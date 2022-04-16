12:01 16.04.2022 (обновлено: 17:26 16.04.2022)
Аукционисты назвали санкции против России драмой для рынка Фаберже
Аукционисты назвали санкции против российских бизнесменов драмой для рынка Фаберже
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth"Мозаичное" пасхальное яйцо из коллекции Фаберже
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
"Мозаичное" пасхальное яйцо из коллекции Фаберже
БЕРЛИН, 16 апр — РИА Новости. Санкции, введенные Западом против российских бизнесменов, стали "драмой для рынка Фаберже", заявил таблоиду Bild представитель аукционного дома Christie’s.
По его словам, ситуация вокруг Украины "многое нарушила в международной торговле искусством". "Для рынка Фаберже это драма. И инвесторы очень нервничают", — приводит издание слова своего источника.
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Как пишет издание, в последние годы российские бизнесмены активно скупали "русское искусство" на Западе. Среди излюбленных произведений, традиционно приобретаемых богатыми россиянами, были и яйца Фаберже — серия ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже в виде пасхальных яиц.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
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