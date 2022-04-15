https://ria.ru/20220415/perevody-1783699161.html

ЦБ расширил возможности банков для борьбы с мошенническими переводами

ЦБ расширил возможности банков для борьбы с мошенническими переводами - РИА Новости, 15.04.2022

ЦБ расширил возможности банков для борьбы с мошенническими переводами

Банкам РФ рекомендовано при выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц из базы данных ЦБ временно отключать онлайн-доступ к ним, говорится в сообщении РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T13:01

2022-04-15T13:01

2022-04-15T13:15

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

мошенничество

банки

россия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Банкам РФ рекомендовано при выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц из базы данных ЦБ временно отключать онлайн-доступ к ним, говорится в сообщении регулятора."При выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе данных Банка России, банкам предлагается временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом. Это усложнит злоумышленникам вывод денег и повысит вероятность возврата их законному владельцу", - сообщил ЦБ.При этом Банк России рекомендует уведомить клиента о приостановке, указав причину. Возобновить действие электронных средств платежа возможно после личного обращения клиента в банк"Сегодня банки обладают достаточной информацией о клиентах, о характере и объеме совершаемых ими операций. Поэтому при нехарактерных активностях по счету клиента им следует оценивать риск использования электронных средств платежа в противоправных целях. Добросовестным владельцам счетов опасаться ограничения работы своих средств платежа не стоит", — прокомментировал рекомендацию директор департамента информационной безопасности Вадим Уваров.

https://ria.ru/20220413/sberbank-1783255091.html

https://ria.ru/20220415/tsentrobank-1783693247.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, банки, россия