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Монголия отменила ПЦР-тесты для иностранных туристов - РИА Новости, 14.03.2022
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Туризм
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Монголия отменила ПЦР-тесты для иностранных туристов
Монголия отменила ПЦР-тесты для иностранных туристов - РИА Новости, 14.03.2022
Монголия отменила ПЦР-тесты для иностранных туристов
Власти Монголии с понедельника отменяют ПЦР-тестирование иностранных граждан при въезде в государство, передает агентство Монцамэ. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:35
2022-03-14T13:35
туризм
монголия
коронавирус covid-19
пцр-тест
новости - туризм
туризм
туристы
карантин
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Власти Монголии с понедельника отменяют ПЦР-тестирование иностранных граждан при въезде в государство, передает агентство Монцамэ.Обязательный карантин и дополнительные экспресс-тесты на COVID-19 для прибывающих также не требуются. Ранее непривитые туристы (из отечественных вакцин признается только "Спутник V") были обязаны соблюдать изоляцию в обсерваторе.Уточняется, что по прибытии в Монголию иностранцам, в том числе и россиянам, необходимо заполнить только анкету о состоянии здоровья. При этом каждый желающий сможет бесплатно пройти вакцинацию.Кроме того, в стране снимаются все ограничения для поездок в сельские районы и обратно, добавляют в агентстве.
https://ria.ru/20220314/turtsiya-1778018935.html
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монголия, коронавирус covid-19, пцр-тест, новости - туризм, туризм, туристы, карантин, здоровье, вакцинация
13:35 14.03.2022
 
Монголия отменила ПЦР-тесты для иностранных туристов

Власти Монголии отменили ПЦР-тесты и карантин для международных путешественников

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Власти Монголии с понедельника отменяют ПЦР-тестирование иностранных граждан при въезде в государство, передает агентство Монцамэ.
Обязательный карантин и дополнительные экспресс-тесты на COVID-19 для прибывающих также не требуются.
Ранее непривитые туристы (из отечественных вакцин признается только "Спутник V") были обязаны соблюдать изоляцию в обсерваторе.
Уточняется, что по прибытии в Монголию иностранцам, в том числе и россиянам, необходимо заполнить только анкету о состоянии здоровья. При этом каждый желающий сможет бесплатно пройти вакцинацию.
Кроме того, в стране снимаются все ограничения для поездок в сельские районы и обратно, добавляют в агентстве.
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