Теперь Борис не попробует русских пирожков", — написал еще один читатель."Как же России повезло, а нельзя ли его и у нас запретить!" — поинтересовался Ronnie Tyson.Вместе с тем нашлись комментаторы, призвавшие британского политика восстановить диалог с Россией."Борис должен вести переговоры с Россией — так же, как и с Украиной. Это единственно верный вариант", — заключила Emily Rio.Россия включила в стоп-лист ключевых членов британского правительства и некоторых политиков в ответ на персональные санкции против российского руководства, введенные Лондоном после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Москва приняла меры против премьер-министра Бориса Джонсона, его заместителя Доминика Рааба, главы МИД Элизабет Трасс, министра обороны Бена Уоллеса и других.Ограничения западных стран против России прежде всего затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы "снизить зависимость от Российской Федерации". В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

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https://ria.ru/20220415/toplivo-1783583738.html

https://ria.ru/20220416/ssha-1783855500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, великобритания, россия, борис джонсон, лиз трасс, доминик рааб, украина, бен уоллес