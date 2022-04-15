https://ria.ru/20220415/sakhar-1783645325.html

В Хабаровский край пришла большая партия сахара

В Хабаровский край пришла большая партия сахара - РИА Новости, 15.04.2022

В Хабаровский край пришла большая партия сахара

Около половины из 1,2 тысячи тонн сахара, договоренность о поставке которых была достигнута властями Хабаровского края, уже пришло в регион, сообщает краевое... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T08:14

2022-04-15T08:14

2022-04-15T08:14

экономика

михаил дегтярев

россия

хабаровск

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

союзроссахар

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ХАБАРОВСК, 15 апр - РИА Новости. Около половины из 1,2 тысячи тонн сахара, договоренность о поставке которых была достигнута властями Хабаровского края, уже пришло в регион, сообщает краевое правительство.В начале марта в регионе образовался дефицит сладкого продукта, а ажиотажный спрос на ряд продовольственных товаров, в том числе гречку и консервы, привел к их "вымыванию" их с полок магазинов. Правительством края были направлены обращения в Минпромторг и Минсельхоз России по вопросам обеспечения региона рядом продуктов. Одним из результатов стала договоренность с "Союзроссахар" на поставку 1,2 тысячи тонн сахара."Это около 18 вагонов. На днях в регион пришла большая партия сахара – около половины от общего объема. Часть товара уже разгрузили. Так что вся необходимая продукция на складах предприятий есть и будет своевременно поставляться в магазины края", - говорится в сообщении.По данным краевых властей, отсутствие дефицита и проблем с поставками подтверждают и руководители торговых организаций региона. Чтобы убедиться в этом, сотрудники минпромторга края провели рейд по супермаркетам Хабаровска трех крупных ритейлеров, уточнили в краевом кабмине.Отмечается, что в начале марта в регионе возникли трудности с поставками, вызванные нарушением логистических цепочек. Продукты не успевали поступать в торговые сети в связи с отдаленностью региона, логистическое плечо составляет 35-40 дней.По поручению губернатора края Михаила Дегтярева, данного на одном из первых заседаний оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики, в регионе организован постоянный мониторинг наличия и цен на основные продукты. По оценкам специалистов, сформированных сегодня торговых запасов по основным продовольственным товарам в регионе достаточно.

https://ria.ru/20220414/sakhar-1783628276.html

https://ria.ru/20220401/sakhar-1781240089.html

россия

хабаровск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил дегтярев, россия, хабаровск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), союзроссахар