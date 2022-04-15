07:16 15.04.2022 (обновлено: 11:05 15.04.2022)
Глава СПЧ: ООН и ОБСЕ недостаточно реагируют на факты русофобии
Глава СПЧ Фадеев заявил, что ООН и ОБСЕ недостаточно реагируют на факты русофобии
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ООН, ОБСЕ и другие международные организации недостаточно реагируют на факты русофобии, россияне оказались в положении травимого народа, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
"Конечно, недостаточно (реакции - ред.). Мы привыкли к лакированному представлению о Западе, на самом деле, на Западе очень глубоко запрятан расизм… И поскольку этот расизм свойственен не только обывателю, но и политикам, и тем, кто управляет странами, политическим, общественным институтам, этот расизм не подавляется, а поощряется. Это очень трагическая история – история отношения Запада с внешним миром, сейчас мы оказались в положении травимого народа", - сообщил Фадеев, отвечая на вопрос о реакции ООН, ОБСЕ и других международных организаций.
По его словам, со стороны РФ делаются заявления, чтобы защитить россиян за рубежом, но возможностей "очень мало", так как "сложно изменить эту ксенофобскую, расистскую атмосферу".
"Я почему говорю о расизме? Потому что отношение, о котором вы говорите, распространяется на всех русскоязычных, причем даже не имеет значения - поддерживает человек политику, проводимую российским руководством, или не поддерживает, поддерживает военную операцию на Украине или выступает против. Никто не желает разбираться в таких "тонкостях". "Русский – значит враг", - добавил Фадеев.