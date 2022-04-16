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Аукционисты назвали санкции против России драмой для рынка Фаберже - РИА Новости, 16.04.2022
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Аукционисты назвали санкции против России драмой для рынка Фаберже
Аукционисты назвали санкции против России драмой для рынка Фаберже - РИА Новости, 16.04.2022
Аукционисты назвали санкции против России драмой для рынка Фаберже
Санкции, введенные Западом против российских бизнесменов, стали "драмой для рынка Фаберже", заявил таблоиду Bild представитель аукционного дома Christie’s. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T12:01
2022-04-16T17:26
в мире
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bild
sotheby's
евросоюз
карл фаберже
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БЕРЛИН, 16 апр — РИА Новости. Санкции, введенные Западом против российских бизнесменов, стали "драмой для рынка Фаберже", заявил таблоиду Bild представитель аукционного дома Christie’s.По его словам, ситуация вокруг Украины "многое нарушила в международной торговле искусством". "Для рынка Фаберже это драма. И инвесторы очень нервничают", — приводит издание слова своего источника.По информации Bild, в связи с тем, что покупательские способности россиян из-за санкций упали, Sotheby's и Christie's даже были вынуждены отменить свои специальные дни русского искусства этим летом. В 2021 году оборот Sotheby's на этих распродажах составил почти 20 миллионов евро.Как пишет издание, в последние годы российские бизнесмены активно скупали "русское искусство" на Западе. Среди излюбленных произведений, традиционно приобретаемых богатыми россиянами, были и яйца Фаберже — серия ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже в виде пасхальных яиц.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
https://ria.ru/20210331/faberge-1603656526.html
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в мире, россия, украина, сша, bild, sotheby's , евросоюз, карл фаберже, владимир путин
12:01 16.04.2022 (обновлено: 17:26 16.04.2022)
 
Аукционисты назвали санкции против России драмой для рынка Фаберже

Аукционисты назвали санкции против российских бизнесменов драмой для рынка Фаберже

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth"Мозаичное" пасхальное яйцо из коллекции Фаберже
Мозаичное пасхальное яйцо из коллекции Фаберже - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
"Мозаичное" пасхальное яйцо из коллекции Фаберже
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 апр — РИА Новости. Санкции, введенные Западом против российских бизнесменов, стали "драмой для рынка Фаберже", заявил таблоиду Bild представитель аукционного дома Christie’s.
По его словам, ситуация вокруг Украины "многое нарушила в международной торговле искусством". "Для рынка Фаберже это драма. И инвесторы очень нервничают", — приводит издание слова своего источника.
Выставка Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта 2021, 19:01Культура
Россия впервые даст императорские яйца Фаберже на выставку в Лондон
По информации Bild, в связи с тем, что покупательские способности россиян из-за санкций упали, Sotheby's и Christie's даже были вынуждены отменить свои специальные дни русского искусства этим летом. В 2021 году оборот Sotheby's на этих распродажах составил почти 20 миллионов евро.
Как пишет издание, в последние годы российские бизнесмены активно скупали "русское искусство" на Западе. Среди излюбленных произведений, традиционно приобретаемых богатыми россиянами, были и яйца Фаберже — серия ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже в виде пасхальных яиц.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
Экспонат выставки Фаберже – ювелир Императорского двора в Эрмитаже - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
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В миреРоссияУкраинаСШАBildSotheby'sЕвросоюзКарл ФабержеВладимир Путин
 
 
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