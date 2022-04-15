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Шойгу в 2021 году заработал почти 16,6 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022
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Шойгу в 2021 году заработал почти 16,6 миллиона рублей
Шойгу в 2021 году заработал почти 16,6 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022
Шойгу в 2021 году заработал почти 16,6 миллиона рублей
Доходы министра обороны России Сергея Шойгу в 2021 году незначительно выросли по сравнению с предыдущим отчётным периодом и составили почти 16,6 миллиона... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:10
2022-04-15T17:10
россия
политика
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Доходы министра обороны России Сергея Шойгу в 2021 году незначительно выросли по сравнению с предыдущим отчётным периодом и составили почти 16,6 миллиона рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства России.Во владении Шойгу по-прежнему находятся два земельных участка в России (площадью 0,28 и 1,72 гектара), жилой дом (1,2 тысячи квадратных метров), квартира (56,8), гараж (133,7) и мастерская (153,4).В 2020 году Шойгу заработал 15,9 миллиона рублей, что на три миллиона больше, чем в 2019-м.Доходы супруги Шойгу в 2021 году упали – 9,1 миллиона рублей против 12,4 миллиона в 2020-м.
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россия, политика, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:10 15.04.2022
 
Шойгу в 2021 году заработал почти 16,6 миллиона рублей

Министр обороны Шойгу в 2021 году заработал почти 16,6 миллиона рублей

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Доходы министра обороны России Сергея Шойгу в 2021 году незначительно выросли по сравнению с предыдущим отчётным периодом и составили почти 16,6 миллиона рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства России.
Во владении Шойгу по-прежнему находятся два земельных участка в России (площадью 0,28 и 1,72 гектара), жилой дом (1,2 тысячи квадратных метров), квартира (56,8), гараж (133,7) и мастерская (153,4).
В 2020 году Шойгу заработал 15,9 миллиона рублей, что на три миллиона больше, чем в 2019-м.
Доходы супруги Шойгу в 2021 году упали – 9,1 миллиона рублей против 12,4 миллиона в 2020-м.
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