15:18 15.04.2022 (обновлено: 15:21 15.04.2022)
Эксперт объяснил, зачем Илон Маск покупает Twitter
Эксперт Буйволов: Маск хочет купить Twitter для выгодной продажи своего пакета акций
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Покупка предпринимателем Илоном Маском 100% Twitter сделает компанию непубличной. Новость об этом предложении подняла цену акций. Если же сделка не состоится, Маск может продать свой пакет, что, в свою очередь, снизит цену, рассказал агентству “Прайм” аналитик “БКС Мир инвестиций” Денис Буйволов.
“Предложение Маска по цене является финальным. В случае несогласия компании принять предложение, Илон заявил о том, что пересмотрит свою позицию как акционера компании”, - напомнил эксперт.
Идея Маска выкупить Twitter — положительная новость для акций, тем более, исходя из последних оценок состояния миллиардера, денег на это у него хватит. Если же акционеры откажутся от сделки, Маск может продать свою текущую долю в компании, получив при этом прибыль. В этом случае на рынке появится большой пакет акций на продажу, что будет давить на их стоимость.
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