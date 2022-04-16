В Подмосковье собрали около 900 тонн гумпомощи для Донбасса

Около 900 тонн гуманитарной помощи для Донбасса собрали в Подмосковье
Десятки тысяч домов в Донбассе Украина разрушила бомбардировками с самолетов и артиллерией за прошедшие восемь лет. Здесь живут люди, у которых не осталось буквально ничего.
На фото женщина у разрушенного дома в поселке Саханка Донецкой области. Саханка — село на юге ДНР, которое находится на линии соприкосновения.
Десятки тысяч домов в Донбассе Украина разрушила бомбардировками с самолетов и артиллерией за прошедшие восемь лет. Здесь живут люди, у которых не осталось буквально ничего.
На фото женщина у разрушенного дома в поселке Саханка Донецкой области. Саханка — село на юге ДНР, которое находится на линии соприкосновения.
62-летний Александр Васильев со своей собакой - один из последних жителей поселка Новомарьевка Донецкой области, оказавшегося на линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе. Эта фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона". Серия завоевала Гран-при фотоконкурса Intarget Photolux Award-2019.
62-летний Александр Васильев со своей собакой - один из последних жителей поселка Новомарьевка Донецкой области, оказавшегося на линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе. Эта фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона". Серия завоевала Гран-при фотоконкурса Intarget Photolux Award-2019.
Под постоянными обстрелами жили и те, кто физически не мог бежать. Парализованные лежачие люди, пережившие инсульты, инвалиды, которые не могли сами себя обслуживать и жить без посторонней помощи.
На фото: 70-летняя Александра Чубарова держит за руку своего парализованного мужа 77-летнего Петра Чубарова. Александра и Петр - одни из последних жителей поселка Новомарьевка Донецкой области, оказавшегося на линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе. Фотография из серии "Серая зона", завоевавшей Гран-при фотоконкурса Intarget Photolux Award-2019.
Под постоянными обстрелами жили и те, кто физически не мог бежать. Парализованные лежачие люди, пережившие инсульты, инвалиды, которые не могли сами себя обслуживать и жить без посторонней помощи.
На фото: 70-летняя Александра Чубарова держит за руку своего парализованного мужа 77-летнего Петра Чубарова. Александра и Петр - одни из последних жителей поселка Новомарьевка Донецкой области, оказавшегося на линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе. Фотография из серии "Серая зона", завоевавшей Гран-при фотоконкурса Intarget Photolux Award-2019.
Безысходность, отчаяние, отсутствие всякой надежды - все это вместе с артобстрелами пришло в жизнь мирных людей Донбасса вместе с началом так называемой "антитеррористической операции" Украины, которая на деле оказалась настоящей войной. На фото: Местный житель в своем доме в Новоазовском районе Донецкой области.
Безысходность, отчаяние, отсутствие всякой надежды - все это вместе с артобстрелами пришло в жизнь мирных людей Донбасса вместе с началом так называемой "антитеррористической операции" Украины, которая на деле оказалась настоящей войной. На фото: Местный житель в своем доме в Новоазовском районе Донецкой области.
Лежачим одиноким людям оставалось только надеяться на помощь соседей, но из-за обстрелов эта помощь не всегда приходила вовремя.
На фото: Женщина в доме в поселке Саханка Донецкой области. Саханка — село на юге ДНР, которое находится на линии соприкосновения. До конфликта в Саханке здесь проживало более тысячи человек, а сейчас больше половины уехали.
Лежачим одиноким людям оставалось только надеяться на помощь соседей, но из-за обстрелов эта помощь не всегда приходила вовремя.
На фото: Женщина в доме в поселке Саханка Донецкой области. Саханка — село на юге ДНР, которое находится на линии соприкосновения. До конфликта в Саханке здесь проживало более тысячи человек, а сейчас больше половины уехали.
Саханку на юге ДНР обстреливали регулярно. Вот лишь один из эпизодов: 7 мая 2020 года украинская артиллерия обстреляла село, пятеро мирных жителей были ранены. Двое из раненых - подростки: девочка с пороком сердца, и мальчик, получивший переломы ног и осколочные ранения. Среди пострадавших взрослых - мама раненой девочки.
На фото: Мужчина в доме в поселке Саханка Донецкой области. Саханка — село на юге ДНР, которое находится на линии соприкосновения.
Саханку на юге ДНР обстреливали регулярно. Вот лишь один из эпизодов: 7 мая 2020 года украинская артиллерия обстреляла село, пятеро мирных жителей были ранены. Двое из раненых - подростки: девочка с пороком сердца, и мальчик, получивший переломы ног и осколочные ранения. Среди пострадавших взрослых - мама раненой девочки.
На фото: Мужчина в доме в поселке Саханка Донецкой области. Саханка — село на юге ДНР, которое находится на линии соприкосновения.
Украина обстреливала жилые дома не только из артиллерии, но и из стрелкового оружия. На фото: житель Киевского района Донецка рассматривает пулю, залетевшую в окно его дома. За что украинские силовики обстреливают жилые дома - никто на этот вопрос местным жителям так и не ответил.
Украина обстреливала жилые дома не только из артиллерии, но и из стрелкового оружия. На фото: житель Киевского района Донецка рассматривает пулю, залетевшую в окно его дома. За что украинские силовики обстреливают жилые дома - никто на этот вопрос местным жителям так и не ответил.
В Горловке, городе в Донецкой области, с июля 2014 года шли ожесточенные бои между ополченцами ДНР и украинской армией. Все годы войны город был на линии огня. На фото: женщина с сыном прячется в подвале одного из домов Горловки, 2016 год.
В Горловке, городе в Донецкой области, с июля 2014 года шли ожесточенные бои между ополченцами ДНР и украинской армией. Все годы войны город был на линии огня. На фото: женщина с сыном прячется в подвале одного из домов Горловки, 2016 год.
Молиться в темноте подвалов и ждать окончания обстрела - вот все, что оставалось старикам, женщинам, детям на этой войне. На фото: женщина держит икону Богородицы, пережидая в подвале обстрел со стороны ВСУ. поселок Веселое, Донецкая область, 2015 год.
Молиться в темноте подвалов и ждать окончания обстрела - вот все, что оставалось старикам, женщинам, детям на этой войне. На фото: женщина держит икону Богородицы, пережидая в подвале обстрел со стороны ВСУ. поселок Веселое, Донецкая область, 2015 год.
На этой фотографии - 76-летняя Любовь Агольцева из Старомихайловки Донецкой области. В 2015 году в ее дом попал украинский снаряд, полностью его разрушив. Женщина вынуждена была жить в холодном железном гараже, больше идти ей было некуда, а сил и денег восстанавливать дом - нет. Эта история типична для донбасских стариков, лишившихся крова.
На этой фотографии - 76-летняя Любовь Агольцева из Старомихайловки Донецкой области. В 2015 году в ее дом попал украинский снаряд, полностью его разрушив. Женщина вынуждена была жить в холодном железном гараже, больше идти ей было некуда, а сил и денег восстанавливать дом - нет. Эта история типична для донбасских стариков, лишившихся крова.
Удивительно, но Донецкий театр оперы и балета не прекращал работы даже в тяжелые, самые мрачные дни. На самом деле это в характере местных людей - жить вопреки, оставаться несломленными под самыми страшными ударами. На фото:
Балерина во время репетиции балета "Лебединое озеро" в Донецком театре оперы и балета, 2015 год.
Удивительно, но Донецкий театр оперы и балета не прекращал работы даже в тяжелые, самые мрачные дни. На самом деле это в характере местных людей - жить вопреки, оставаться несломленными под самыми страшными ударами. На фото:
Балерина во время репетиции балета "Лебединое озеро" в Донецком театре оперы и балета, 2015 год.
Некоторые дети Донбасса еще помнят мирную жизнь, но большая часть уже не знает, как это, когда не стреляют, когда не надо прятаться от "прилетов". Профронтовые села опустели, все, кто мог, уехали, а оставшиеся на своей земле вынуждены выживать.
На фото: девочка за партой в школе поселка Саханка Донецкой области. Когда-то этот класс был полон.
Некоторые дети Донбасса еще помнят мирную жизнь, но большая часть уже не знает, как это, когда не стреляют, когда не надо прятаться от "прилетов". Профронтовые села опустели, все, кто мог, уехали, а оставшиеся на своей земле вынуждены выживать.
На фото: девочка за партой в школе поселка Саханка Донецкой области. Когда-то этот класс был полон.
В поселке Шахты 6-7 под Донецком мирные жители прятались от обстрелов в местной школе. Однако, это не было надежным убежищем - школы Донбасса ВСУ обстреливали с 2014 года регулярно.
В поселке Шахты 6-7 под Донецком мирные жители прятались от обстрелов в местной школе. Однако, это не было надежным убежищем - школы Донбасса ВСУ обстреливали с 2014 года регулярно.
Дети в школах Донбасса привычно различают звуки "прилетов". И хорошо знают, где убежище от украинских снарядов. На фото: девочка в школе поселка Саханка Донецкой области. Рядом с портретами учителей и выпускников - указатель к убежищу, такие яркие стрелки в школе повсюду, при обстреле так легче найти спасительное укрытие.
Дети в школах Донбасса привычно различают звуки "прилетов". И хорошо знают, где убежище от украинских снарядов. На фото: девочка в школе поселка Саханка Донецкой области. Рядом с портретами учителей и выпускников - указатель к убежищу, такие яркие стрелки в школе повсюду, при обстреле так легче найти спасительное укрытие.
В марте 2022 года МЧС ДНР сообщило, что разминирование территорий Донбасса займет десятки лет.
На фото: женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области.
В марте 2022 года МЧС ДНР сообщило, что разминирование территорий Донбасса займет десятки лет.
На фото: женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области.
Дети и война - понятия, которые никак друг с другом не вяжутся, но только не на Донбассе. За восемь лет вооруженного конфликта, здесь выросло поколение мальчишек, для которые играть со снарядами - привычное дело. Десятки детей пострадали от разрывов мин, которые они нашли на улицах, во дворах, в полях. Многие стали инвалидами и погибли. На фото: дети играют боеприпасами в Горловке.
Дети и война - понятия, которые никак друг с другом не вяжутся, но только не на Донбассе. За восемь лет вооруженного конфликта, здесь выросло поколение мальчишек, для которые играть со снарядами - привычное дело. Десятки детей пострадали от разрывов мин, которые они нашли на улицах, во дворах, в полях. Многие стали инвалидами и погибли. На фото: дети играют боеприпасами в Горловке.
Гуманитарная помощь - продукты, лекарства, средства гигиены. Гумконвои для многих жителей Донбасса были важным и необходимыми не просто для жизни, а фактически для выживания. На фото: женщина плачет, встречая колонну машин 38-го гуманитарного конвоя в Донецкой области.
Гуманитарная помощь - продукты, лекарства, средства гигиены. Гумконвои для многих жителей Донбасса были важным и необходимыми не просто для жизни, а фактически для выживания. На фото: женщина плачет, встречая колонну машин 38-го гуманитарного конвоя в Донецкой области.
51-летний Юрий Януш, лишившийся рук еще до войны, чистит картошку. Он живет в поселке Гурты под Донецком. Одиноким инвалидам надеяться особо не на кого, нормальную медицинскую помощь не получить, работы нет. Регулярные обстрелы - та реальность, в которой вынуждены жить люди, которым тяжело и без войны.
51-летний Юрий Януш, лишившийся рук еще до войны, чистит картошку. Он живет в поселке Гурты под Донецком. Одиноким инвалидам надеяться особо не на кого, нормальную медицинскую помощь не получить, работы нет. Регулярные обстрелы - та реальность, в которой вынуждены жить люди, которым тяжело и без войны.
Донбасс разделен: в одном из самых густонаселённых регионов бывшей Украины города, посёлки и даже родственники с весны 2014 года года оказались по разную сторону границы. Только один пример: посёлок Зайцево под горловкой разделен по улицам. Улица Маршала Рыбалко (протяжённость - около 12 км) жилые дома №№1-230 находились под контролем ДНР, а дома №№230-400 - контролировала Украина.
На фото: потерянная туфля на дороге в Киевском районе Донецка.
Донбасс разделен: в одном из самых густонаселённых регионов бывшей Украины города, посёлки и даже родственники с весны 2014 года года оказались по разную сторону границы. Только один пример: посёлок Зайцево под горловкой разделен по улицам. Улица Маршала Рыбалко (протяжённость - около 12 км) жилые дома №№1-230 находились под контролем ДНР, а дома №№230-400 - контролировала Украина.
На фото: потерянная туфля на дороге в Киевском районе Донецка.
Жизни скольких молодых мужчин унесла восьмилетняя война? Подсчитать сложно. По данным ООН, в этом конфликте погибло более 13 тысяч человек. Братья, мужья, отцы, сыновья - все они лишились жизни за то, что решили отстоять право своей земли на независимость, право своих семей учиться и говорить на русском языке, право не поддерживать неонацистский курс современной Украины.
На фото: женщина идет вдоль могил ополченцев, погибших в боях с Украинской армией у кургана Саур-Могила. В 2014 году здесь, как и во время Великой Отечественной, были тяжелые бои.
Жизни скольких молодых мужчин унесла восьмилетняя война? Подсчитать сложно. По данным ООН, в этом конфликте погибло более 13 тысяч человек. Братья, мужья, отцы, сыновья - все они лишились жизни за то, что решили отстоять право своей земли на независимость, право своих семей учиться и говорить на русском языке, право не поддерживать неонацистский курс современной Украины.
На фото: женщина идет вдоль могил ополченцев, погибших в боях с Украинской армией у кургана Саур-Могила. В 2014 году здесь, как и во время Великой Отечественной, были тяжелые бои.
Десятки тысяч домов в Донбассе Украина разрушила бомбардировками с самолетов и артиллерией за прошедшие восемь лет. Здесь живут люди, у которых не осталось буквально ничего.
На фото женщина у разрушенного дома в поселке Саханка Донецкой области. Саханка — село на юге ДНР, которое находится на линии соприкосновения.
62-летний Александр Васильев со своей собакой - один из последних жителей поселка Новомарьевка Донецкой области, оказавшегося на линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе. Эта фотография Валерия Мельникова из серии "Серая зона". Серия завоевала Гран-при фотоконкурса Intarget Photolux Award-2019.
Под постоянными обстрелами жили и те, кто физически не мог бежать. Парализованные лежачие люди, пережившие инсульты, инвалиды, которые не могли сами себя обслуживать и жить без посторонней помощи.
На фото: 70-летняя Александра Чубарова держит за руку своего парализованного мужа 77-летнего Петра Чубарова. Александра и Петр - одни из последних жителей поселка Новомарьевка Донецкой области, оказавшегося на линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе. Фотография из серии "Серая зона", завоевавшей Гран-при фотоконкурса Intarget Photolux Award-2019.
Безысходность, отчаяние, отсутствие всякой надежды - все это вместе с артобстрелами пришло в жизнь мирных людей Донбасса вместе с началом так называемой "антитеррористической операции" Украины, которая на деле оказалась настоящей войной. На фото: Местный житель в своем доме в Новоазовском районе Донецкой области.
Лежачим одиноким людям оставалось только надеяться на помощь соседей, но из-за обстрелов эта помощь не всегда приходила вовремя.
На фото: Женщина в доме в поселке Саханка Донецкой области. Саханка — село на юге ДНР, которое находится на линии соприкосновения. До конфликта в Саханке здесь проживало более тысячи человек, а сейчас больше половины уехали.
Саханку на юге ДНР обстреливали регулярно. Вот лишь один из эпизодов: 7 мая 2020 года украинская артиллерия обстреляла село, пятеро мирных жителей были ранены. Двое из раненых - подростки: девочка с пороком сердца, и мальчик, получивший переломы ног и осколочные ранения. Среди пострадавших взрослых - мама раненой девочки.
На фото: Мужчина в доме в поселке Саханка Донецкой области. Саханка — село на юге ДНР, которое находится на линии соприкосновения.
Украина обстреливала жилые дома не только из артиллерии, но и из стрелкового оружия. На фото: житель Киевского района Донецка рассматривает пулю, залетевшую в окно его дома. За что украинские силовики обстреливают жилые дома - никто на этот вопрос местным жителям так и не ответил.
В Горловке, городе в Донецкой области, с июля 2014 года шли ожесточенные бои между ополченцами ДНР и украинской армией. Все годы войны город был на линии огня. На фото: женщина с сыном прячется в подвале одного из домов Горловки, 2016 год.
Молиться в темноте подвалов и ждать окончания обстрела - вот все, что оставалось старикам, женщинам, детям на этой войне. На фото: женщина держит икону Богородицы, пережидая в подвале обстрел со стороны ВСУ. поселок Веселое, Донецкая область, 2015 год.
На этой фотографии - 76-летняя Любовь Агольцева из Старомихайловки Донецкой области. В 2015 году в ее дом попал украинский снаряд, полностью его разрушив. Женщина вынуждена была жить в холодном железном гараже, больше идти ей было некуда, а сил и денег восстанавливать дом - нет. Эта история типична для донбасских стариков, лишившихся крова.
Удивительно, но Донецкий театр оперы и балета не прекращал работы даже в тяжелые, самые мрачные дни. На самом деле это в характере местных людей - жить вопреки, оставаться несломленными под самыми страшными ударами. На фото:
Балерина во время репетиции балета "Лебединое озеро" в Донецком театре оперы и балета, 2015 год.
Некоторые дети Донбасса еще помнят мирную жизнь, но большая часть уже не знает, как это, когда не стреляют, когда не надо прятаться от "прилетов". Профронтовые села опустели, все, кто мог, уехали, а оставшиеся на своей земле вынуждены выживать.
На фото: девочка за партой в школе поселка Саханка Донецкой области. Когда-то этот класс был полон.
В поселке Шахты 6-7 под Донецком мирные жители прятались от обстрелов в местной школе. Однако, это не было надежным убежищем - школы Донбасса ВСУ обстреливали с 2014 года регулярно.
Дети в школах Донбасса привычно различают звуки "прилетов". И хорошо знают, где убежище от украинских снарядов. На фото: девочка в школе поселка Саханка Донецкой области. Рядом с портретами учителей и выпускников - указатель к убежищу, такие яркие стрелки в школе повсюду, при обстреле так легче найти спасительное укрытие.
В марте 2022 года МЧС ДНР сообщило, что разминирование территорий Донбасса займет десятки лет.
На фото: женщина демонстрирует осколок мины во дворе жилого дома в поселке Зайцево Донецкой области.
Дети и война - понятия, которые никак друг с другом не вяжутся, но только не на Донбассе. За восемь лет вооруженного конфликта, здесь выросло поколение мальчишек, для которые играть со снарядами - привычное дело. Десятки детей пострадали от разрывов мин, которые они нашли на улицах, во дворах, в полях. Многие стали инвалидами и погибли. На фото: дети играют боеприпасами в Горловке.
Гуманитарная помощь - продукты, лекарства, средства гигиены. Гумконвои для многих жителей Донбасса были важным и необходимыми не просто для жизни, а фактически для выживания. На фото: женщина плачет, встречая колонну машин 38-го гуманитарного конвоя в Донецкой области.
51-летний Юрий Януш, лишившийся рук еще до войны, чистит картошку. Он живет в поселке Гурты под Донецком. Одиноким инвалидам надеяться особо не на кого, нормальную медицинскую помощь не получить, работы нет. Регулярные обстрелы - та реальность, в которой вынуждены жить люди, которым тяжело и без войны.
Донбасс разделен: в одном из самых густонаселённых регионов бывшей Украины города, посёлки и даже родственники с весны 2014 года года оказались по разную сторону границы. Только один пример: посёлок Зайцево под горловкой разделен по улицам. Улица Маршала Рыбалко (протяжённость - около 12 км) жилые дома №№1-230 находились под контролем ДНР, а дома №№230-400 - контролировала Украина.
На фото: потерянная туфля на дороге в Киевском районе Донецка.
Жизни скольких молодых мужчин унесла восьмилетняя война? Подсчитать сложно. По данным ООН, в этом конфликте погибло более 13 тысяч человек. Братья, мужья, отцы, сыновья - все они лишились жизни за то, что решили отстоять право своей земли на независимость, право своих семей учиться и говорить на русском языке, право не поддерживать неонацистский курс современной Украины.
На фото: женщина идет вдоль могил ополченцев, погибших в боях с Украинской армией у кургана Саур-Могила. В 2014 году здесь, как и во время Великой Отечественной, были тяжелые бои.