https://ria.ru/20220415/sobstvennost-1783821808.html
В собственности семей сенаторов есть конюшня, торговый павильон и грабли
В собственности семей сенаторов есть конюшня, торговый павильон и грабли - РИА Новости, 15.04.2022
В собственности семей сенаторов есть конюшня, торговый павильон и грабли
В собственности российских сенаторов и их жен есть не только квартиры и дачи, но и торговые павильоны, конюшня, вилы и грабли, свидетельствуют их декларации о... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T21:03
2022-04-15T21:03
2022-04-15T21:03
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совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В собственности российских сенаторов и их жен есть не только квартиры и дачи, но и торговые павильоны, конюшня, вилы и грабли, свидетельствуют их декларации о доходах.Так, супруга представителя Рязанской области Игоря Морозова имеет в собственности складские помещения, конюшню. Среди сельхозтехники - вилы, грабли, косилки и сеялки. Среди транспортных средств наряду с Audi значится коневозка.Представитель Волгоградский области Николай Семисотов владеет сам и в долевой собственности 24 земельными участками.У сенатора от Удмуртии Юрия Федорова в собственности наряду с автомобилями BMW значатся мотовездеход, снегоход и снегоболотоход. Его супруга владеет торговым павильоном.
https://ria.ru/20220415/dokhody-1783783750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, общество
В собственности семей сенаторов есть конюшня, торговый павильон и грабли
В собственности семей российских сенаторов есть конюшня, торговый павильон, вилы и грабли