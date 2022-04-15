https://ria.ru/20220415/sobstvennost-1783821808.html

В собственности семей сенаторов есть конюшня, торговый павильон и грабли

В собственности семей сенаторов есть конюшня, торговый павильон и грабли - РИА Новости, 15.04.2022

В собственности семей сенаторов есть конюшня, торговый павильон и грабли

В собственности российских сенаторов и их жен есть не только квартиры и дачи, но и торговые павильоны, конюшня, вилы и грабли, свидетельствуют их декларации о... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T21:03

2022-04-15T21:03

2022-04-15T21:03

россия

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В собственности российских сенаторов и их жен есть не только квартиры и дачи, но и торговые павильоны, конюшня, вилы и грабли, свидетельствуют их декларации о доходах.Так, супруга представителя Рязанской области Игоря Морозова имеет в собственности складские помещения, конюшню. Среди сельхозтехники - вилы, грабли, косилки и сеялки. Среди транспортных средств наряду с Audi значится коневозка.Представитель Волгоградский области Николай Семисотов владеет сам и в долевой собственности 24 земельными участками.У сенатора от Удмуртии Юрия Федорова в собственности наряду с автомобилями BMW значатся мотовездеход, снегоход и снегоболотоход. Его супруга владеет торговым павильоном.

https://ria.ru/20220415/dokhody-1783783750.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, совет федерации рф, общество