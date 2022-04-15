https://ria.ru/20220415/pshenitsa-1783687527.html

Пошлина на экспорт пшеницы вырастет до 110,7 доллара

Пошлина на экспорт пшеницы вырастет до 110,7 доллара - РИА Новости, 15.04.2022

Пошлина на экспорт пшеницы вырастет до 110,7 доллара

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 по 26 апреля включительно составит 110,7 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 76 долларов, кукурузы - 66,1 доллара за... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:20

2022-04-15T12:20

2022-04-15T12:20

экономика

россия

пшеница

пошлины

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 по 26 апреля включительно составит 110,7 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 76 долларов, кукурузы - 66,1 доллара за тонну, следует из данных Минсельхоза.Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в 358,2 доллара за тонну, на ячмень - при цене в 293,6 доллара, на кукурузу - 279,5 доллара за тонну.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 по 19 апреля включительно составляет 101,4 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 75,4 доллара, кукурузы - 70,6 доллара за тонну.В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы - 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя - 185 долларов.Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже; сами ставки публикуются на сайте Минсельхоза РФ в последний рабочий день недели. Пошлины применяются с третьего рабочего дня после даты их размещения и до начала действия их очередных значений.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.

https://ria.ru/20220405/apk-1781946317.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, пшеница, пошлины, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)