https://ria.ru/20220412/aeroporty-1783028413.html

Ограничения полетов на Юге России продлили до 19 апреля

Ограничения полетов на Юге России продлили до 19 апреля - РИА Новости, 12.04.2022

Ограничения полетов на Юге России продлили до 19 апреля

Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты Юга и центральной части России. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T09:06

2022-04-12T09:06

2022-04-12T10:55

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты Юга и центральной части России.Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Перевозчикам предлагается строить альтернативные маршруты, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Ведомство ввело ограничения на полеты в южные и центральные регионы 24 февраля после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.Аэропорты Краснодара и Анапы после введения временного запрета на полеты перевели часть сотрудников в режим простоя, сохранив зарплату в размере 2/3 от оклада и все социальные гарантии.В конце марта Владимир Путин на совещании по развитию авиаотрасли предложил компенсировать расходы аэропортов, которых затронуло решение об ограничении полетов.

https://ria.ru/20220411/poezda-1782507327.html

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новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, курск, анапа, сочи, краснодар