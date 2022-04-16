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Британцы позавидовали россиянам после запрета на въезд Джонсону - РИА Новости, 16.04.2022
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"Почему мы до этого не додумались?" Британцы обрадовались за россиян после запрета на въезд Джонсону
Британцы позавидовали россиянам после запрета на въезд Джонсону - РИА Новости, 16.04.2022
"Почему мы до этого не додумались?" Британцы обрадовались за россиян после запрета на въезд Джонсону
Читатели Daily Mail активно обсуждают новость о введении запрета на въезд для Бориса Джонсона в Россию. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T14:27
2022-04-16T18:41
в мире
великобритания
россия
борис джонсон
лиз трасс
доминик рааб
украина
бен уоллес
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают новость о введении запрета на въезд для Бориса Джонсона в Россию.Многие комментаторы назвали россиян "счастливчиками". Так, пользователь под ником barry robbins призвал по аналогии запретить Джонсону находиться в Великобритании."Теперь Борис не попробует русских пирожков", — написал еще один читатель."Как же России повезло, а нельзя ли его и у нас запретить!" — поинтересовался Ronnie Tyson.Вместе с тем нашлись комментаторы, призвавшие британского политика восстановить диалог с Россией."Борис должен вести переговоры с Россией — так же, как и с Украиной. Это единственно верный вариант", — заключила Emily Rio.Россия включила в стоп-лист ключевых членов британского правительства и некоторых политиков в ответ на персональные санкции против российского руководства, введенные Лондоном после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Москва приняла меры против премьер-министра Бориса Джонсона, его заместителя Доминика Рааба, главы МИД Элизабет Трасс, министра обороны Бена Уоллеса и других.Ограничения западных стран против России прежде всего затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы "снизить зависимость от Российской Федерации". В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783876363.html
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в мире, великобритания, россия, борис джонсон, лиз трасс, доминик рааб, украина, бен уоллес
14:27 16.04.2022 (обновлено: 18:41 16.04.2022)
 
Британцы позавидовали россиянам после запрета на въезд Джонсону

Читатели Daily Mail назвали россиян счастливчиками после запрета на въезд Джонсону

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают новость о введении запрета на въезд для Бориса Джонсона в Россию.
Многие комментаторы назвали россиян "счастливчиками". Так, пользователь под ником barry robbins призвал по аналогии запретить Джонсону находиться в Великобритании.
"А почему мы сами до этого не додумались?" — задалась вопросом Louise Nicholson.
"Теперь Борис не попробует русских пирожков", — написал еще один читатель.
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"Как же России повезло, а нельзя ли его и у нас запретить!" — поинтересовался Ronnie Tyson.
"Жаль, что мы не можем отправить Бориса в Монголию", — отметил Chef4superhealth.
Вместе с тем нашлись комментаторы, призвавшие британского политика восстановить диалог с Россией.
"Борис должен вести переговоры с Россией — так же, как и с Украиной. Это единственно верный вариант", — заключила Emily Rio.
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Москва приняла меры против премьер-министра Бориса Джонсона, его заместителя Доминика Рааба, главы МИД Элизабет Трасс, министра обороны Бена Уоллеса и других.
Ограничения западных стран против России прежде всего затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы "снизить зависимость от Российской Федерации". В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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