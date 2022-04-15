https://ria.ru/20220415/shoygu-1783770015.html
Шойгу в 2021 году заработал почти 16,6 миллиона рублей
Шойгу в 2021 году заработал почти 16,6 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022
Шойгу в 2021 году заработал почти 16,6 миллиона рублей
Доходы министра обороны России Сергея Шойгу в 2021 году незначительно выросли по сравнению с предыдущим отчётным периодом и составили почти 16,6 миллиона... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:10
2022-04-15T17:10
2022-04-15T17:10
россия
политика
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Доходы министра обороны России Сергея Шойгу в 2021 году незначительно выросли по сравнению с предыдущим отчётным периодом и составили почти 16,6 миллиона рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства России.Во владении Шойгу по-прежнему находятся два земельных участка в России (площадью 0,28 и 1,72 гектара), жилой дом (1,2 тысячи квадратных метров), квартира (56,8), гараж (133,7) и мастерская (153,4).В 2020 году Шойгу заработал 15,9 миллиона рублей, что на три миллиона больше, чем в 2019-м.Доходы супруги Шойгу в 2021 году упали – 9,1 миллиона рублей против 12,4 миллиона в 2020-м.
https://ria.ru/20220415/zarabotok-1783767971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Шойгу в 2021 году заработал почти 16,6 миллиона рублей
Министр обороны Шойгу в 2021 году заработал почти 16,6 миллиона рублей