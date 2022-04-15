https://ria.ru/20220415/fadeev-1783659897.html

Валерий Фадеев: блокировка YouTube – неоднозначный вопрос

Валерий Фадеев: блокировка YouTube – неоднозначный вопрос - РИА Новости, 15.04.2022

Валерий Фадеев: блокировка YouTube – неоднозначный вопрос

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в интервью РИА Новости поделился своим мнением о блокировке YouTube, рассказал о недостаточной... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:00

2022-04-15T11:00

2022-04-15T11:01

интервью

россия

youtube

валерий фадеев

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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в интервью РИА Новости поделился своим мнением о блокировке YouTube, рассказал о недостаточной реакции ООН и других правозащитных организаций на факты русофобии в мире, а также о том, что не ожидает позитивных шагов от украинской стороны по переговорам.– СПЧ с начала спецоперации направляет международному сообществу информацию о нарушениях ВСУ. На днях вы сообщили, что вам ответил Ватикан. Есть ли ответная реакция других стран и международных организаций на эти обращения?– Ответов, к сожалению, мало. Это несколько посольств, это Ватикан, что я считаю очень важным для нас, поскольку Святой престол имеет очень большое влияние в мире. Есть ответ от Фонда Аденауэра, сейчас немецкие фонды прекратили свою деятельность в России, но для нас важно, что, несмотря на очень жесткое отношение к гражданским институтам в Германии касательно военной операции на Украине, некоторые коллеги позволяют себе отзываться на нашу информацию.Был звонок от представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Я считаю, что эту работу надо продолжать, мы будем пробивать брешь в стене, препятствующей распространению правдивой информации о ситуации на Украине.– Есть ли реакция ООН и других международных организаций на обращения по видео о пытках российских военнослужащих украинцами?– Практически ничего нет, кроме слов. В частности, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что эти материалы вызывают серьезную обеспокоенность, но вслед за обеспокоенностью никаких реальных действий не последовало. Я это расцениваю как саботаж со стороны международных организаций, в том числе миссии ООН.– Как вы считаете, достаточно ли реагируют ООН, ОБСЕ и другие международные организации на факты русофобии?– Конечно, недостаточно. Мы привыкли к лакированному представлению о Западе, на самом деле на Западе очень глубоко запрятан расизм. "Бремя белого человека", как говорил в свое время Киплинг. Белый человек якобы имеет долг цивилизовывать другие, дикие народы. Для Запада, к сожалению, и русские, и те, кто имеет отношение к русским, например, те, кто говорит на русском языке, в сущноститоже считаются дикими, и в критические моменты (а такой момент мы сейчас переживаем) этот глубоко спрятанный расизм всплывает. И поскольку этот расизм свойственен не только обывателю, но и политикам, и тем, кто управляет странами, политическими, общественным институтам, этот расизм не подавляется, а поощряется. Это очень трагическая история – история отношения Запада с внешним миром, сейчас мы оказались в положении травимого народа.– Какие меры могут быть предприняты со стороны России для защиты соотечественников от каких-либо видов дискриминации на фоне ситуации с Украиной?– Очень мало возможностей. Конечно, делаются заявления: и по дипломатическим линиям, и мы в Совете направляем соответствующие документы, обращения, но этого мало, поскольку очень сложно изменить эту ксенофобскую, расистскую атмосферу. Я почему говорю о расизме? Потому что отношение, о котором вы говорите, распространяется на всех русскоязычных, причем даже не имеет значения – поддерживает человек политику, проводимую российским руководством, или не поддерживает, поддерживает военную операцию на Украине или выступает против. Никто не желает разбираться в таких "тонкостях". Русский – значит враг.– Как вы оцениваете процесс переговоров России и Украины? Достаточно ли создается условий для комфортного проведения переговоров, как со стороны России, так и со стороны Украины?– Есть одно условие комфортного проведения переговоров – это победы русской армии. Все остальное – химера. И мы видим, как много раз украинская делегация и президент Украины меняли свою позицию, отказывались от того, что заявлялось ранее. Поэтому лично я, как наблюдатель, не жду каких-то позитивных шагов украинской стороны.– Ранее вы отметили, что санкции – это новые возможности для российского бизнеса, в том числе для автомобилестроения и авиастроения. Как вы думаете, через какое время в нынешних условиях российские предприятия смогут обеспечить потребности во всех сферах, которые сейчас пострадали от санкций?– Очень разные сроки. Если говорить об авиастроении, здесь потребуются годы, потому что самолет – это сложный продукт. Мы сегодня производим 10-20 самолетов в год, а надо производить в разы больше. Это сложная история. Наше советское авиастроение было одно из самых сильных в мире и, если говорить о рынке гражданской авиации, то Советский Союз занимал четверть рынка, а сейчас – 2%.Если говорить о других областях, то там рост и импортозамещение может произойти очень быстро. Например, были перебои с белой бумагой, цены взлетели. Но дело не в бумаге, а в хлорке, которая отбеливает эту бумагу. Создание небольшого производства – это называется малотоннажная химия – потребует месяцы, и я слежу за этим вопросом. Скоро хлорка появится, и бумага будет у нас в продаже не по такой высокой цене, как некоторое время назад.Таких участков хозяйственной деятельности очень много, и здесь замещение может происходить на протяжении месяцев, года или двух. Во время кризиса 1998 года импортозамещение началось в течение нескольких месяцев. Всего несколько месяцев потребовалось бизнесу для того, чтобы сориентироваться в этих новых условиях! Здесь важна и деятельность государства: финансовая часть, кредиты должны быть дешевыми.Это не моя зона ответственности, но финансовые аспекты очень важны и, если кредиты будут в 20-25%, ничего сделать нельзя. Конечно, нужна коррекция финансовой политики, в том числе касательно граждан в части ипотечного кредитования. Под 20% ипотека слишком дорогая, и большинство семей не могут выдержать такой финансовой нагрузки. Значит, надо искать такие финансовые решения, которые делали бы кредиты и для бизнеса, и для граждан дешевле, и которые не приводили к инфляции. Такие решения, как показывает мировой опыт, есть.– Вернемся к обращениям. Вы направляли письма главным редакторам американского телеканала ABC News и итальянской газеты La Stampa, выдавшим фотографии с места удара украинской "Точки-У" по Донецку за удары российских войск по Западной Украине и Киеву. Получили ли вы адекватный ответ, есть ли реакция и опровержение?– Ни адекватного, ни неадекватного ответа я не получил. У нас в интеллектуальных кругах долго существовало представление о независимости и объективности западных СМИ. К сожалению, это не так. Мы видим, что нет ни независимости, ни объективности. И сейчас, по крайней мере, в части, касающейся Украины, России, идет тотальная информационная кампания, тотальное искажение реальных процессов. Эта кампания, несомненно, находится под управлением тех западных сил, с которыми фактически мы боремся на Украине.– Ряд западных стран заблокировали российские СМИ на своей территории, в ответ Россия заблокировала доступ к западным СМИ. Не ограничивает ли такое решение со стороны властей права граждан на информацию, ведь и та, и другая сторона получает только информацию с одной позицией?– А что такое информация той стороны? Возьмем трагедию в Краматорске – ракетный удар по вокзалу, 57 погибших, сотни раненых. Все западные СМИ сообщают, что это российская ракета. Вначале сообщали, что это "Искандер", потом, что это "Точка-У". Всем известно, что нет на вооружении российской армии ракеты "Точка-У", более того, на опубликованных снимках виден заводской номер этой ракеты. Это ракета "Точка-У", которая стоит на вооружении украинской армии, это факт.Тем не менее, западные СМИ продолжают утверждать, что Россия убивала мирных жителей в Краматорске. И они знают, что это ложь, и главные редакторы знают, что это ложь, но они настаивают на этом. И украинская сторона идет на то, чтобы убивать мирных жителей, своих же граждан, чтобы устроить эту информационную спецоперацию, которую поддерживают западные СМИ. Это людоедская спецоперация, и все главные редакторы западных СМИ понимают это и содействуют людоедской спецоперации. Мы эту позицию должны доводить до российских граждан? К свободе слова это не имеет никакого отношения. Поэтому не считаю, что те меры по блокировке некоторых СМИ, которые принимаются в России, подавляют свободу слова. Это препятствование кровавой лжи, которая, как в случае с Краматорском, распространяется этими СМИ.– А что делать западной аудитории, которая получает однобокую информацию от таких СМИ?– Придется терпеливо разъяснять свою позицию и делать то, что делается. К счастью, на Западе – и в Германии, и во Франции – много людей, которые понимают, что происходит. Я, еще будучи секретарем Общественной палаты РФ, встречался со многими в Германии, во Франции, в Италии. Этих понимающих людей много, но сегодня они боятся высказываться, потому что тотальное давление на общество, на политическую сферу приводит к тому, что любое высказывание, даже не прямо в пользу России, а которое может быть трактовано в пользу России, рискует привести к очень жестким решениям по этим людям – их просто вышвырнут с должностей и из политической сферы. Иногда говорят, что у нас наступление на права и свободы человека, но на деле такое наступление происходит сейчас в Европе, там очень жестко.– Из-за политики по цензурированию российских СМИ YouTube может потерять возможность работать в России. Как вы думаете, нужно ли блокировать в ответ видеохостинг?– Здесь у меня двоякое отношение: с одной стороны, YouTube, конечно, – инструмент по распространению фейков и ложной информации об операции на Украине. С другой стороны, если заблокировать YouTube, тогда мы потеряем инструмент для распространения той информации, которую мы считаем нужной, правдивой информацией. И это непростая история. Хочется YouTube заблокировать, но как тогда продвигать свое понимание, свою трактовку, свою правду? У меня здесь нет однозначного ответа.– Ряд российских СМИ объявили о приостановке своей деятельности. Вы получали от них обращения? Есть ли в этих случаях какие-либо нарушения прав на свободу информации?– Нет, обращений не было. Я знаю, что некоторые СМИ приостановили свою деятельность. Это Znak, "Новая газета". Сайт "Сноб" в значительной степени сузил свою деятельность и поток информации, потому что комментарии у участников сообщества могли бы привести к закрытию этого сайта. Полагаю, что коллеги поступили разумно и на время проведения спецоперации несколько умерили пыл ее жестких противников. Это разумное поведение. А что касается нарушения закона, то таких сигналов нам не поступало.– Госдума планирует 18 мая в первом чтении рассмотреть законопроект о внесудебном прекращении деятельности СМИ. Авторы законопроекта предлагают наделить генпрокурора России и его заместителей полномочиями по признанию недействительной регистрации СМИ в случае распространения ими недостоверной информации. Будете ли отдельно изучать законопроект?– Комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов рассматривала этот законопроект и отнеслась к нему критически. Совет в целом не обсуждал этот вопрос, но профильная комиссия вынесла негативное заключение по этому законопроекту.– А как вы считаете, не приведет ли законопроект к цензуре, и не потеряем ли мы объективную журналистику?– Честно говоря, я не вижу критических моментов, которые побуждали бы принять то решение, о котором мы говорим. Существующих инструментов для регулирования деятельности СМИ достаточно.– Кажется, что сейчас все внимание обращено на темы вокруг спецоперации, при этом не нарушаются ли права граждан по другим вопросам? Достаточно ли уделяется внимания теме гражданских прав в России на фоне военных действий?– Наша обычная работа продолжается. Мы подготовили серьезный перечень мер по поддержке НКО в условиях санкций и направили его в правительство РФ. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила организовать проработку вопроса, правительство всегда доброжелательно относится к нашим предложениям. По ипотечным кредитам есть история с банками, что они резко поднимают ставки по фактически ранее подготовленным сделкам. Много обсуждаем проблемы автомобилистов и пешеходов, электросамокатов. Сейчас тысячи самокатов снова выведены на улицу, а вопрос не решен. Аварий и даже погибших людей под колесами самокатов довольно много. Мы продолжаем вести эту тему. Резко выросли цены на автомобили, а страховка ведь не растет в цене, починить авто бывает трудно на те деньги, которые выдает страховая компания.Есть проблемы по первичной медико-санитарной помощи - пока не фундаментальные, но есть перебои с лекарствами из-за санкций. Мы внимательно за этим следим и взаимодействуем с Минздравом, там очень ответственно к этому относятся.Из старых тем – археологический комплекс на Охтинском мысу в Петербурге, было поручение президента на этот счет, мы этим занимаемся. Ни один из вопросов, которые были в повестке СПЧ, не откладывается.– Президент подписал указ, по которому кандидаты на выборах должны отчитываться о покупке криптовалюты. Что вы думаете об этой инициативе?– Мое мнение совершенно однозначное, потому что криптовалюты являются активом, криптовалюту можно продать и получить за нее деньги, ее можно обменять на любые другие активы, поэтому я поддерживаю решение президента. Я считаю, что криптовалюта ничем не отличается от денег, счетов в банках, жилья или автомобиля. Конечно, человек, который хочет делать политическую карьеру, должен сообщить о том, владеет ли он криптовалютой.– В Москве уже отменили масочный режим, но до сих пор действует запрет на проведение массовых мероприятий. Как вы думаете, нужно ли уже отменить запрет?– В правительственных учреждениях и администрации президента мы по-прежнему носим маски. Это неоднозначная история, мы находимся в состоянии переходного процесса. Если, даст Бог, эпидемия, наконец, закончится, и все будут уверены, что опасности нет, тогда, я думаю, что решение будет однозначным. А сегодня пока такая двойственность. В Москве ограничения ослабили, но я недавно был в Петербурге, где люди по-прежнему ходят в масках, и ограничения по-прежнему действуют во многих городах. Еще раз скажу, что мы сейчас находимся в двойственном положении, и как только оно пройдет, надо будет настаивать на возвращении всех тех возможностей, которые были у граждан страны.

https://ria.ru/20220319/vatikan-1778981228.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220413/1783412858.html

https://ria.ru/20220412/proverka-1783115370.html

https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html

https://ria.ru/20220412/youtube-1783021579.html

https://ria.ru/20220406/tsenzura-1782141177.html

https://realty.ria.ru/20220207/peterburg-1771514145.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, youtube, валерий фадеев