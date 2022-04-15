https://ria.ru/20220415/twitter-1783634166.html

Эксперт объяснил, зачем Илон Маск покупает Twitter

Эксперт объяснил, зачем Илон Маск покупает Twitter - РИА Новости, 15.04.2022

Эксперт объяснил, зачем Илон Маск покупает Twitter

Покупка предпринимателем Илоном Маском 100% Twitter сделает компанию непубличной. Новость об этом предложении подняла цену акций. Если же сделка не состоится,... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:18

2022-04-15T15:18

2022-04-15T15:21

twitter

илон маск

в мире

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Покупка предпринимателем Илоном Маском 100% Twitter сделает компанию непубличной. Новость об этом предложении подняла цену акций. Если же сделка не состоится, Маск может продать свой пакет, что, в свою очередь, снизит цену, рассказал агентству “Прайм” аналитик “БКС Мир инвестиций” Денис Буйволов.Идея Маска выкупить Twitter — положительная новость для акций, тем более, исходя из последних оценок состояния миллиардера, денег на это у него хватит. Если же акционеры откажутся от сделки, Маск может продать свою текущую долю в компании, получив при этом прибыль. В этом случае на рынке появится большой пакет акций на продажу, что будет давить на их стоимость.

https://ria.ru/20220413/dannye-1783234126.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

twitter, илон маск, в мире