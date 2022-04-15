https://ria.ru/20220415/plen-1783666155.html

В Совфеде заявили, что среди пленных на Украине есть и натовские военные

В Совфеде заявили, что среди пленных на Украине есть и натовские военные - РИА Новости, 15.04.2022

В Совфеде заявили, что среди пленных на Украине есть и натовские военные

В ходе спецоперации на Украине в плен попали военнослужащие стран НАТО, сообщил замруководителя комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:52

2022-04-15T10:52

2022-04-15T11:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

нато

совет федерации рф

андрей климов

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_0:269:3090:2007_1920x0_80_0_0_c9bb25b8a709bed6f71341f0b5430e7f.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В ходе спецоперации на Украине в плен попали военнослужащие стран НАТО, сообщил замруководителя комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов в ходе брифинга.По его словам, Запад "продолжает войну (против России) руками украинцев, а также наемников". Кроме того, в украинской ситуации участвуют военнослужащие стран НАТО", добавил он. "У нас уже есть пленные среди военнослужащих стран НАТО, мы все это покажем, когда будем судебные процессы вести, и весь мир увидит, что было на самом деле", - сказал он.Климов добавил, что на Украине есть наемники из стран Азии, Африки, те, кто связан с ИГИЛ* ("Исламское государство"*, запрещенная в РФ террористическая организация), из Великобритании, США и очень многих стран, напомнив, что наемники - не военнослужащие и не попадают под действие международного права.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, нато, совет федерации рф, андрей климов, украина, ситуация в днр и лнр