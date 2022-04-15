10:59 15.04.2022 (обновлено: 11:06 15.04.2022)
В СПЧ прокомментировали реакцию ООН на пытки военнопленных со стороны ВСУ
Глава СПЧ назвал реакцию ООН на видео о пытках российских военных со стороны ВСУ саботажем
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ООН и другие международные организации никак, кроме слов, не реагируют на видео о пытках российских военнослужащих украинскими военными, это саботаж с их стороны, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
"Практически ничего нет, кроме слов. В частности, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что эти материалы вызывают серьезную обеспокоенность, но вслед за обеспокоенностью никаких реальных действий не последовало. Я это расцениваю как саботаж со стороны международных организаций, в том числе миссии ООН", - сообщил Фадеев.
Кроме того, Совет продолжает рассылать материалы о нарушениях украинских войск, но, по словам Фадеева, получает мало ответов, тем не менее они важны для РФ.
"Ответов, к сожалению, мало. Это несколько посольств, это Ватикан, что я считаю очень важным для нас, поскольку Святой престол имеет очень большое влияние в мире. Есть ответ от Фонда Аденауэра, сейчас немецкие фонды прекратили свою деятельность в России, но для нас важно, что, несмотря на очень жесткое отношение к гражданским институтам в Германии касательно военной операции на Украине, некоторые коллеги позволяют себе отзываться на нашу информацию", - отметил глава СПЧ.
"Я считаю, что эту работу надо продолжать, мы будем пробивать брешь в стене, препятствующей распространению правдивой информации о ситуации на Украине", - добавил Фадеев.
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