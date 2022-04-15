https://ria.ru/20220415/pshenitsa-1783687527.html
Пошлина на экспорт пшеницы вырастет до 110,7 доллара
Пошлина на экспорт пшеницы вырастет до 110,7 доллара - РИА Новости, 15.04.2022
Пошлина на экспорт пшеницы вырастет до 110,7 доллара
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 по 26 апреля включительно составит 110,7 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 76 долларов, кукурузы - 66,1 доллара за... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:20
2022-04-15T12:20
2022-04-15T12:20
экономика
россия
пшеница
пошлины
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 по 26 апреля включительно составит 110,7 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 76 долларов, кукурузы - 66,1 доллара за тонну, следует из данных Минсельхоза.Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в 358,2 доллара за тонну, на ячмень - при цене в 293,6 доллара, на кукурузу - 279,5 доллара за тонну.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 по 19 апреля включительно составляет 101,4 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 75,4 доллара, кукурузы - 70,6 доллара за тонну.В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы - 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя - 185 долларов.Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже; сами ставки публикуются на сайте Минсельхоза РФ в последний рабочий день недели. Пошлины применяются с третьего рабочего дня после даты их размещения и до начала действия их очередных значений.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
https://ria.ru/20220405/apk-1781946317.html
https://ria.ru/20220415/postavki-1783641383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, пшеница, пошлины, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Пошлина на экспорт пшеницы вырастет до 110,7 доллара
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 апреля вырастет до 110,7 доллара за тонну
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 по 26 апреля включительно составит 110,7 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 76 долларов, кукурузы - 66,1 доллара за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в 358,2 доллара за тонну, на ячмень - при цене в 293,6 доллара, на кукурузу - 279,5 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России
с 13 по 19 апреля включительно составляет 101,4 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 75,4 доллара, кукурузы - 70,6 доллара за тонну.
В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы - 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя - 185 долларов.
Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже; сами ставки публикуются на сайте Минсельхоза
РФ в последний рабочий день недели. Пошлины применяются с третьего рабочего дня после даты их размещения и до начала действия их очередных значений.
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.