https://ria.ru/20220415/serviz-1783713636.html

Из чего ели императоры: в Оружейной палате показывают Кремлевский сервиз

Из чего ели императоры: в Оружейной палате показывают Кремлевский сервиз - РИА Новости, 15.04.2022

Из чего ели императоры: в Оружейной палате показывают Кремлевский сервиз

В парадном вестибюле Оружейной палаты открылась выставка "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых". В экспозиции – предметы, утраченные на рубеже 1920-30х... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:28

2022-04-15T15:28

2022-04-15T15:28

культура

михаил карисалов

константин тон

сша

санкт-петербург

аргентина

императорский фарфоровый завод

государственный эрмитаж

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. В парадном вестибюле Оружейной палаты открылась выставка "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых". В экспозиции – предметы, утраченные на рубеже 1920-30х годов, а также шедевры искусства XVII века, которые послужили образцом для создания комплекта. Возвращенные ценностиСтоловые приборы были выпущены Императорским фарфоровым заводом в 1837-1839 годах специально для Большого Кремлевского дворца – новой резиденции российских императоров.После Октябрьской революции часть фарфора была утрачена. В коллекции музея хранится около 500 единиц – и это меньшая часть: каждого вида тарелок было сделано около тысячи штук. Львиная доля оказалась за границей – была продана через Антиквариат, государственную организацию по скупке и реализации старинных вещей, созданную в 1925 году.Ценности вернулись на родину благодаря меценатам. Семья Карисаловых из Санкт–Петербурга уже много лет разыскивает и выкупает вещи, входившие в музейные собрания. В Петергоф они передали гамбовский стол-консоль 1848 года из интерьера Розовой гостиной павильона "Озерки", в ГМИИ имени Пушкина – более ста предметов античной коллекции II века до н. э. - IV века н.э.Некоторые части сервиза удалось отыскать на небольшом аукционе в Аргентине. Меценат полагает, что бутылочная передача и чайные пары, купленные там, принадлежали русским эмигрантам. Коллекцию музея пополнили 23 недостающих элемента.Вторая по величине группа предметов сервиза — около 400 вещей – сегодня находится в музее Хиллвуд в США. Центр русского искусства под Вашингтоном основала американская бизнес-леди, жена посла в СССР, Марджори Мерривезер Пост. Она потратила значительную часть состояния на коллекционирование.История вещейАвтором дизайна Кремлевского сервиза был выдающийся художник-график и исследователь древнерусского искусства Федор Солнцев. К работе его привлек однокурсник по Петербургской Академии художеств, архитектор Константин Тон, который занимался строительством императорской резиденции.К тому времени Солнцев уже несколько лет служил в Оружейной палате. Там он нашел образцы для создания столовых предметов. Ими стали шедевры ювелирного искусства XVII века – тарелка царя Алексея Михайловича и рукомойный прибор его жены, царицы Натальи Нарышкиной.Солнцев делал акварельные зарисовки сокровищ Оружейной палаты. Он выписывал мельчайшие детали, которые перенес потом на предметы Кремлевского сервиза. У Кремлевского сервиза было немного, так называемых, корпусных предметов – сохранились вазы на ножках, бутылочная передача, соусник, этажерка для десертов. На парадных обедах их заменяли шедевры искусства из собрания Оружейной палаты, созданные русскими, европейскими и восточными мастерами. Именно поэтому на полотнах придворного художника Михаила Зичи пиршества смотрятся так роскошно.Выставка "Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых" продлится до 25 мая.

https://ria.ru/20220325/egipet-1775661504.html

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Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

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