https://ria.ru/20220416/auktsion-1783869684.html

Аукционисты назвали санкции против России драмой для рынка Фаберже

Аукционисты назвали санкции против России драмой для рынка Фаберже - РИА Новости, 16.04.2022

Аукционисты назвали санкции против России драмой для рынка Фаберже

Санкции, введенные Западом против российских бизнесменов, стали "драмой для рынка Фаберже", заявил таблоиду Bild представитель аукционного дома Christie’s. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T12:01

2022-04-16T12:01

2022-04-16T17:26

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карл фаберже

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БЕРЛИН, 16 апр — РИА Новости. Санкции, введенные Западом против российских бизнесменов, стали "драмой для рынка Фаберже", заявил таблоиду Bild представитель аукционного дома Christie’s.По его словам, ситуация вокруг Украины "многое нарушила в международной торговле искусством". "Для рынка Фаберже это драма. И инвесторы очень нервничают", — приводит издание слова своего источника.По информации Bild, в связи с тем, что покупательские способности россиян из-за санкций упали, Sotheby's и Christie's даже были вынуждены отменить свои специальные дни русского искусства этим летом. В 2021 году оборот Sotheby's на этих распродажах составил почти 20 миллионов евро.Как пишет издание, в последние годы российские бизнесмены активно скупали "русское искусство" на Западе. Среди излюбленных произведений, традиционно приобретаемых богатыми россиянами, были и яйца Фаберже — серия ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже в виде пасхальных яиц.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.

https://ria.ru/20210331/faberge-1603656526.html

https://ria.ru/20210403/faberzhe-1604080531.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, сша, bild, sotheby's , евросоюз, карл фаберже, владимир путин