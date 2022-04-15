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Матвиенко призвала регионы активнее внедрять отечественные разработки - РИА Новости, 15.04.2022
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Матвиенко призвала регионы активнее внедрять отечественные разработки
Матвиенко призвала регионы активнее внедрять отечественные разработки - РИА Новости, 15.04.2022
Матвиенко призвала регионы активнее внедрять отечественные разработки
Регионам и бизнесу, особенно в условиях внешнего давления на Россию, важно внедрять в производство отечественные разработки, занимать те ниши, которые... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:18
2022-04-15T15:18
экономика
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Регионам и бизнесу, особенно в условиях внешнего давления на Россию, важно внедрять в производство отечественные разработки, занимать те ниши, которые освобождаются в связи с уходом ряда западных компаний, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Теперь, когда на федеральном уровне созданы необходимые нормативные условия и "подготовлена почва" для развития этого рынка (интеллектуальной собственности), задача регионов – в полной мере включаться в процесс, привлекать бизнес, создавать новые точки роста региональной экономики", - сказала политик в пятницу на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе СФ.По словам законодателя, это особенно важно сейчас, "когда Россия переживает беспрецедентное по своим масштабам внешнее давление, в том числе в технологической сфере".Чтобы это давление успешно преодолеть, став при этом ещё сильнее и независимее, сегодня необходимо мыслить стратегически – "активнее искать перспективные отечественные разработки, внедрять их в производство и занимать те ниши, которые освобождаются в связи с уходом ряда западных компаний", - отметила она.Это реальный шанс для всей нашей страны и каждого региона получить новые источники развития, сказала парламентарий.Матвиенко также считает, что бизнесу нужно активнее участвовать в научных исследованиях, указав, что в развитых странах 80% приходится на коммерческие разработки. При этом в нашей стране "перевернутая" картина.
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экономика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
15:18 15.04.2022
 
Матвиенко призвала регионы активнее внедрять отечественные разработки

Спикер СФ Матвиенко призвала регионы и бизнес активнее внедрять отечественные разработки

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Регионам и бизнесу, особенно в условиях внешнего давления на Россию, важно внедрять в производство отечественные разработки, занимать те ниши, которые освобождаются в связи с уходом ряда западных компаний, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Теперь, когда на федеральном уровне созданы необходимые нормативные условия и "подготовлена почва" для развития этого рынка (интеллектуальной собственности), задача регионов – в полной мере включаться в процесс, привлекать бизнес, создавать новые точки роста региональной экономики", - сказала политик в пятницу на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе СФ.
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Чтобы это давление успешно преодолеть, став при этом ещё сильнее и независимее, сегодня необходимо мыслить стратегически – "активнее искать перспективные отечественные разработки, внедрять их в производство и занимать те ниши, которые освобождаются в связи с уходом ряда западных компаний", - отметила она.
Это реальный шанс для всей нашей страны и каждого региона получить новые источники развития, сказала парламентарий.
Матвиенко также считает, что бизнесу нужно активнее участвовать в научных исследованиях, указав, что в развитых странах 80% приходится на коммерческие разработки. При этом в нашей стране "перевернутая" картина.
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