https://ria.ru/20220415/shadaev-1783769828.html

Глава Минцифры в 2021 году заработал 21,3 миллиона рублей

Глава Минцифры в 2021 году заработал 21,3 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022

Глава Минцифры в 2021 году заработал 21,3 миллиона рублей

Доход главы Минцифры РФ Максута Шадаева в 2021 году составил 21,3 миллиона рублей по сравнению с 23,3 миллионами годом ранее, следует из сведений о доходах и... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:09

2022-04-15T17:09

2022-04-15T17:09

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

максут шадаев

политика

экономика

доходы

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Доход главы Минцифры РФ Максута Шадаева в 2021 году составил 21,3 миллиона рублей по сравнению с 23,3 миллионами годом ранее, следует из сведений о доходах и имуществе членов кабинета министров за прошлый год, которые опубликованы на сайте правительства.Также в собственности Шадаева одна квартира размером 101 квадратных метров. Помимо этого, в пользовании у министра квартира площадью 109 квадратных метров. В пользовании у двух детей главы Минцифры также квартира размеров 109 квадратных метров.

https://ria.ru/20220415/deklaratsiya-1783767266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, максут шадаев, политика, экономика, доходы