https://ria.ru/20220415/raykin-1783792741.html

Ассоциация театральных критиков осудила увольнение Константина Райкина

Ассоциация театральных критиков осудила увольнение Константина Райкина - РИА Новости, 15.04.2022

Ассоциация театральных критиков осудила увольнение Константина Райкина

Ассоциация театральных критиков осудила увольнение Константина Райкина из Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина). Заявление... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T18:25

2022-04-15T18:25

2022-04-15T18:25

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ассоциация театральных критиков осудила увольнение Константина Райкина из Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина). Заявление опубликовано на сайте организации.В организации назвали школу "ярким театральным вузом с большим количеством авторских программ и курсов" и отметили, что Райкин является не только основателем и худруком, но и ее лидером. А упразднение должности художественного руководителя — "это не просто юридическая формальность, а по сути, уничтожение самой школы и ее идеи"."Студенты поступали именно в школу Райкина, к тем педагогам, которые пришли работать вместе с ним, и должны в полном объеме получить образование, за которое они исправно платят. Очевидно, что само имя художественного руководителя является знаком качества и обладает весомой деловой репутацией в театральном мире. Без Константина Райкина школа не сможет продолжать работу в том виде, в каком она была задумана и функционировала по сей день", — заключают составители заявления.Ранее Райкин подтвердил, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя своей школы, поскольку она "была упразднена ректором Анатолием Полянкиным".

https://ria.ru/20220414/raykin-1783513306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, константин райкин, театр, знаменитости, звезды