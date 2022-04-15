https://ria.ru/20220415/shoygu-1783770015.html

Шойгу в 2021 году заработал почти 16,6 миллиона рублей

Шойгу в 2021 году заработал почти 16,6 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022

Шойгу в 2021 году заработал почти 16,6 миллиона рублей

Доходы министра обороны России Сергея Шойгу в 2021 году незначительно выросли по сравнению с предыдущим отчётным периодом и составили почти 16,6 миллиона... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:10

2022-04-15T17:10

2022-04-15T17:10

россия

политика

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Доходы министра обороны России Сергея Шойгу в 2021 году незначительно выросли по сравнению с предыдущим отчётным периодом и составили почти 16,6 миллиона рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства России.Во владении Шойгу по-прежнему находятся два земельных участка в России (площадью 0,28 и 1,72 гектара), жилой дом (1,2 тысячи квадратных метров), квартира (56,8), гараж (133,7) и мастерская (153,4).В 2020 году Шойгу заработал 15,9 миллиона рублей, что на три миллиона больше, чем в 2019-м.Доходы супруги Шойгу в 2021 году упали – 9,1 миллиона рублей против 12,4 миллиона в 2020-м.

https://ria.ru/20220415/zarabotok-1783767971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, политика, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)