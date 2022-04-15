https://ria.ru/20220415/respiratory-1783788951.html

Кимрская фабрика запустит производство нетканых материалов для респираторов

Кимрская фабрика запустит производство нетканых материалов для респираторов - РИА Новости, 15.04.2022

Кимрская фабрика запустит производство нетканых материалов для респираторов

Кимрская фабрика им. Горького в Тверской области начнет производство нетканых материалов, используемых при изготовлении респираторов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T18:04

2022-04-15T18:04

2022-04-15T18:04

тверская область

игорь руденя

экономика

тверская область

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ТВЕРЬ, 15 апр – РИА Новости. Кимрская фабрика им. Горького в Тверской области начнет производство нетканых материалов, используемых при изготовлении респираторов, сообщает пресс-служба областного правительства.Для реализации намеченных планов предприятие намерено воспользоваться федеральными и региональными мерами поддержки, в частности - льготными займами фонда развития промышленности Тверской области - "Оборотный капитал" и "Промышленная ипотека" на строительство дополнительных производственных и складских зданий.Как считает губернатор региона Игорь Руденя, главные задачи, которые должна решить государственная поддержка бизнеса, – это сохранение рабочих мест, реализация ранее намеченных инвестиционных проектов, обеспечение доступных займов.В Тверской области утверждён план мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности. В приоритете - системообразующие предприятия и проекты, направленные на импортозамещение.

https://ria.ru/20220408/kompleks-1782559220.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, экономика, тверская область