https://ria.ru/20220415/perevody-1783699161.html
ЦБ расширил возможности банков для борьбы с мошенническими переводами
ЦБ расширил возможности банков для борьбы с мошенническими переводами - РИА Новости, 15.04.2022
ЦБ расширил возможности банков для борьбы с мошенническими переводами
Банкам РФ рекомендовано при выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц из базы данных ЦБ временно отключать онлайн-доступ к ним, говорится в сообщении РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:01
2022-04-15T13:01
2022-04-15T13:15
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
мошенничество
банки
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Банкам РФ рекомендовано при выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц из базы данных ЦБ временно отключать онлайн-доступ к ним, говорится в сообщении регулятора."При выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе данных Банка России, банкам предлагается временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом. Это усложнит злоумышленникам вывод денег и повысит вероятность возврата их законному владельцу", - сообщил ЦБ.При этом Банк России рекомендует уведомить клиента о приостановке, указав причину. Возобновить действие электронных средств платежа возможно после личного обращения клиента в банк"Сегодня банки обладают достаточной информацией о клиентах, о характере и объеме совершаемых ими операций. Поэтому при нехарактерных активностях по счету клиента им следует оценивать риск использования электронных средств платежа в противоправных целях. Добросовестным владельцам счетов опасаться ограничения работы своих средств платежа не стоит", — прокомментировал рекомендацию директор департамента информационной безопасности Вадим Уваров.
https://ria.ru/20220413/sberbank-1783255091.html
https://ria.ru/20220415/tsentrobank-1783693247.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c67ca43c9b8b836a30b20d2db54bd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, банки, россия
13:01 15.04.2022 (обновлено: 13:15 15.04.2022)
ЦБ расширил возможности банков для борьбы с мошенническими переводами
ЦБ расширил инструментарий банков для борьбы с мошенническими переводами