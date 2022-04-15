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Из России в Монголию начнут ходить поезда - РИА Новости, 15.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220415/poezda-1783674670.html
Из России в Монголию начнут ходить поезда
Из России в Монголию начнут ходить поезда - РИА Новости, 15.04.2022
Из России в Монголию начнут ходить поезда
Россия и Монголия с 29 апреля возобновляют железнодорожное сообщение, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:45
2022-04-15T11:59
туризм
туризм
улан-батор
монголия
иркутск
ржд
федеральная пассажирская компания
улан-баторская железная дорога
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия и Монголия с 29 апреля возобновляют железнодорожное сообщение, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции снял ограничения на перемещение через сухопутный участок границы между странами, сообщает пресс-служба РЖД.Российский поезд будет отправляться в Улан-Батор по пятницам в 07:57, обратно – по субботам в 15:22, раз в неделю. Время в пути в одну сторону – примерно сутки.Поезд формирования АО "УБЖД" будет курсировать между Иркутском и Улан-Батором аналогично, раз в неделю, отправляясь из Улан-Батора по воскресеньям, из Иркутска – по вторникам.Монголия еще в марте сняла все ковидные ограничения, так что туристам не понадобятся сертификаты о вакцинации и не нужно сидеть на обязательном карантине. Однако въезжающие должны заполнить в поезде медицинскую декларацию. Оставаться без визы в стране можно до 30 дней.
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улан-батор
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туризм, улан-батор, монголия, иркутск, ржд, федеральная пассажирская компания, улан-баторская железная дорога, туристы, куда поехать
11:45 15.04.2022 (обновлено: 11:59 15.04.2022)
 
Из России в Монголию начнут ходить поезда

С 29 апреля возобновляется железнодорожное сообщение между Иркутском и Улан-Батором

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМонголия
Монголия - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия и Монголия с 29 апреля возобновляют железнодорожное сообщение, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции снял ограничения на перемещение через сухопутный участок границы между странами, сообщает пресс-служба РЖД.
Российский поезд будет отправляться в Улан-Батор по пятницам в 07:57, обратно – по субботам в 15:22, раз в неделю. Время в пути в одну сторону – примерно сутки.
Поезд формирования АО "УБЖД" будет курсировать между Иркутском и Улан-Батором аналогично, раз в неделю, отправляясь из Улан-Батора по воскресеньям, из Иркутска – по вторникам.
Монголия еще в марте сняла все ковидные ограничения, так что туристам не понадобятся сертификаты о вакцинации и не нужно сидеть на обязательном карантине. Однако въезжающие должны заполнить в поезде медицинскую декларацию. Оставаться без визы в стране можно до 30 дней.
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ТуризмТуризмУлан-БаторМонголияИркутскРЖДФедеральная пассажирская компанияУлан-Баторская железная дорогатуристыкуда поехать
 
 
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