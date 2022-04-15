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Глава СПЧ прокомментировал идею внесудебной блокировки СМИ

Глава СПЧ прокомментировал идею внесудебной блокировки СМИ - РИА Новости, 15.04.2022

Глава СПЧ прокомментировал идею внесудебной блокировки СМИ

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что критических моментов, побуждающих принять законопроект о внесудебной блокировке... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T09:56

2022-04-15T09:56

2022-04-15T11:05

общество

валентина матвиенко

василий пискарев

россия

вооруженные силы рф

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

валерий фадеев

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что критических моментов, побуждающих принять законопроект о внесудебной блокировке СМИ за распространение недостоверной информации, нет, инструментов для регулирования СМИ достаточно.Законопроект о внесудебном прекращении деятельности СМИ в России Генпрокуратурой за распространение недостоверной информации, в том числе о Вооруженных силах РФ, может быть рассмотрен депутатами Госдумы 18 мая. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила накануне, что сенаторы готовы оперативно рассмотреть законопроект, большинство парламентариев поддерживает документ."Я не вижу критических моментов, которые побуждали бы принять то решение, о котором мы говорим. Существующих инструментов для регулирования деятельности СМИ достаточно", - сказал Фадеев в интервью РИА Новости.Он отметил, что профильная комиссия Совета дала негативное заключение к документу.Законопроект, наделяющий генпрокурора РФ и его заместителей полномочиями по признанию недействительной регистрации СМИ, если они распространяют недостоверную информацию, был внесен в Госдуму 6 апреля членами думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с ее руководителем Василием Пискаревым.Дополняя закон о СМИ новой статьей, законопроект наделяет генпрокурора или его заместителей исключительным правом на признание регистрации СМИ недействительной и на прекращение действия лицензии на теле- и радиовещание в случае установления фактов распространения данным медиа противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, конституции РФ, а также направленной на дискредитацию использования ВС РФ, связанной с введением иностранными государствами политических, экономических и (или) иных санкций в отношении России, ее граждан или юридических лиц. Соответствующее решение направляется в Роскомнадзор.Помимо этого, в соответствии с законопроектом, иностранный журналист может лишиться аккредитации в случае установления факта проявления недружественных действий, введения ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом.Также изменения предлагается внести в статью 57 закона о СМИ, которая регламентирует освобождение редакции от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности. Таким образом, журналисты будут нести ответственность при воспроизведении информации, содержащей фейки о ВС РФ, направленной на дискредитацию использования российской армии в целях защиты страны и ее граждан, выражающей явное неуважение к обществу, государству, конституции или органам госвласти, а также содержащей призывы к организации и участию в несанкционированных акциях и призывы к санкциям в отношении России и ее граждан.Кроме этого, закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" дополняется статьей, наделяющей генпрокурора или его заместителей полномочиями на принятие решения о запрете в России деятельности иностранного СМИ в случае враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом, в частности речь идет об ограничении (запрете) их деятельности. "Тем самым достигается цель введения оперативного симметричного ответа на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации", - уточняется в пояснительной записке.Читайте полный текст интервью >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, валентина матвиенко, василий пискарев, россия, вооруженные силы рф, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), валерий фадеев