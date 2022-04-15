https://ria.ru/20220415/pobeda-1783868912.html

"Победа" отменила все рейсы в Анапу до сентября

"Победа" отменила все рейсы в Анапу до сентября - РИА Новости, 16.04.2022

"Победа" отменила все рейсы в Анапу до сентября

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с июня по сентябрь приостанавливает регулярные рейсы в Анапу "в связи с производственной необходимостью и под... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-15T20:52

2022-04-15T20:52

2022-04-16T11:58

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с июня по сентябрь приостанавливает регулярные рейсы в Анапу "в связи с производственной необходимостью и под влиянием совокупности внешних факторов", сообщает перевозчик."На период с июня по сентябрь 2022 года включительно отменены все рейсы в Анапу из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска", – говорится в релизе.Клиентам отмененных рейсов автоматически оформляется полный возврат денег за билеты, приобретенные на сайте авиакомпании. Срок поступления средств зависит от условий банка держателя карты и обычно занимает до 7 дней.Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничения продлены до 19 апреля.

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Ольга Распопова

новости - туризм, анапа, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), победа (авиакомпания), ситуация в днр и лнр