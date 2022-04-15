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В Хабаровский край пришла большая партия сахара - РИА Новости, 15.04.2022
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В Хабаровский край пришла большая партия сахара
В Хабаровский край пришла большая партия сахара - РИА Новости, 15.04.2022
В Хабаровский край пришла большая партия сахара
Около половины из 1,2 тысячи тонн сахара, договоренность о поставке которых была достигнута властями Хабаровского края, уже пришло в регион, сообщает краевое... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T08:14
2022-04-15T08:14
экономика
михаил дегтярев
россия
хабаровск
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
союзроссахар
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ХАБАРОВСК, 15 апр - РИА Новости. Около половины из 1,2 тысячи тонн сахара, договоренность о поставке которых была достигнута властями Хабаровского края, уже пришло в регион, сообщает краевое правительство.В начале марта в регионе образовался дефицит сладкого продукта, а ажиотажный спрос на ряд продовольственных товаров, в том числе гречку и консервы, привел к их "вымыванию" их с полок магазинов. Правительством края были направлены обращения в Минпромторг и Минсельхоз России по вопросам обеспечения региона рядом продуктов. Одним из результатов стала договоренность с "Союзроссахар" на поставку 1,2 тысячи тонн сахара."Это около 18 вагонов. На днях в регион пришла большая партия сахара – около половины от общего объема. Часть товара уже разгрузили. Так что вся необходимая продукция на складах предприятий есть и будет своевременно поставляться в магазины края", - говорится в сообщении.По данным краевых властей, отсутствие дефицита и проблем с поставками подтверждают и руководители торговых организаций региона. Чтобы убедиться в этом, сотрудники минпромторга края провели рейд по супермаркетам Хабаровска трех крупных ритейлеров, уточнили в краевом кабмине.Отмечается, что в начале марта в регионе возникли трудности с поставками, вызванные нарушением логистических цепочек. Продукты не успевали поступать в торговые сети в связи с отдаленностью региона, логистическое плечо составляет 35-40 дней.По поручению губернатора края Михаила Дегтярева, данного на одном из первых заседаний оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики, в регионе организован постоянный мониторинг наличия и цен на основные продукты. По оценкам специалистов, сформированных сегодня торговых запасов по основным продовольственным товарам в регионе достаточно.
https://ria.ru/20220414/sakhar-1783628276.html
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экономика, михаил дегтярев, россия, хабаровск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), союзроссахар
08:14 15.04.2022
 
В Хабаровский край пришла большая партия сахара

Половина из заказанных Хабаровским краем 1,2 тысячи тонн сахара пришла в регион

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМешки с сахаром на полке магазина
Мешки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мешки с сахаром на полке магазина. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 15 апр - РИА Новости. Около половины из 1,2 тысячи тонн сахара, договоренность о поставке которых была достигнута властями Хабаровского края, уже пришло в регион, сообщает краевое правительство.
В начале марта в регионе образовался дефицит сладкого продукта, а ажиотажный спрос на ряд продовольственных товаров, в том числе гречку и консервы, привел к их "вымыванию" их с полок магазинов. Правительством края были направлены обращения в Минпромторг и Минсельхоз России по вопросам обеспечения региона рядом продуктов. Одним из результатов стала договоренность с "Союзроссахар" на поставку 1,2 тысячи тонн сахара.
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"Это около 18 вагонов. На днях в регион пришла большая партия сахара – около половины от общего объема. Часть товара уже разгрузили. Так что вся необходимая продукция на складах предприятий есть и будет своевременно поставляться в магазины края", - говорится в сообщении.
По данным краевых властей, отсутствие дефицита и проблем с поставками подтверждают и руководители торговых организаций региона. Чтобы убедиться в этом, сотрудники минпромторга края провели рейд по супермаркетам Хабаровска трех крупных ритейлеров, уточнили в краевом кабмине.
"Когда люди начали брать продукты в большом количестве, создавая ажиотажный спрос, то, конечно, у нас были сложности. Порой даже не успевали выкладывать товар на полки или делать новые заказы у поставщиков. Но сейчас все в порядке. Поставки у нас систематические. Да и ажиотаж уже идет на спад", – цитирует пресс-служба слова директора магазина SPAR Елены Анисютиной.
Отмечается, что в начале марта в регионе возникли трудности с поставками, вызванные нарушением логистических цепочек. Продукты не успевали поступать в торговые сети в связи с отдаленностью региона, логистическое плечо составляет 35-40 дней.
По поручению губернатора края Михаила Дегтярева, данного на одном из первых заседаний оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики, в регионе организован постоянный мониторинг наличия и цен на основные продукты. По оценкам специалистов, сформированных сегодня торговых запасов по основным продовольственным товарам в регионе достаточно.
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ЭкономикаМихаил ДегтяревРоссияХабаровскМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Союзроссахар
 
 
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