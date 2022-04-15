https://ria.ru/20220415/pytki-1783667616.html

В СПЧ прокомментировали реакцию ООН на пытки военнопленных со стороны ВСУ

В СПЧ прокомментировали реакцию ООН на пытки военнопленных со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.04.2022

В СПЧ прокомментировали реакцию ООН на пытки военнопленных со стороны ВСУ

ООН и другие международные организации никак, кроме слов, не реагируют на видео о пытках российских военнослужащих украинскими военными, это саботаж с их... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:59

2022-04-15T10:59

2022-04-15T11:06

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валерий фадеев

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ООН и другие международные организации никак, кроме слов, не реагируют на видео о пытках российских военнослужащих украинскими военными, это саботаж с их стороны, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."Практически ничего нет, кроме слов. В частности, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что эти материалы вызывают серьезную обеспокоенность, но вслед за обеспокоенностью никаких реальных действий не последовало. Я это расцениваю как саботаж со стороны международных организаций, в том числе миссии ООН", - сообщил Фадеев.Кроме того, Совет продолжает рассылать материалы о нарушениях украинских войск, но, по словам Фадеева, получает мало ответов, тем не менее они важны для РФ."Я считаю, что эту работу надо продолжать, мы будем пробивать брешь в стене, препятствующей распространению правдивой информации о ситуации на Украине", - добавил Фадеев.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220414/donbass-1783531643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, ватикан, оон, валерий фадеев