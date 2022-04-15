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В собственности семей сенаторов есть конюшня, торговый павильон и грабли - РИА Новости, 15.04.2022
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В собственности семей сенаторов есть конюшня, торговый павильон и грабли
В собственности семей сенаторов есть конюшня, торговый павильон и грабли - РИА Новости, 15.04.2022
В собственности семей сенаторов есть конюшня, торговый павильон и грабли
В собственности российских сенаторов и их жен есть не только квартиры и дачи, но и торговые павильоны, конюшня, вилы и грабли, свидетельствуют их декларации о... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T21:03
2022-04-15T21:03
россия
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В собственности российских сенаторов и их жен есть не только квартиры и дачи, но и торговые павильоны, конюшня, вилы и грабли, свидетельствуют их декларации о доходах.Так, супруга представителя Рязанской области Игоря Морозова имеет в собственности складские помещения, конюшню. Среди сельхозтехники - вилы, грабли, косилки и сеялки. Среди транспортных средств наряду с Audi значится коневозка.Представитель Волгоградский области Николай Семисотов владеет сам и в долевой собственности 24 земельными участками.У сенатора от Удмуртии Юрия Федорова в собственности наряду с автомобилями BMW значатся мотовездеход, снегоход и снегоболотоход. Его супруга владеет торговым павильоном.
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россия, совет федерации рф, общество
21:03 15.04.2022
 
В собственности семей сенаторов есть конюшня, торговый павильон и грабли

В собственности семей российских сенаторов есть конюшня, торговый павильон, вилы и грабли

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В собственности российских сенаторов и их жен есть не только квартиры и дачи, но и торговые павильоны, конюшня, вилы и грабли, свидетельствуют их декларации о доходах.
Так, супруга представителя Рязанской области Игоря Морозова имеет в собственности складские помещения, конюшню. Среди сельхозтехники - вилы, грабли, косилки и сеялки. Среди транспортных средств наряду с Audi значится коневозка.
Представитель Волгоградский области Николай Семисотов владеет сам и в долевой собственности 24 земельными участками.
У сенатора от Удмуртии Юрия Федорова в собственности наряду с автомобилями BMW значатся мотовездеход, снегоход и снегоболотоход. Его супруга владеет торговым павильоном.
Портфель чиновника - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 17:47
Опубликованы декларации о доходах российских чиновников за 2021 год
 
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