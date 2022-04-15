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Кимрская фабрика запустит производство нетканых материалов для респираторов - РИА Новости, 15.04.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220415/respiratory-1783788951.html
Кимрская фабрика запустит производство нетканых материалов для респираторов
Кимрская фабрика запустит производство нетканых материалов для респираторов - РИА Новости, 15.04.2022
Кимрская фабрика запустит производство нетканых материалов для респираторов
Кимрская фабрика им. Горького в Тверской области начнет производство нетканых материалов, используемых при изготовлении респираторов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T18:04
2022-04-15T18:04
тверская область
игорь руденя
экономика
тверская область
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ТВЕРЬ, 15 апр – РИА Новости. Кимрская фабрика им. Горького в Тверской области начнет производство нетканых материалов, используемых при изготовлении респираторов, сообщает пресс-служба областного правительства.Для реализации намеченных планов предприятие намерено воспользоваться федеральными и региональными мерами поддержки, в частности - льготными займами фонда развития промышленности Тверской области - "Оборотный капитал" и "Промышленная ипотека" на строительство дополнительных производственных и складских зданий.Как считает губернатор региона Игорь Руденя, главные задачи, которые должна решить государственная поддержка бизнеса, – это сохранение рабочих мест, реализация ранее намеченных инвестиционных проектов, обеспечение доступных займов.В Тверской области утверждён план мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности. В приоритете - системообразующие предприятия и проекты, направленные на импортозамещение.
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игорь руденя, экономика, тверская область
18:04 15.04.2022
 

Кимрская фабрика запустит производство нетканых материалов для респираторов

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиКимрская фабрика запустит производство нетканых материалов для респираторов
Кимрская фабрика запустит производство нетканых материалов для респираторов - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Кимрская фабрика запустит производство нетканых материалов для респираторов
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 15 апр – РИА Новости. Кимрская фабрика им. Горького в Тверской области начнет производство нетканых материалов, используемых при изготовлении респираторов, сообщает пресс-служба областного правительства.
Для реализации намеченных планов предприятие намерено воспользоваться федеральными и региональными мерами поддержки, в частности - льготными займами фонда развития промышленности Тверской области - "Оборотный капитал" и "Промышленная ипотека" на строительство дополнительных производственных и складских зданий.
Как считает губернатор региона Игорь Руденя, главные задачи, которые должна решить государственная поддержка бизнеса, – это сохранение рабочих мест, реализация ранее намеченных инвестиционных проектов, обеспечение доступных займов.
В Тверской области утверждён план мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности. В приоритете - системообразующие предприятия и проекты, направленные на импортозамещение.
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Тверская областьИгорь РуденяЭкономикаТверская область
 
 
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