https://ria.ru/20220416/dzhonson-1783881951.html
"Почему мы до этого не додумались?" Британцы обрадовались за россиян после запрета на въезд Джонсону
Британцы позавидовали россиянам после запрета на въезд Джонсону - РИА Новости, 16.04.2022
"Почему мы до этого не додумались?" Британцы обрадовались за россиян после запрета на въезд Джонсону
Читатели Daily Mail активно обсуждают новость о введении запрета на въезд для Бориса Джонсона в Россию. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T14:27
2022-04-16T14:27
2022-04-16T18:41
в мире
великобритания
россия
борис джонсон
лиз трасс
доминик рааб
украина
бен уоллес
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают новость о введении запрета на въезд для Бориса Джонсона в Россию.Многие комментаторы назвали россиян "счастливчиками". Так, пользователь под ником barry robbins призвал по аналогии запретить Джонсону находиться в Великобритании."Теперь Борис не попробует русских пирожков", — написал еще один читатель."Как же России повезло, а нельзя ли его и у нас запретить!" — поинтересовался Ronnie Tyson.Вместе с тем нашлись комментаторы, призвавшие британского политика восстановить диалог с Россией."Борис должен вести переговоры с Россией — так же, как и с Украиной. Это единственно верный вариант", — заключила Emily Rio.Россия включила в стоп-лист ключевых членов британского правительства и некоторых политиков в ответ на персональные санкции против российского руководства, введенные Лондоном после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Москва приняла меры против премьер-министра Бориса Джонсона, его заместителя Доминика Рааба, главы МИД Элизабет Трасс, министра обороны Бена Уоллеса и других.Ограничения западных стран против России прежде всего затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы "снизить зависимость от Российской Федерации". В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783876363.html
https://ria.ru/20220415/toplivo-1783583738.html
https://ria.ru/20220416/ssha-1783855500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, россия, борис джонсон, лиз трасс, доминик рааб, украина, бен уоллес
14:27 16.04.2022 (обновлено: 18:41 16.04.2022)
Британцы позавидовали россиянам после запрета на въезд Джонсону
Читатели Daily Mail назвали россиян счастливчиками после запрета на въезд Джонсону
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Читатели Daily Mail
активно обсуждают новость о введении запрета на въезд для Бориса Джонсона в Россию.
Многие комментаторы назвали россиян "счастливчиками". Так, пользователь под ником barry robbins призвал по аналогии запретить Джонсону находиться в Великобритании
.
"А почему мы сами до этого не додумались?" — задалась вопросом Louise Nicholson.
"Теперь Борис не попробует русских пирожков", — написал еще один читатель.
"Как же России повезло, а нельзя ли его и у нас запретить!" — поинтересовался Ronnie Tyson.
"Жаль, что мы не можем отправить Бориса в Монголию", — отметил Chef4superhealth.
Вместе с тем нашлись комментаторы, призвавшие британского политика восстановить диалог с Россией.
"Борис должен вести переговоры с Россией — так же, как и с Украиной
. Это единственно верный вариант", — заключила Emily Rio.
Россия включила в стоп-лист ключевых членов британского правительства и некоторых политиков в ответ на персональные санкции против российского руководства, введенные Лондоном после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
Москва приняла меры против премьер-министра Бориса Джонсона
, его заместителя Доминика Рааба, главы МИД Элизабет Трасс, министра обороны Бена Уоллеса и других.
Ограничения западных стран против России прежде всего затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы "снизить зависимость от Российской Федерации". В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.