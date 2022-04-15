https://ria.ru/20220415/rusofobiya-1783642701.html

Глава СПЧ: ООН и ОБСЕ недостаточно реагируют на факты русофобии

Глава СПЧ: ООН и ОБСЕ недостаточно реагируют на факты русофобии - РИА Новости, 15.04.2022

Глава СПЧ: ООН и ОБСЕ недостаточно реагируют на факты русофобии

ООН, ОБСЕ и другие международные организации недостаточно реагируют на факты русофобии, россияне оказались в положении травимого народа, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T07:16

2022-04-15T07:16

2022-04-15T11:05

россия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ООН, ОБСЕ и другие международные организации недостаточно реагируют на факты русофобии, россияне оказались в положении травимого народа, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.По его словам, со стороны РФ делаются заявления, чтобы защитить россиян за рубежом, но возможностей "очень мало", так как "сложно изменить эту ксенофобскую, расистскую атмосферу"."Я почему говорю о расизме? Потому что отношение, о котором вы говорите, распространяется на всех русскоязычных, причем даже не имеет значения - поддерживает человек политику, проводимую российским руководством, или не поддерживает, поддерживает военную операцию на Украине или выступает против. Никто не желает разбираться в таких "тонкостях". "Русский – значит враг", - добавил Фадеев.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире