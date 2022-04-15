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Из чего ели императоры: в Оружейной палате показывают Кремлевский сервиз - РИА Новости, 15.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220415/serviz-1783713636.html
Из чего ели императоры: в Оружейной палате показывают Кремлевский сервиз
Из чего ели императоры: в Оружейной палате показывают Кремлевский сервиз - РИА Новости, 15.04.2022
Из чего ели императоры: в Оружейной палате показывают Кремлевский сервиз
В парадном вестибюле Оружейной палаты открылась выставка "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых". В экспозиции – предметы, утраченные на рубеже 1920-30х... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:28
2022-04-15T15:28
культура
михаил карисалов
константин тон
сша
санкт-петербург
аргентина
императорский фарфоровый завод
государственный эрмитаж
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. В парадном вестибюле Оружейной палаты открылась выставка "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых". В экспозиции – предметы, утраченные на рубеже 1920-30х годов, а также шедевры искусства XVII века, которые послужили образцом для создания комплекта. Возвращенные ценностиСтоловые приборы были выпущены Императорским фарфоровым заводом в 1837-1839 годах специально для Большого Кремлевского дворца – новой резиденции российских императоров.После Октябрьской революции часть фарфора была утрачена. В коллекции музея хранится около 500 единиц – и это меньшая часть: каждого вида тарелок было сделано около тысячи штук. Львиная доля оказалась за границей – была продана через Антиквариат, государственную организацию по скупке и реализации старинных вещей, созданную в 1925 году.Ценности вернулись на родину благодаря меценатам. Семья Карисаловых из Санкт–Петербурга уже много лет разыскивает и выкупает вещи, входившие в музейные собрания. В Петергоф они передали гамбовский стол-консоль 1848 года из интерьера Розовой гостиной павильона "Озерки", в ГМИИ имени Пушкина – более ста предметов античной коллекции II века до н. э. - IV века н.э.Некоторые части сервиза удалось отыскать на небольшом аукционе в Аргентине. Меценат полагает, что бутылочная передача и чайные пары, купленные там, принадлежали русским эмигрантам. Коллекцию музея пополнили 23 недостающих элемента.Вторая по величине группа предметов сервиза — около 400 вещей – сегодня находится в музее Хиллвуд в США. Центр русского искусства под Вашингтоном основала американская бизнес-леди, жена посла в СССР, Марджори Мерривезер Пост. Она потратила значительную часть состояния на коллекционирование.История вещейАвтором дизайна Кремлевского сервиза был выдающийся художник-график и исследователь древнерусского искусства Федор Солнцев. К работе его привлек однокурсник по Петербургской Академии художеств, архитектор Константин Тон, который занимался строительством императорской резиденции.К тому времени Солнцев уже несколько лет служил в Оружейной палате. Там он нашел образцы для создания столовых предметов. Ими стали шедевры ювелирного искусства XVII века – тарелка царя Алексея Михайловича и рукомойный прибор его жены, царицы Натальи Нарышкиной.Солнцев делал акварельные зарисовки сокровищ Оружейной палаты. Он выписывал мельчайшие детали, которые перенес потом на предметы Кремлевского сервиза. У Кремлевского сервиза было немного, так называемых, корпусных предметов – сохранились вазы на ножках, бутылочная передача, соусник, этажерка для десертов. На парадных обедах их заменяли шедевры искусства из собрания Оружейной палаты, созданные русскими, европейскими и восточными мастерами. Именно поэтому на полотнах придворного художника Михаила Зичи пиршества смотрятся так роскошно.Выставка "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых" продлится до 25 мая.
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Алина Кравцова
Алина Кравцова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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михаил карисалов, константин тон, сша, санкт-петербург, аргентина, императорский фарфоровый завод, государственный эрмитаж, московский кремль (музей-заповедник), выставки, куда сходить , что посмотреть , музеи
15:28 15.04.2022
 
Из чего ели императоры: в Оружейной палате показывают Кремлевский сервиз

В Оружейной палате открылась выставка "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭкспонат на выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых" в Музеях Московского Кремля
Экспонат на выставке Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых в Музеях Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. В парадном вестибюле Оружейной палаты открылась выставка "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых". В экспозиции – предметы, утраченные на рубеже 1920-30х годов, а также шедевры искусства XVII века, которые послужили образцом для создания комплекта.

Возвращенные ценности

Столовые приборы были выпущены Императорским фарфоровым заводом в 1837-1839 годах специально для Большого Кремлевского дворца – новой резиденции российских императоров.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Экспонаты на выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых" в Музеях Московского Кремля

Экспонаты на выставке Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых в музее Московского Кремля
1 из 3

Экспонаты на выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых" в Музеях Московского Кремля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Тарелка на выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых"

Тарелка на выставке Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых в музее Московского Кремля
2 из 3

Тарелка на выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Тарелка на выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых" в Музеях Московского Кремля

Тарелка на выставке Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых в музее Московского Кремля
3 из 3

Тарелка на выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых" в Музеях Московского Кремля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Экспонаты на выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых" в Музеях Московского Кремля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Тарелка на выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Тарелка на выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых" в Музеях Московского Кремля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
После Октябрьской революции часть фарфора была утрачена. В коллекции музея хранится около 500 единиц – и это меньшая часть: каждого вида тарелок было сделано около тысячи штук. Львиная доля оказалась за границей – была продана через Антиквариат, государственную организацию по скупке и реализации старинных вещей, созданную в 1925 году.
Ценности вернулись на родину благодаря меценатам. Семья Карисаловых из Санкт–Петербурга уже много лет разыскивает и выкупает вещи, входившие в музейные собрания. В Петергоф они передали гамбовский стол-консоль 1848 года из интерьера Розовой гостиной павильона "Озерки", в ГМИИ имени Пушкина – более ста предметов античной коллекции II века до н. э. - IV века н.э.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийский промышленник, председатель правления и генеральный директор ООО "Сибур" Михаил Карисалов на выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых" в Музеях Московского Кремля
Российский промышленник, председатель правления и генеральный директор ООО Сибур Михаил Карисалов на выставке Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых в музее Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Российский промышленник, председатель правления и генеральный директор ООО "Сибур" Михаил Карисалов на выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых" в Музеях Московского Кремля

"Мы этим занимаемся более 20 лет, – рассказывает Михаил Карисалов. – Моя мама была крупным коллекционером еще в советские годы. Некоторые предметы Кремлевского сервиза были у нас в семье с тех времен. Часть обнаружили достаточно быстро у ее ленинградских коллег – наших друзей. Другие вещи приобретались на аукционах за границей – в основном, в Германии и США".

Некоторые части сервиза удалось отыскать на небольшом аукционе в Аргентине. Меценат полагает, что бутылочная передача и чайные пары, купленные там, принадлежали русским эмигрантам. Коллекцию музея пополнили 23 недостающих элемента.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИскусствовед Елена Гагарина на выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых" в Музеях Московского Кремля
Искусствовед Елена Гагарина на выставке Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых в музее Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Искусствовед Елена Гагарина на выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых" в Музеях Московского Кремля

"Чрезвычайно интересные и редкие предметы, – пояснила Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля. – Часть из них – в единственном экземпляре, некоторые приборы были представлены Николаю I и не пошли в серийное производство. К тому же, это Кремлевские вещи – правильно, что они возвращаются сюда".

Вторая по величине группа предметов сервиза — около 400 вещей – сегодня находится в музее Хиллвуд в США. Центр русского искусства под Вашингтоном основала американская бизнес-леди, жена посла в СССР, Марджори Мерривезер Пост. Она потратила значительную часть состояния на коллекционирование.

История вещей

Автором дизайна Кремлевского сервиза был выдающийся художник-график и исследователь древнерусского искусства Федор Солнцев. К работе его привлек однокурсник по Петербургской Академии художеств, архитектор Константин Тон, который занимался строительством императорской резиденции.
К тому времени Солнцев уже несколько лет служил в Оружейной палате. Там он нашел образцы для создания столовых предметов. Ими стали шедевры ювелирного искусства XVII века – тарелка царя Алексея Михайловича и рукомойный прибор его жены, царицы Натальи Нарышкиной.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Рукомойный прибор и тарелка и на выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых" в Музеях Московского Кремля

Рукомойный прибор и тарелка и на выставке Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых в музее Московского Кремля
1 из 2

Рукомойный прибор и тарелка и на выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых" в Музеях Московского Кремля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Рукомойный прибор и тарелка и на выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых"

Рукомойный прибор и тарелка и на выставке Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых в музее Московского Кремля
2 из 2

Рукомойный прибор и тарелка и на выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 2

Рукомойный прибор и тарелка и на выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых" в Музеях Московского Кремля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 2

Рукомойный прибор и тарелка и на выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Эти вещи, по мнению Солнцева, передавали атмосферу парадного царского обеда, его роскошь и величие, – объяснила куратор выставки Ирина Горбатова. – Ему хотелось воссоздать дух искусства второй половины XVII века – самого яркого периода по сочетанию цветовых гамм, богатству фактуры и формы предметов".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКуратор Ирина Горбатова на выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых" в музее Московского Кремля
Куратор Ирина Горбатова на выставке Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых в музее Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Куратор Ирина Горбатова на выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых" в музее Московского Кремля
Солнцев делал акварельные зарисовки сокровищ Оружейной палаты. Он выписывал мельчайшие детали, которые перенес потом на предметы Кремлевского сервиза.

"Здесь много свидетельств того, что в первой половине XIX века Россия была открыта и на восток, и на запад, – отмечает Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству. – Есть, например, турецкие мотивы, которые напоминают мне дворец Топкапы в Стамбуле. Русский фарфор в то время не только не уступал западным образцам, но и обладал своей необычайной индивидуальностью".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНа выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых" в музее Московского Кремля
На выставке Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых в музее Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
На выставке "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых" в музее Московского Кремля
У Кремлевского сервиза было немного, так называемых, корпусных предметов – сохранились вазы на ножках, бутылочная передача, соусник, этажерка для десертов. На парадных обедах их заменяли шедевры искусства из собрания Оружейной палаты, созданные русскими, европейскими и восточными мастерами. Именно поэтому на полотнах придворного художника Михаила Зичи пиршества смотрятся так роскошно.
Выставка "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых" продлится до 25 мая.
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