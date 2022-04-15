https://ria.ru/20220415/tury-1783461407.html

Эксперты рассказали, где россияне планируют провести майские праздники

Эксперты рассказали, где россияне планируют провести майские праздники - РИА Новости, 15.04.2022

Эксперты рассказали, где россияне планируют провести майские праздники

Почти 40 процентов россиян планируют на майских праздниках отправиться в путешествие по стране, в топе — туры в Сочи, Санкт-Петербург и Казань, рассказали РИА... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T05:42

2022-04-15T05:42

2022-04-15T05:42

туризм

новости - туризм

россия

сочи

республика крым

краснодарский край

майские праздники

туризм

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Почти 40 процентов россиян планируют на майских праздниках отправиться в путешествие по стране, в топе — туры в Сочи, Санкт-Петербург и Казань, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса Level.Travel."Самое популярное туристическое направление на майские каникулы в 2022 году — отечественные курорты. Туда отправятся 38 процентов туристов, средний чек составляет 56,3 тысячи рублей", — уточнили в пресс-службе.В списке традиционно лидирует морское побережье Сочи. Там выходные собираются провести больше половины туристов. Также есть отложенный спрос на курорты Крыма и Краснодарского края, но путевок туда нет, поскольку южные аэропорты страны пока закрыты. Кроме того, аналитики заметили новый тренд: рост спроса на городской туризм. По сравнению с началом апреля 2021 года интерес к путевкам в Санкт-Петербург и Калининград взлетел в три раза, а в Казань — в 10 раз, добавили в компании.На втором месте по популярности после российских курортов — Турция. Здесь средний чек уже 124 тысячи рублей. Далее — Египет. Отдых на побережье Красного моря обойдется примерно в 163 тысячи. Следом идут Арабские Эмираты: здесь еще дороже — от 182 тысяч.

https://ria.ru/20220413/tury-1783173967.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, сочи, республика крым, краснодарский край, майские праздники, туризм, туристы, отдых, санкт-петербург, казань