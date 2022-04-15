https://ria.ru/20220415/raskhody-1783739666.html

Аналитики сообщили о росте реальных расходов россиян в марте

Аналитики сообщили о росте реальных расходов россиян в марте - РИА Новости, 15.04.2022

Аналитики сообщили о росте реальных расходов россиян в марте

Реальные расходы россиян в марте по сравнению с февралем 2022 года выросли на 10,8%, при этом повседневные номинальные расходы граждан в марте к предыдущему... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:26

2022-04-15T15:26

2022-04-15T15:26

россия

экономика

ромир

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Реальные расходы россиян в марте по сравнению с февралем 2022 года выросли на 10,8%, при этом повседневные номинальные расходы граждан в марте к предыдущему месяцу увеличились на 19,2%, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир"."Ромир" представляет ежемесячный индекс покупательской активности россиян, демонстрирующий изменение потребления домохозяйствами товаров повседневного спроса. Индекс рассчитывается как для номинальных расходов, так и для реальных (с поправкой на инфляцию по данным Росстата). Базой для расчета индексов являются ежедневно обновляемые данные по покупкам нескольких сотен категорий продовольственных и непродовольственных товаров. Выборка представляет население городов России с численностью более 10 тысяч человек."Реальные расходы выросли по сравнению с предшествующим месяцем на 12 процентных пунктов (10,8%), и на 5 процентных пунктов (4,3%) выше, чем в феврале прошлого года. Индекс реальных расходов (с поправкой на инфляцию) практически сравнялся с показателем 2020 года (122%)", - следует из расчетов ежемесячного индекса покупательской активности россиян.Согласно результатам исследования, в марте 2022 года индекс повседневных номинальных (без поправки на инфляцию) расходов россиян составил 255%, что на 41 процентный пункт (19,2%) больше, чем в феврале. В годовой динамике индекс увеличился на 46 процентных пунктов (22%).При этом по федеральным округам самый большой рост индекса повседневных номинальных расходов зафиксирован в Приволжском федеральном округе (+21,5%). Меньше всего увеличились расходы в Уральском федеральном округе (+16,3%). В Москве индекс покупательской активности в марте составил 314% (+25,1%), в Санкт-Петербурге - 318% (+24,2%)."Рост индекса в марте вызван ажиотажным спросом на товары непродуктового сектора, которые россияне закупали впрок. Долгая закупка приведет в том числе к стагнации спроса в разрезе данного сектора, так как возврат в категорию, особенно товаров длительного пользования, происходит долго", - отметила исполнительный директор "Ромир" Инна Караева.

https://ria.ru/20220415/myaso-1783635190.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, экономика, ромир , федеральная служба государственной статистики (росстат)