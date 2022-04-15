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В СПЧ прокомментировали реакцию ООН на пытки военнопленных со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.04.2022
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В СПЧ прокомментировали реакцию ООН на пытки военнопленных со стороны ВСУ
В СПЧ прокомментировали реакцию ООН на пытки военнопленных со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.04.2022
В СПЧ прокомментировали реакцию ООН на пытки военнопленных со стороны ВСУ
ООН и другие международные организации никак, кроме слов, не реагируют на видео о пытках российских военнослужащих украинскими военными, это саботаж с их... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:59
2022-04-15T11:06
в мире
россия
украина
ватикан
оон
валерий фадеев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ООН и другие международные организации никак, кроме слов, не реагируют на видео о пытках российских военнослужащих украинскими военными, это саботаж с их стороны, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."Практически ничего нет, кроме слов. В частности, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что эти материалы вызывают серьезную обеспокоенность, но вслед за обеспокоенностью никаких реальных действий не последовало. Я это расцениваю как саботаж со стороны международных организаций, в том числе миссии ООН", - сообщил Фадеев.Кроме того, Совет продолжает рассылать материалы о нарушениях украинских войск, но, по словам Фадеева, получает мало ответов, тем не менее они важны для РФ."Я считаю, что эту работу надо продолжать, мы будем пробивать брешь в стене, препятствующей распространению правдивой информации о ситуации на Украине", - добавил Фадеев.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220414/donbass-1783531643.html
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в мире, россия, украина, ватикан, оон, валерий фадеев
10:59 15.04.2022 (обновлено: 11:06 15.04.2022)
 
В СПЧ прокомментировали реакцию ООН на пытки военнопленных со стороны ВСУ

Глава СПЧ назвал реакцию ООН на видео о пытках российских военных со стороны ВСУ саботажем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ООН и другие международные организации никак, кроме слов, не реагируют на видео о пытках российских военнослужащих украинскими военными, это саботаж с их стороны, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
"Практически ничего нет, кроме слов. В частности, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что эти материалы вызывают серьезную обеспокоенность, но вслед за обеспокоенностью никаких реальных действий не последовало. Я это расцениваю как саботаж со стороны международных организаций, в том числе миссии ООН", - сообщил Фадеев.
Военный ДНР рассказал о пытках в плену ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 14:55
Военнослужащий ДНР рассказал о пытках своего товарища в украинском плену
Кроме того, Совет продолжает рассылать материалы о нарушениях украинских войск, но, по словам Фадеева, получает мало ответов, тем не менее они важны для РФ.
"Ответов, к сожалению, мало. Это несколько посольств, это Ватикан, что я считаю очень важным для нас, поскольку Святой престол имеет очень большое влияние в мире. Есть ответ от Фонда Аденауэра, сейчас немецкие фонды прекратили свою деятельность в России, но для нас важно, что, несмотря на очень жесткое отношение к гражданским институтам в Германии касательно военной операции на Украине, некоторые коллеги позволяют себе отзываться на нашу информацию", - отметил глава СПЧ.
"Я считаю, что эту работу надо продолжать, мы будем пробивать брешь в стене, препятствующей распространению правдивой информации о ситуации на Украине", - добавил Фадеев.
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Пытки в тайной тюрьме Мариуполя - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 20:51Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Пытки в тайной тюрьме МариуполяТайная тюрьма "библиотека", в которой украинские силовики изощренно пытали ополченцев и мирных жителей Донбасса, существовала в мариупольском аэропорту в 2014-2015 году. Наконец жертвы геноцида мирного населения, которые выжили, начали говорить.
 
В миреРоссияУкраинаВатиканООНВалерий Фадеев
 
 
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