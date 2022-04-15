https://ria.ru/20220415/poezda-1783674670.html

Из России в Монголию начнут ходить поезда

Из России в Монголию начнут ходить поезда - РИА Новости, 15.04.2022

Из России в Монголию начнут ходить поезда

Россия и Монголия с 29 апреля возобновляют железнодорожное сообщение, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:45

2022-04-15T11:45

2022-04-15T11:59

туризм

туризм

улан-батор

монголия

иркутск

ржд

федеральная пассажирская компания

улан-баторская железная дорога

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия и Монголия с 29 апреля возобновляют железнодорожное сообщение, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции снял ограничения на перемещение через сухопутный участок границы между странами, сообщает пресс-служба РЖД.Российский поезд будет отправляться в Улан-Батор по пятницам в 07:57, обратно – по субботам в 15:22, раз в неделю. Время в пути в одну сторону – примерно сутки.Поезд формирования АО "УБЖД" будет курсировать между Иркутском и Улан-Батором аналогично, раз в неделю, отправляясь из Улан-Батора по воскресеньям, из Иркутска – по вторникам.Монголия еще в марте сняла все ковидные ограничения, так что туристам не понадобятся сертификаты о вакцинации и не нужно сидеть на обязательном карантине. Однако въезжающие должны заполнить в поезде медицинскую декларацию. Оставаться без визы в стране можно до 30 дней.

https://ria.ru/20220411/poezda-1782507327.html

улан-батор

монголия

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, улан-батор, монголия, иркутск, ржд, федеральная пассажирская компания, улан-баторская железная дорога, туристы, куда поехать