Рейтинг@Mail.ru
Глава Минцифры в 2021 году заработал 21,3 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220415/shadaev-1783769828.html
Глава Минцифры в 2021 году заработал 21,3 миллиона рублей
Глава Минцифры в 2021 году заработал 21,3 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022
Глава Минцифры в 2021 году заработал 21,3 миллиона рублей
Доход главы Минцифры РФ Максута Шадаева в 2021 году составил 21,3 миллиона рублей по сравнению с 23,3 миллионами годом ранее, следует из сведений о доходах и... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:09
2022-04-15T17:09
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
максут шадаев
политика
экономика
доходы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735617990_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_f0a7aefbe7f1f88ff0e8a679d51b9a41.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Доход главы Минцифры РФ Максута Шадаева в 2021 году составил 21,3 миллиона рублей по сравнению с 23,3 миллионами годом ранее, следует из сведений о доходах и имуществе членов кабинета министров за прошлый год, которые опубликованы на сайте правительства.Также в собственности Шадаева одна квартира размером 101 квадратных метров. Помимо этого, в пользовании у министра квартира площадью 109 квадратных метров. В пользовании у двух детей главы Минцифры также квартира размеров 109 квадратных метров.
https://ria.ru/20220415/deklaratsiya-1783767266.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735617990_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_29b481c7c662d1d215617681361bdd90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, максут шадаев, политика, экономика, доходы
17:09 15.04.2022
 
Глава Минцифры в 2021 году заработал 21,3 миллиона рублей

Доход главы Минцифры Шадаева в 2021 году составил 21,3 миллиона рублей

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев
Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Доход главы Минцифры РФ Максута Шадаева в 2021 году составил 21,3 миллиона рублей по сравнению с 23,3 миллионами годом ранее, следует из сведений о доходах и имуществе членов кабинета министров за прошлый год, которые опубликованы на сайте правительства.
Также в собственности Шадаева одна квартира размером 101 квадратных метров. Помимо этого, в пользовании у министра квартира площадью 109 квадратных метров. В пользовании у двух детей главы Минцифры также квартира размеров 109 квадратных метров.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 17:01
Путин заработал 10,2 миллиона рублей в 2021 году
 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)РоссияМаксут ШадаевПолитикаЭкономикаДоходы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала