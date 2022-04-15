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ЦБ расширил возможности банков для борьбы с мошенническими переводами - РИА Новости, 15.04.2022
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ЦБ расширил возможности банков для борьбы с мошенническими переводами
ЦБ расширил возможности банков для борьбы с мошенническими переводами - РИА Новости, 15.04.2022
ЦБ расширил возможности банков для борьбы с мошенническими переводами
Банкам РФ рекомендовано при выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц из базы данных ЦБ временно отключать онлайн-доступ к ним, говорится в сообщении РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:01
2022-04-15T13:15
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
мошенничество
банки
россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Банкам РФ рекомендовано при выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц из базы данных ЦБ временно отключать онлайн-доступ к ним, говорится в сообщении регулятора."При выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе данных Банка России, банкам предлагается временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом. Это усложнит злоумышленникам вывод денег и повысит вероятность возврата их законному владельцу", - сообщил ЦБ.При этом Банк России рекомендует уведомить клиента о приостановке, указав причину. Возобновить действие электронных средств платежа возможно после личного обращения клиента в банк"Сегодня банки обладают достаточной информацией о клиентах, о характере и объеме совершаемых ими операций. Поэтому при нехарактерных активностях по счету клиента им следует оценивать риск использования электронных средств платежа в противоправных целях. Добросовестным владельцам счетов опасаться ограничения работы своих средств платежа не стоит", — прокомментировал рекомендацию директор департамента информационной безопасности Вадим Уваров.
https://ria.ru/20220413/sberbank-1783255091.html
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, банки, россия
13:01 15.04.2022 (обновлено: 13:15 15.04.2022)
 
ЦБ расширил возможности банков для борьбы с мошенническими переводами

ЦБ расширил инструментарий банков для борьбы с мошенническими переводами

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Банкам РФ рекомендовано при выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц из базы данных ЦБ временно отключать онлайн-доступ к ним, говорится в сообщении регулятора.
"При выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе данных Банка России, банкам предлагается временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом. Это усложнит злоумышленникам вывод денег и повысит вероятность возврата их законному владельцу", - сообщил ЦБ.
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При этом Банк России рекомендует уведомить клиента о приостановке, указав причину. Возобновить действие электронных средств платежа возможно после личного обращения клиента в банк
"Сегодня банки обладают достаточной информацией о клиентах, о характере и объеме совершаемых ими операций. Поэтому при нехарактерных активностях по счету клиента им следует оценивать риск использования электронных средств платежа в противоправных целях. Добросовестным владельцам счетов опасаться ограничения работы своих средств платежа не стоит", — прокомментировал рекомендацию директор департамента информационной безопасности Вадим Уваров.
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