https://ria.ru/20220415/razrabotki-1783737830.html

Матвиенко призвала регионы активнее внедрять отечественные разработки

Матвиенко призвала регионы активнее внедрять отечественные разработки - РИА Новости, 15.04.2022

Матвиенко призвала регионы активнее внедрять отечественные разработки

Регионам и бизнесу, особенно в условиях внешнего давления на Россию, важно внедрять в производство отечественные разработки, занимать те ниши, которые... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:18

2022-04-15T15:18

2022-04-15T15:18

экономика

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Регионам и бизнесу, особенно в условиях внешнего давления на Россию, важно внедрять в производство отечественные разработки, занимать те ниши, которые освобождаются в связи с уходом ряда западных компаний, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Теперь, когда на федеральном уровне созданы необходимые нормативные условия и "подготовлена почва" для развития этого рынка (интеллектуальной собственности), задача регионов – в полной мере включаться в процесс, привлекать бизнес, создавать новые точки роста региональной экономики", - сказала политик в пятницу на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе СФ.По словам законодателя, это особенно важно сейчас, "когда Россия переживает беспрецедентное по своим масштабам внешнее давление, в том числе в технологической сфере".Чтобы это давление успешно преодолеть, став при этом ещё сильнее и независимее, сегодня необходимо мыслить стратегически – "активнее искать перспективные отечественные разработки, внедрять их в производство и занимать те ниши, которые освобождаются в связи с уходом ряда западных компаний", - отметила она.Это реальный шанс для всей нашей страны и каждого региона получить новые источники развития, сказала парламентарий.Матвиенко также считает, что бизнесу нужно активнее участвовать в научных исследованиях, указав, что в развитых странах 80% приходится на коммерческие разработки. При этом в нашей стране "перевернутая" картина.

https://ria.ru/20220414/tekhnika-1783454900.html

https://ria.ru/20220331/rostekh-1781015480.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф