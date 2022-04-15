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Китай готов контактировать с Россией по урегулированию на Украине - РИА Новости, 15.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783685657.html
Китай готов контактировать с Россией по урегулированию на Украине
Китай готов контактировать с Россией по урегулированию на Украине - РИА Новости, 15.04.2022
Китай готов контактировать с Россией по урегулированию на Украине
Китай готов находиться в тесном контакте с Россией по решению украинского кризиса, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:10
2022-04-15T12:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
китай
ли чжаньшу
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Китай готов находиться в тесном контакте с Россией по решению украинского кризиса, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу."Мы увидели, что в переговорах между Россией и Украиной были достигнуты подвижки, но разногласия пока что не были полностью устранены... Мы готовы находиться в тесном контакте по этому вопросу с российскими коллегами", - сказал Ли Чжаньшу в ходе онлайн-встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.Он добавил, что для урегулирования кризиса на Украине важно придерживаться основополагающих принципов и норм Устава ООН. "С учетом обоснованных озабоченностей всех стран, включая вовлеченные стороны в сфере безопасности, важно посредством диалога и переговоров, мирным образом урегулировать все споры", - отметил Ли Чжаньшу.Он подчеркнул, что "Китай всегда настроен на продвижение переговорного процесса по украинскому кризису на основе справедливости".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html
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в мире, китай, ли чжаньшу, россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:10 15.04.2022
 
Китай готов контактировать с Россией по урегулированию на Украине

Спикер парламента КНР Ли Чжаньшу: готовы контактировать с Россией по ситуации на Украине

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Китай готов находиться в тесном контакте с Россией по решению украинского кризиса, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.
"Мы увидели, что в переговорах между Россией и Украиной были достигнуты подвижки, но разногласия пока что не были полностью устранены... Мы готовы находиться в тесном контакте по этому вопросу с российскими коллегами", - сказал Ли Чжаньшу в ходе онлайн-встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
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Он добавил, что для урегулирования кризиса на Украине важно придерживаться основополагающих принципов и норм Устава ООН. "С учетом обоснованных озабоченностей всех стран, включая вовлеченные стороны в сфере безопасности, важно посредством диалога и переговоров, мирным образом урегулировать все споры", - отметил Ли Чжаньшу.
Он подчеркнул, что "Китай всегда настроен на продвижение переговорного процесса по украинскому кризису на основе справедливости".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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