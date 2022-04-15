https://ria.ru/20220415/shadaev-1783769828.html
Глава Минцифры в 2021 году заработал 21,3 миллиона рублей
Глава Минцифры в 2021 году заработал 21,3 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022
Глава Минцифры в 2021 году заработал 21,3 миллиона рублей
Доход главы Минцифры РФ Максута Шадаева в 2021 году составил 21,3 миллиона рублей по сравнению с 23,3 миллионами годом ранее, следует из сведений о доходах и... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:09
2022-04-15T17:09
2022-04-15T17:09
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
максут шадаев
политика
экономика
доходы
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Доход главы Минцифры РФ Максута Шадаева в 2021 году составил 21,3 миллиона рублей по сравнению с 23,3 миллионами годом ранее, следует из сведений о доходах и имуществе членов кабинета министров за прошлый год, которые опубликованы на сайте правительства.Также в собственности Шадаева одна квартира размером 101 квадратных метров. Помимо этого, в пользовании у министра квартира площадью 109 квадратных метров. В пользовании у двух детей главы Минцифры также квартира размеров 109 квадратных метров.
https://ria.ru/20220415/deklaratsiya-1783767266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, максут шадаев, политика, экономика, доходы
Глава Минцифры в 2021 году заработал 21,3 миллиона рублей
Доход главы Минцифры Шадаева в 2021 году составил 21,3 миллиона рублей