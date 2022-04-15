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В Совфеде заявили, что среди пленных на Украине есть и натовские военные
В Совфеде заявили, что среди пленных на Украине есть и натовские военные - РИА Новости, 15.04.2022
В Совфеде заявили, что среди пленных на Украине есть и натовские военные
В ходе спецоперации на Украине в плен попали военнослужащие стран НАТО, сообщил замруководителя комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:52
2022-04-15T10:52
2022-04-15T11:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
нато
совет федерации рф
андрей климов
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В ходе спецоперации на Украине в плен попали военнослужащие стран НАТО, сообщил замруководителя комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов в ходе брифинга.По его словам, Запад "продолжает войну (против России) руками украинцев, а также наемников". Кроме того, в украинской ситуации участвуют военнослужащие стран НАТО", добавил он. "У нас уже есть пленные среди военнослужащих стран НАТО, мы все это покажем, когда будем судебные процессы вести, и весь мир увидит, что было на самом деле", - сказал он.Климов добавил, что на Украине есть наемники из стран Азии, Африки, те, кто связан с ИГИЛ* ("Исламское государство"*, запрещенная в РФ террористическая организация), из Великобритании, США и очень многих стран, напомнив, что наемники - не военнослужащие и не попадают под действие международного права.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, совет федерации рф, андрей климов, украина, ситуация в днр и лнр
10:52 15.04.2022 (обновлено: 11:35 15.04.2022)
В Совфеде заявили, что среди пленных на Украине есть и натовские военные
Сенатор Климов: среди попавших в российский плен на Украине есть и военнослужащие НАТО