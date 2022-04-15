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Ассоциация театральных критиков осудила увольнение Константина Райкина - РИА Новости, 15.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220415/raykin-1783792741.html
Ассоциация театральных критиков осудила увольнение Константина Райкина
Ассоциация театральных критиков осудила увольнение Константина Райкина - РИА Новости, 15.04.2022
Ассоциация театральных критиков осудила увольнение Константина Райкина
Ассоциация театральных критиков осудила увольнение Константина Райкина из Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина). Заявление... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T18:25
2022-04-15T18:25
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ассоциация театральных критиков осудила увольнение Константина Райкина из Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина). Заявление опубликовано на сайте организации.В организации назвали школу "ярким театральным вузом с большим количеством авторских программ и курсов" и отметили, что Райкин является не только основателем и худруком, но и ее лидером. А упразднение должности художественного руководителя — "это не просто юридическая формальность, а по сути, уничтожение самой школы и ее идеи"."Студенты поступали именно в школу Райкина, к тем педагогам, которые пришли работать вместе с ним, и должны в полном объеме получить образование, за которое они исправно платят. Очевидно, что само имя художественного руководителя является знаком качества и обладает весомой деловой репутацией в театральном мире. Без Константина Райкина школа не сможет продолжать работу в том виде, в каком она была задумана и функционировала по сей день", — заключают составители заявления.Ранее Райкин подтвердил, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя своей школы, поскольку она "была упразднена ректором Анатолием Полянкиным".
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новости культуры, константин райкин, театр, знаменитости, звезды
18:25 15.04.2022
 
Ассоциация театральных критиков осудила увольнение Константина Райкина

Ассоциация театральных критиков осудила увольнение Райкина из его театральной школы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина Константин Райкин
Художественный руководитель театра Сатирикон имени Аркадия Райкина Константин Райкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ассоциация театральных критиков осудила увольнение Константина Райкина из Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина). Заявление опубликовано на сайте организации.

"Ассоциация театральных критиков обеспокоена ситуацией, сложившейся в Высшей школе сценических искусств", — говорится в сообщении.

В организации назвали школу "ярким театральным вузом с большим количеством авторских программ и курсов" и отметили, что Райкин является не только основателем и худруком, но и ее лидером. А упразднение должности художественного руководителя — "это не просто юридическая формальность, а по сути, уничтожение самой школы и ее идеи".
"Студенты поступали именно в школу Райкина, к тем педагогам, которые пришли работать вместе с ним, и должны в полном объеме получить образование, за которое они исправно платят. Очевидно, что само имя художественного руководителя является знаком качества и обладает весомой деловой репутацией в театральном мире. Без Константина Райкина школа не сможет продолжать работу в том виде, в каком она была задумана и функционировала по сей день", — заключают составители заявления.
Ранее Райкин подтвердил, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя своей школы, поскольку она "была упразднена ректором Анатолием Полянкиным".
Художественный руководитель Российского государственного театра Сатирикон имени А.Райкина, народный артист России Константин Райкин - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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