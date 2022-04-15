https://ria.ru/20220415/soveschanie-1783700185.html
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 15.04.2022
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами СБ РФ, обсудили концепцию гуманитарной политики, заявил журналистам... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:04
2022-04-15T13:04
2022-04-15T13:04
политика
владимир путин
совет федерации рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами СБ РФ, обсудили концепцию гуманитарной политики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Состоялось оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Помимо актуальных текущих вопросов в плановом порядке была рассмотрена концепция гуманитарной политики Российской Федерации. Собственно, президент пару слов на этот счет сказал, сейчас готовятся уже для выпуска видеокадры", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что участие в совещании принимали все постоянные члены Совета безопасности. Далее у президента запланирован ряд рабочих встреч и совещаний, внутренних, непубличного характера, уточнил пресс-секретарь главы государства.
https://ria.ru/20220415/opros-1783688104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, совет федерации рф, дмитрий песков
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент Путин обсудил с постоянными членами Совбеза концепцию гуманитарной политики