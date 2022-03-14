https://ria.ru/20220314/mongoliya-1778033560.html

Монголия отменила ПЦР-тесты для иностранных туристов

Монголия отменила ПЦР-тесты для иностранных туристов - РИА Новости, 14.03.2022

Монголия отменила ПЦР-тесты для иностранных туристов

Власти Монголии с понедельника отменяют ПЦР-тестирование иностранных граждан при въезде в государство, передает агентство Монцамэ. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:35

2022-03-14T13:35

2022-03-14T13:35

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монголия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Власти Монголии с понедельника отменяют ПЦР-тестирование иностранных граждан при въезде в государство, передает агентство Монцамэ.Обязательный карантин и дополнительные экспресс-тесты на COVID-19 для прибывающих также не требуются. Ранее непривитые туристы (из отечественных вакцин признается только "Спутник V") были обязаны соблюдать изоляцию в обсерваторе.Уточняется, что по прибытии в Монголию иностранцам, в том числе и россиянам, необходимо заполнить только анкету о состоянии здоровья. При этом каждый желающий сможет бесплатно пройти вакцинацию.Кроме того, в стране снимаются все ограничения для поездок в сельские районы и обратно, добавляют в агентстве.

https://ria.ru/20220314/turtsiya-1778018935.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

монголия, коронавирус covid-19, пцр-тест, новости - туризм, туризм, туристы, карантин, здоровье, вакцинация