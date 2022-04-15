09:23 15.04.2022 (обновлено: 11:05 15.04.2022)
Глава СПЧ Фадеев прокомментировал возможную блокировку YouTube
Глава СПЧ Фадеев: хочется заблокировать YouTube, но мы потеряем площадку для трансляции
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Хочется заблокировать Youtube за фейки, но тогда РФ не сможет использовать эту площадку для распространения правдивой информации, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
"Хочется YouTube заблокировать, но как тогда продвигать свое понимание, свою трактовку, свою правду? У меня здесь нет однозначного ответа", - сообщил глава СПЧ.
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"С одной стороны, YouTube, конечно, – инструмент по распространению фейков и ложной информации об операции на Украине. С другой стороны, если заблокировать YouTube, тогда мы потеряем инструмент для распространения той информации, которую мы считаем нужной, правдивой информацией. И это непростая история", - отметил Фадеев.
В последнее время видеохостинг YouTube, принадлежащий американской интернет-компании Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против РФ. Площадка демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также принимает меры по дискриминации контента российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.