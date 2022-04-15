https://ria.ru/20220415/pobeda-1783868912.html
"Победа" отменила все рейсы в Анапу до сентября
"Победа" отменила все рейсы в Анапу до сентября - РИА Новости, 16.04.2022
"Победа" отменила все рейсы в Анапу до сентября
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с июня по сентябрь приостанавливает регулярные рейсы в Анапу "в связи с производственной необходимостью и под... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-15T20:52
2022-04-15T20:52
2022-04-16T11:58
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анапа
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
победа (авиакомпания)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с июня по сентябрь приостанавливает регулярные рейсы в Анапу "в связи с производственной необходимостью и под влиянием совокупности внешних факторов", сообщает перевозчик."На период с июня по сентябрь 2022 года включительно отменены все рейсы в Анапу из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска", – говорится в релизе.Клиентам отмененных рейсов автоматически оформляется полный возврат денег за билеты, приобретенные на сайте авиакомпании. Срок поступления средств зависит от условий банка держателя карты и обычно занимает до 7 дней.Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничения продлены до 19 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, анапа, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), победа (авиакомпания), ситуация в днр и лнр
20:52 15.04.2022 (обновлено: 11:58 16.04.2022)
"Победа" отменила все рейсы в Анапу до сентября
"Победа" отменила все рейсы в Анапу до сентября 2022 года, сообщили представители компании
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с июня по сентябрь приостанавливает регулярные рейсы в Анапу "в связи с производственной необходимостью и под влиянием совокупности внешних факторов", сообщает перевозчик.
"На период с июня по сентябрь 2022 года включительно отменены все рейсы в Анапу из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска", – говорится в релизе.
Клиентам отмененных рейсов автоматически оформляется полный возврат денег за билеты, приобретенные на сайте авиакомпании. Срок поступления средств зависит от условий банка держателя карты и обычно занимает до 7 дней.
Росавиация ввела
ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничения продлены до 19 апреля.