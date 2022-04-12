https://ria.ru/20220412/aeroporty-1783028413.html
Ограничения полетов на Юге России продлили до 19 апреля
Ограничения полетов на Юге России продлили до 19 апреля - РИА Новости, 12.04.2022
Ограничения полетов на Юге России продлили до 19 апреля
Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты Юга и центральной части России. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T09:06
2022-04-12T09:06
2022-04-12T10:55
туризм
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты Юга и центральной части России.Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Перевозчикам предлагается строить альтернативные маршруты, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Ведомство ввело ограничения на полеты в южные и центральные регионы 24 февраля после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.Аэропорты Краснодара и Анапы после введения временного запрета на полеты перевели часть сотрудников в режим простоя, сохранив зарплату в размере 2/3 от оклада и все социальные гарантии.В конце марта Владимир Путин на совещании по развитию авиаотрасли предложил компенсировать расходы аэропортов, которых затронуло решение об ограничении полетов.
https://ria.ru/20220411/poezda-1782507327.html
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новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, курск, анапа, сочи, краснодар
09:06 12.04.2022 (обновлено: 10:55 12.04.2022)
Ограничения полетов на Юге России продлили до 19 апреля
Временное ограничение полетов в аэропорты Юга и Центральной России продлили до 19 апреля