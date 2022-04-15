https://ria.ru/20220415/soveschanie-1783700185.html

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 15.04.2022

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами СБ РФ, обсудили концепцию гуманитарной политики, заявил журналистам... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T13:04

2022-04-15T13:04

2022-04-15T13:04

политика

владимир путин

совет федерации рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами СБ РФ, обсудили концепцию гуманитарной политики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Состоялось оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Помимо актуальных текущих вопросов в плановом порядке была рассмотрена концепция гуманитарной политики Российской Федерации. Собственно, президент пару слов на этот счет сказал, сейчас готовятся уже для выпуска видеокадры", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что участие в совещании принимали все постоянные члены Совета безопасности. Далее у президента запланирован ряд рабочих встреч и совещаний, внутренних, непубличного характера, уточнил пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20220415/opros-1783688104.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, владимир путин, совет федерации рф, дмитрий песков